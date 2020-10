Nem tud talpra állni Amerika, március óta a legrosszabb hetet zárhatja

Nagyot esett az Air France-KLM árfolyama, miután a cég közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését. Az Air France tavalyi 362 millió eurós adózott eredménye 1,67 milliárd eurós adózott veszteségbe fordult át, míg az működési veszteség 1,05 milliárd eurón alakult. A cég arról is beszámolt, hogy a negyedik negyedévben jelentősen alacsonyabb EBITDA-ra számít a harmadik negyedéves -442 millió euróhoz képest. Emellett az Air France kapacitása 35 százalék alatt lehet a negyedik negyedévben, a KLM kapacitása pedig 45 százalék környékén, valamint hozzátették, hogy a héten bevezetett francia korlátozó intézkedések jelentős ütést fognak mérni az üzleti aktivitásra. Végül a cég közölte azt is, hogy a mindkét légitársaság megegyezett a munkaügyi képviselőkkel a korábban bejelentett újraépítési terveken, amelyek elbocsátásokat is tartalmaznak, és már csak a francia és a holland állam validációjára van szükség.

A mai 3 százalékos eséssel az Air France-KLM árfolyama új történelmi mélypontra zuhant.