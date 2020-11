Amerikai elnökválasztás: nagyon nem mindegy a Teslának, Trump vagy Biden lesz a következő elnök

Ma tartják az amerikai elnökválasztást, amely talán az év egyik legjobban várt eseménye, és amelynek kimenetele meghatározza a világ legnagyobb gazdaságának politikáját a következő évekre. Az egyik központi kérdés a klímapolitika, amely direkt módon hatással van az elektromos autók piacára, és az egész iparágra is, hiszen a különböző keresletélénkítő ösztönzők mellett a gyártók is támogatáshoz juthatnak. A két jelölt álláspontja azonban merőben eltér egymástól a klímapolitika tekintetében, és pontosan emiatt nagyon nem mindegy az elektromos autóipar számára, hogy mi lesz a választás kimenetele.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Trump vagy Biden?

Az elektromos autók várhatóan ellepik majd az amerikai utakat, viszont ez abban az esetben történhet meg, ha kormányzati támogatásokkal segítik a terjedésüket. Az pedig, hogy akár a következő évtizedben átveszik az uralmat, vagy ennél lassabb lesz az átállás, nagyban függ az amerikai elnökválasztás eredményétől.

A demokrata jelölt, Joe Biden tervei között szerepel több mint félmillió töltőállomás kiépítése 2030-ra. Emellett arra is ígértet tett, hogy visszaállítja az elektromos autókra vonatkozó adójóváírást, valamint szigorúbb szabályozást vezet be, ami az elektromos-, és más alternatív hajtású járművek felé terelné a fogyasztókat.

Donald Trump ezzel szemben korábban lazított a károsanyag kibocsátási sztenderdeken, és kevesebb töltőállomást építene ki. Az ő megközelítése inkább a fosszilis üzemanyag ipart támogatja. Amikor a szövetségi elektromos autó adójóváírások lejártak a GM számára, és márciusban a Tesláknál le voltak zárva, a Trump-adminisztráció blokkolta a meghosszabbításukat, és a Fehér Ház a közeljövőben sem jelzett további EV-támogatást.

Viszont a támogatások továbbra is kulcsfontosságúak a piacon.

Az elektromos autóknak olcsóbbnak kell lenniük, ha fel akarják venni a versenyt (a hagyományos autókkal). Ahogyan ma léteznek, úgy sosem fognak behatolni a piacra támogatások nélkül. Világos különbséget jósolunk a piacon, ha Bident választják meg

– mondta Joe Wiensenfelder, a Cars.com-tól.

Viszont ha Trump újabb négy évet kap, akkor alkalmazkodóbb lehet az autóiparral szemben, hiszen a fogyasztói szokások megváltoznak. Ha a piaci teljesítményt vehetjük indikátornak, akkor a tőzsde egész évben leküzdötte az EV-ket körülvevő politikai kérdést, és az EV piac bővítése mellett foglalt állást. Rengeteget láttuk az elektromos autó részvényeket a hírekben idén, és nem véletlenül, az EV behemót Tesla árfolyama például közel 380 százalékot ralizott 2020-ban. A cég egyébként a közelmúltban egy újabb kör elemzői felminősítést kapott, bár az továbbra is vita tárgya, hogy a gyártó lényegében a környezetvédelmi kreditekből származó bevételek miatt tud profitabilis maradni.

Az elektromos autó piacon egyre élesedik a verseny, a Tesla árnyékában a Fiskernek szolid volt a tőzsdei debütálás, a cég egyébként 2022-ben kezdheti majd gyártani a Fisker Ocean nevű SUV-t. A szintén amerikai GM és Ford is ajánl már elektromos autókat, bár ezeket egyelőre még a hagyományos autók értékesítéséből finanszírozzák. Közben a nemzetközi piacokon is nagy a verseny, a kínai NIO hétfőn arról számolt be, hogy duplázódtak októberben az eladásai, de a Li Auto, és az Xpeng is erős értékesítési számokat közölt.

Biden lehet kedvező az elektromos autók piacának

A Trump adminisztráció már korábban csökkentette az elektromos autókra vonatokozó, Obama érából megmaradt célkitűzést, és minimális támogatást nyújtanak csak az EV-khez. A jelenlegi állás szerint a cél hogy az elektromos autók aránya az összértékesítésben elérje az 5 százalékot 2022 és 2026 között valamelyik évben.

A Bloomberg információi szerint a Biden által javasolt károsanyag kibocsátási célok eléréséhez az elektromos autók arányának legalább 25 százalékra kellene nőni 2026-ig, miközben az elektromos autóértékesítés eléri az évi 4 millió darabot.

Egy Biden győzelemnek, párosulva egy demokrata szenátussal, megvan a potenciálja arra, hogy megváltoztassa az elektromos járművek adoptációját évekig, miközben visszafordítja a jelenlegi adminisztráció által okozott károkat

– mondta a Bloomberg elemzője.

Bármely elnöki győztes mellett lehet vegyes a kongresszus, viszont az látszik, hogy a vezetők is egyre inkább akarnak haladást látni a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben és felismerik a fiatalabbak vevői érdeklődést az elektromos járművek iránt. A szavazók többsége a klímaváltozással kapcsolatos politikát mind a következő adminisztráció, mind a kongresszus prioritásának tekinti. Az Economist/YouGov múlt hónap végi közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a klímaváltozás a harmadik számú kérdés az összes szavazó körében, és második a demokraták, valamint a 18–29 év közti fiatal szavazók számára.

Biden EV-kre és a környezetvédelmi politikákra való összpontosítását szintén tovább fokozhatja, hogy a demokrata kormányzók lokális szinten egyre több energiát fordítanak ezekre az erőfeszítésekre, gondolhatunk itt akár Gavin Newsom kaliforniai kormányzóra, aki bejelentette,

hogy 2035-ig betiltja az új, benzinüzemű járművek értékesítését.

Változhat a helyzet

Az üzemanyagárak már korábban is lefelé mutató trendben mozogtak, részben a megnövelt amerikai kitermelés miatt, amelyre az OPEC-kel való verseny miatt szánta rá magát az USA. Aztán jött a koronavírus válság és az árak még lejjebb kerültek.

A konzisztensen alacsony üzemanyagárak és a gyenge kormányzati támogatás a két ok, ami miatt a Cars.com tavaly azt jósolta, hogy az elektromos autók nehezen törhetnek be a mainstreambe az Egyesült Államokban, még akár 2030-ra is.

Viszont Biden mélyebb klímapolitikai portfóliója megváltoztathatja a képet, még ha nem is egyik napról a másikra.

Biden külön támogatásokat és finanszírozást nyújtana a gyártóknak, hogy azok újratervezhessék a gyártást és új üzemeket hozhassanak létre, hogy biztosítsák az USA vezető szerepét az EV gyártásban, beleérte az alkatrészeket, és az akkumulátorokat is.

Érdemes viszont azt is látni, hogy azért nem minden javaslat és ösztönző mentes a kritikától, ami Biden számára bonyolultabbá teheti a helyzetet, ha megnyeri a választást. Bár a nyilvános töltőállomások segíthetnek az EV piacon, de a fogyasztók egyelőre az otthoni töltést részesítik előnyben. Emellett a jó szándékú beavatkozások visszafelé is elsülhetnek, mint például amikor a 7 500 dolláros adójóváírás a 100 000 dolláros EV vásárlókhoz került, ami éppúgy kedvezőtlen volt az EV piacnak, mint az ellenfeleknek - mondta Wiesenfelder.

(MarketWatch)

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images