Száguld az OTP, itt a fordulat?

Fontos technikai ellenállási szintet tört át az OTP árfolyama, amely 10 ezer forint körül húzódott, és ezzel sikeresen kiszabadult egy már június óta tartó lefelé menő trendcsatornából is. Ezzel pedig további emelkedés felé nyílt meg az út az OTP részvényei számára, amelyek ma is nagyot raliznak. Azonban nem csak a magyar bank, hanem a régiós versenytársak részvényei is szépen emelkedtek az elmúlt napokban. Megnéztük, hogy mik ennek a szárnyalásnak az okai, és meddig, merre mehetnek tovább az OTP papírjai.