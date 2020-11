Ezek előtt a koronavírus-teszt részvények előtt van még tér ralizni a guru szerint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a legtöbb befektető most az amerikai elnökválasztásra figyel, és a lehetséges kimenetelt árazza, a koronavírus közben tovább tombol a világban - erre hívta fel a figyelmet Jim Cramer is, aki hét olyan részvényt mutatott be, amelyek koronavírus-teszteléssel foglalkozó cégekhez tartoznak, és bár az árfolyamuk jelenleg történelmi csúcsukon, vagy azok közelében jár, a guru szerint bármilyen visszahúzásba érdemes lehet belevenni.