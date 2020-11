Elszabadultak az indulatok az elektromos autó részvények piacán

Masszív rali alakult ki a héten az elektromos autó részvények piacán, részben vállalati hírektől, részben pedig az amerikai elnökválasztás feltélezett kimenetelétől fűtve óriási emelkedést láttunk a szektorban. A legjobban az Amerikában jegyzett kínai cég, az Xpeng teljesített, amelynek esélye van rá, hogy duplázzon a héten, ha az eddig látott tendencia fennmarad pénteken is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Óriási ralit láttunk eddig a héten az elektromos autó részvények piacán, a Xpeng például 85 százalékot emelkedett mindössze négy nap leforgása alatt, az EV behemót Tesla azonban "csak" 13 százalékot tudott erősödni, bár az S&P 500 7,4 százalék pluszos heti teljesítményét még így is felülmúlta idáig.

Miután az Xpeng emelkedett a legnagyobbat eddig a héten, ezért érdemes említést tenni arról is, hogy a részvény csütörtökön valami egészen elképesztő teljesítmény mellett közel 31 százalékot ralizott.

Három fontos faktort érdemes kiemelni, ami az eszement ralit indikálta:

Az első az volt, hogy már alapvetően is kedvezően indult a hét az EV részvények számára, hiszen több kínai cég is közzétette az értékesítési adatait, a NIO részvényárfolyama már akkor valósággal kilőtt a hírt követően, hogy a gyártó összesen 5 055 darab autót szállított le októberben, ami duplája a tavalyi szinteknek. Hétfőn a szintén kínai, és szintén elektromosautó-gyártó Xpeng értékesítési számait is publikálták, a cég 3 040 autót szállított le októberben, ami 229 százalékos növekedés a tavalyi szintekhez képest, viszont a szeptemberi 3 478-hoz képest visszaesés.

A másik fontos faktor az amerikai elnökválasztás alakulása volt, pontosabban az, hogy a piac a kezdeti Trump-fölény után hamar elkezdte beárazni Joe Biden győzelmét, amely mostanra a valószínűbb forgatókönyvvé vált. Joe Biden esetleges győzelme a klímapolitika miatt kedvező az elektromosautó-gyártók számára. A jelölt több mint félmillió töltőállomás kiépítését ígérte 2030-ra, emellett visszaállítaná az elektromos autókra vonatkozó adójóváírást, az ilyesfajta ösztönzők pedig kulcsfontosságúak az elektromos autó piac szempontjából, ha fel akarják venni a versenyt a hagyományos benzines járművekkel.

Végül pedig még azt is érdemes megemlíteni, hogy alapvetően nagyon jó volt a hangulat a héten tőzsdéken, az S&P 500 7,4 százalékot ralizott, és jelenleg úgy áll, hogy az irányadó amerikai indexek jó úton haladnak afelé, hogy április óta a legjobb hetüket zárják, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a határidős indexek negatív nyitást vetítenek előre a pénteki piacnyitásra.

Ha megnézzük az amerikai nyitás előtti piacot, akkor látszik, hogy ma azért érkezik egy visszahúzás az elektromos autóknál is, ahogyan azt a részvénypiac egészén is látjuk: a Tesla például 1,8 százalékos eséssel, a NIO pedig 3,8 százalékos mínuszban indíthatja a napot, viszont az Xpengnél tovább folyik az őrület, a részvény 1,8 százalékos pluszban várja a nyitást, így akár még az is előfordulhat, hogy egy hét alatt dupláz a részvény.

Címlapkép: Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images