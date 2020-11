Bencsik László: A Magyar Bankholdinggal érdemben nem változik a versenyhelyzet

A ma hajnalban közzétett gyorsjelentést követően a ma reggeli sajtótájékoztatón Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese beszélt a bankcsoportnál látható trendekről, a kilátásokról, az alacsony kamatkörnyezet és a moratórium hatásairól, a Magyar Bankholdingról, akvizíciókról és Barna Zsolt utódlásáról.

Akvizíciók

Prioritást élveznek azok az országok, ahol az OTP már jelen van, és ahol egy akvizíció a bank piaci részesedését is növelné és költségszinergiát is jelent, de ezen túlmenően vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy belépjen az OTP egy új piacra. Folyamatban van mind a két vonal, konkrét lehetőségekről nem beszél a bank.

Budapest Bank, MKB, Takarékbank tervezett összeolvadása

Évtizedek óta szó van arról, hogy sok bank van Magyarországon, és egy konszolidációnak el kel indulnia, ez egy természetes folyamat, mondta Bencsik László. Az összeolvadás a következő években jelentős feladatot fog jelenteni az érintetteknek, ezt követően kialakul egy viszonylag nagy bank. Bencsik szerint a versenyhelyzet érdemben nem változik, hiszen új szereplő nem jelenik meg, ha megvalósítják az összeolvadást, akkor vélhetően egy hatékonyabb működést fognak kialakítani egy alacsonyabb költségszinttel, ami alapvetően a tulajdonosaiknak jelent előnyt. Csányi Sándor korábban a témával kapcsolatban azt mondta, hogy addig, amíg a szabályozói környezet mindenkire egyformán vonatkozik, és nem lejt a pálya senki felé, addig az OTP üdvözli a versenyt.

Bankrendszer a vírus idején

Nagyon erős a magyar bankrendszer, mind a likviditás, mind a tőke tekintetében, így nagy mértékben tudja segíteni a nemzetgazdaságot a jelenlegi helyzetben. Akármelyik mutatót nézzük, sokkal jobb most a helyzet a bankrendszerben, mint 2008-ban, de ez nem csak a bankrendszerre igaz, hanem a gazdaság egészére, amely sokkal stressztűrőbb, mint 2008-ban.

Forint

Vélhetően a jelenlegi árfolyamszint körül fog alakulni, de ezt nehéz megjósolni.

Tartósan alacsony kamatkörnyezet vagy hitelmoratórium a nagyobb kockázat

A moratórium egy jó megoldás egy ilyen típusú válság kezelésére, amikor egy külső, egy gazdaságon kívüli esemény megjelenésének hatására esik vissza a gazdasági teljesítmény, és arra számítunk, hogy a járványhelyzet megoldódik és a gazdasági teljesítmény is viszonylag gyorsan visszaugrik a normális szintjére. Amennyiben a vírushelyzet kevésbé jellemző, mint az idei harmadik negyedévben, akkor gyorsan meg is ugrik a gazdasági teljesítmény. Ebben a szcenárióban semmi okunk tartani attól, hogy mi történik a moratórium lejárta után, az OTP várakozása az, hogy nagyjából a 2021 második negyedévének végére Európában a vírusszituáció kontroll alá kerül, vélhetően addigra lesz széles körben elérhető vakcina, és amikor lejár a moratórium, nagyjából akkorra visszaáll a gazdasági működés, és az ügyfelek nehézségek nélkül tudják fizetni a hiteleiket a moratórium lejárta után.

Az alacsony kamatkörnyezettel kapcsolatban Bencsik László elmondta, hogy ezzel a szituációval együtt kell élnünk, ez egy adottság, de az alacsony kamatkörnyezetnek vannak előnyei is, hiszen így magasabb a hitelkereslet.

Orosz, ukrán OTP

Az ukrán bank az elmúlt negyedévekben nagyon jól teljesített, ott kiegyensúlyozott a termékportfólió, nagy része vállalati hitel, és bár ott is visszaesett a kereslet a fogyasztási hitelek iránt, a vállalati hitelállomány viszont nem esett vissza, az ukrán bank eredménye ilyen szempontból stabilabb. Oroszország kicsit más, ott is stabil és jó a portfólió minősége, de ott jelentősen visszaesett a fogyasztási hitelek iránti kereslet, ezzel együtt a fogyasztási hitelhitelállomány is, ezzel együtt a bevételek és a működési eredmény is csökkent. Az orosz operációban a harmadik negyedévben jól alakultak a kockázati költségek, az első negyedévben megképzett céltartalékból fel tudott szabadítani az OTP.

Moratórium

Arra a kérdésünkre, hogy azokban az országokban is alkalmaz-e fizetési könnyítést az OTP, ahol lejárt a moratórium, Bencsik László elmondta, hogy mindenhol, ahol az ügyfeleiknek problémáik vannak, ott az egyedi ügyféligényeknek megfelelően egyedi megoldásokat alkalmaznak.

Kockázatok

A vírushelyzettel kapcsolatban alap esetben az OTP arra számít, hogy a jövő év második felében olyan gazdasági környezetre lehet számítani, amiben a vírusnak már nem lesz érdemi hatása. Ez egy erős feltételezés, hordoz magában kockázatokat. Bencsik László szerint a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha a jövő év során sem lesz elérhető oltásra vakcina a járvánnyal szemben, és kvázi együtt kell élnünk a vírusszituációval hosszabb távon, de az OTP szerint ez egy alacsony valószínűségű forgatókönyv.

Barna Zsolt utódlása

Egyelőre nincs erről szó, kiválóan működik az OTP a jelenlegi munkamegosztásban, mondta Bencsik László. Csányi Sándor korábban kijelentette, nem gondolkodik Barna Zsolt utódlásában, nincs napirenden.

