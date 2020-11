Magasabb fogyasztást és fűtési számlákat hozhat az idei tél

Növelheti a lakossági földgázfelhasználást, így a fűtési számlák értékét is a járványhelyzet miatti otthoni munkavégzés, illetve az otthonmaradás. A járványhatás mellett az óvatosan kezelendő hosszú távú időjárási előrejelzés is arra utal, hogy az idei tél magasabb fűtési igényt hozhat.

A koronavírus-járvány összetett módon hat a földgázfogyasztásra, de az otthoni munkavégzés, illetve az otthonmaradás a tavaszi adatok elemzése alapján várhatóan növeli a lakossági fogyasztást a nagyrészt még előttünk álló fűtési szezonban - válaszolta megkeresésünkre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A lakossági fogyasztás hőmérsékleti hatásoktól tisztított adatait vizsgálva a hivatal munkatársai azt találták, hogy a teljes lezárás alatt, április-májusban a lakossági fogyasztás 3-4 százalékkal nőtt. A többi szektor fogyasztásában ugyanakkor eltérő irányú hatások voltak tapasztalhatók, amelyek tavasszal kioltották egymást. Ugyanis míg az ipari fogyasztás csökkent, addig a földgázbázisú erőművek termelése a rendkívüli piaci fejlemények (alacsony földgázárak és magas széndioxidkvóta-árak) hatására nőtt, mivel a földgáztüzelésű erőművek versenyképesebbé váltak. A MEKH a következő időszakra hasonló folyamatokat vár, így a hőmérsékleti hatásoktól tisztított földgázfogyasztásban csökkenés nem valószínű.

A téli felkészülés és az ellátásbiztonság garantálása a földgázipari szereplők (rendszerüzemeltetők és szolgáltatók) kötelezettsége, amelyek különböző eszközök és módszerek alkalmazásával tesznek eleget ezen feladatuknak. A hivatal a megfelelő szabályrendszer kialakításával és ellenőrzésekkel ösztönzi a szereplőket a felkészülésre, így a MEKH az, amely a földgázellátásról szóló törvény alapján meghatározza a lakossági fogyasztókat ellátó egyetemes szolgáltató által a földgáztárolóban kötelezően elhelyezendő azon földgázmennyiség mértékét, mely a téli időszakban a lakossági biztonságos ellátását hivatott szolgálni. Ami az ország földgáztartalékainak aktuális helyzetét illeti, a hazai gáztárolók október elejére teljesen megteltek, így a fogyasztók ellátása a fűtési időszakban biztosított. A betárolási időszak végén a tárolókban több mint 6,4 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, az egy évvel ezelőtti állapottal megegyezően. A korábbi években jóval kisebb betárolt mennyiséggel készült fel a gázrendszer a téli fűtési időszakra.

Az ország téli földgázellátását a folyamatos földgázimport, a tárolói készletek és a hazai kitermelés együttesen biztosítja. A fűtési szezonban a földalatti gáztárolók szerepe meghatározó, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázfogyasztásának akár fele innen származik. A több mint 6,4 milliárd köbméterből a háztartások ellátásáért felelős egyetemes szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2,1 milliárd köbméter földgázt tároltatott be, a piaci célra betárolt mennyiség pedig 2,8 milliárd köbméter. A letárolt kereskedelmi készleten felül továbbra is rendelkezésre áll a biztonsági készlet (1,45 milliárd köbméter), amely szélsőséges körülmények között (földgázellátási válsághelyzet, vagy üzemzavar esetén) szolgálja a lakosság biztonságos folyamatos ellátását.

A távhőfogyasztás várható alakulásáról nem készül külön prognózis, a villamos energia esetében ugyanakkor a hivatal évek óta jelentést, illetve tájékoztatót készít a felelős államtitkár és az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére. Azon túl, hogy ez tartalmazza, hogy a villamos energia rendszerirányító (Mavir), a nagy erőművek (50 MW felett), illetve a hálózati engedélyesek („áramszolgáltatók”), milyen intézkedésekkel készülnek fel a téli időszakra, a Mavir vizsgálta a téli időszakban várható fogyasztói igényeket, a rendelkezésre álló erőművi teljesítményeket és az importenergia jellemzőit is.

