Koronavírus Magyarországon: 11 megyeszékhelyen robbanhat be még jobban a járvány

Tizenegy megyeszékhelyen emelkedik, nyolcban pedig stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízből vett mintákban. A legnagyobb koncentrációt ezen a héten Békéscsabán mérték a szakemberek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

"44. heti adataink alapján a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja emelkedő tendenciát mutat az NNK által vizsgált települések többségében, így a fővárosban és az agglomerációban is. A szennyvíz vizsgálata a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttekről is információt szolgáltat, hiszen ők is üríthetik a vírus örökítőanyagát, azonban a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe. Vizsgálataink megerősítik, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában járunk, emiatt kiemelten fontos az egyéni felelősség a november 2-tól szigorodó általános óvintézkedések betartásában" - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a honlapján.

A honlapon megjelent térkép alapján

Békéscsabán emelkedett,

Kaposváron és Debrecenben alacsony,

a többi megyeszékhelyen, valamint Budapest északi, déli és központi régiójában mérsékelt

a koronavírus örökítőanyagának a szennyvízben mért koncentrációja.

Ami ennek mért változását illeti,

Békéscsabán, Székesfehérváron, Budapest három régiójában, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Egerben, Veszprémben és Szegeden emelkedő tendenciát mutat a koncentráció,

Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Pécsett, Salgótarjánban, Győrben és Zalaegerszegen viszont stagnál.

Címlapkép: Getty Images