A COVID-19 első hulláma nagymértékű fogyasztás-visszaesést okozott, amint azt a következő, a 2019-hez képesti változást havi bontásban bemutató ábra is mutatja. Nyáron a felhasználás csökkenése mérséklődött, a szeptemberi fogyasztás pedig már szinte azonos a 2019-es adattal. A téli időszakra vonatkozóan nehéz előre jelezni a villamosenergia-felhasználás alakulását, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet tavasszal indult. Mindenesetre az eddigi adatokból látszik, hogy a nagy fogyasztó üzemek működésének korlátozása okán jelent meg nagy visszaesés a villamosenergia-felhasználásban, a lakossági fogyasztók otthoni munkavégzése nem mérsékelte érdemben a fogyasztást. Az elemzés szerint a régiós források rendelkezésre állása esetén még szélsőségesen magas fogyasztói igény esetén is biztosítható a fogyasztók ellátása.

A MEKH tájékoztatója alapján a villamosenergia-termelő létesítmények tervezett karbantartási munkáit menetrend szerint elvégezték, a Paksi Atomerőműben a hátramaradt egyetlen karbantartás a terv szerint lezajlik, a Mátrai Erőműben pedig előrehozott karbantartást végeztek. A jelentés szerint az erőművek rendelkeznek az előírt tüzelőanyag biztonsági készlettel, ellátásbiztonsági, kapacitáskiesési aggály a téli felkészüléssel kapcsolatban nem merült fel. A járvány miatt a szektorban védőintézkedések vannak hatályban, az engedélyesek pandémiás terveit pedig a tavaszi tapasztalatok alapján aktualizálták.

A villamos energia szerepe a fűtésben kisebb, így a járványhatás, illetve a nagyobb arányú otthoni munka és tanulás az egyéb háztartási berendezések fokozottabb használata révén, valamint az ipari és szolgáltatói szektor gazdasági aktivitással összefüggő fogyasztása által érvényesül. A Mavir alábbi grafikonjain a rendszerterhelés eltérő alakulását vethetjük össze 2019. és 2020. október második felében.

A rezsitörvény értelmében a lakossági végfogyasztói árak (a hatósági áras körben) nem emelkedhetnek, vagyis csak akkor növekszik a rezsiköltség, ha valaki többet fogyaszt. A járványhatás mellett azonban az óvatosan kezelendő hosszú távú időjárási előrejelzés is arra utal, hogy az idei tél magasabb fűtési igényt hozhat. Az amerikai AccuWeather időjárás-előrejelző portál szerint míg a tavalyi tél Kelet-Európában az egyik legmelegebb volt a mérések kezdete óta, az idei év kevésbé tér majd el a sokéves átlagtól. A tél során a régióban a hőmérséklet valamivel a megszokott felett alakulhat, de a tavalyi évhez képest nagy különbség lehet, hogy periódikusan hidegebb időszakok is kialakulhatnak. A prognózis alapján Délkelet-Európában az évszakban jelentős esély van szeles, viharos időszakok kialakulására is, ami Magyarországot is érintheti.

A tengerentúlon is nőhet a fűtési igény



Az idén téli energiaszámlák várható alakulását a Covid-19-cel összefüggésben az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége (Energy Information Administration - EIA) is vizsgálta. A tengerentúli kormányzati hivatal előrejelzése szerint a fűtéssel kapcsolatos átlagos háztartási kiadások minden tüzelő esetében magasabban alakulhatnak a tavalyinál (a fűtőolaj kivételével), nagyrészt azért, mert várhatóan a fogyasztás is meghaladja majd a bázist. A prognózis alapján földgázfogyasztásra átlagosan 6, villamos energiára 7, propánra pedig 14 százalékkal kell majd többet fordítaniuk az egyesült államokbeli háztartásoknak az előző fűtési szezonnal összevetve. A fűtőolaj-felhasználással kapcsolatos kiadások ugyanakkor 10 százalékkal eshetnek az EIA becslése alapján, elsősorban az alacsony nyersolajárak, illetve a bőséges kínálat hatására.



A háztartások fűtési igénye két fő ok miatt alakulhat magasabban. Egyrészt, az idei tél várhatóan hidegebb lesz a tengerentúlon a kereskedelmi minisztérium alá tartozó Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) előrejelzése szerint. A prognózis alapján idén mintegy 5 százalékkal több fűtési nap akadhat a szezonban. Emellett az EIA arra is számít, hogy a koronavírus-járvány, illetve az otthoni távmunka és -oktatás is fokozni fogja a háztartások fűtési igényét a korábbi évekhez képest.

Címlapkép: Getty Images