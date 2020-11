Újra a válság előtti formáját hozta az OTP

Idén tavasszal két hónap alatt lefeleződött az OTP árfolyama, a befektetők azt kezdték árazni, hogy a bank a 2008-as válsághoz hasonlóan a mostanit is alaposan megszenvedi. A szenvedés el is kezdődött, az első negyedévben rekord céltartalékolás után veszteséges lett a bankcsoport, és a második negyedévben is magas volt a kockázati költség, a harmadikban azonban szinte már a válság előtti formáját hozta az OTP, minden soron az elemzők várakozásához képest magasabb számokkal. Persze, továbbra is nagy kérdés, mi lesz akkor, ha kifutnak a több országban bevezetett hiteltörlesztési moratóriumok, addig viszont láthatóan jól fut a szekér.

Vártnál magasabb bevétel, alacsonyabb kockázati költség, magasabb profit

Gyakorlatilag minden fontosabb soron jobb eredményt ért el az OTP, mint amire az elemzők számítottak, a felülteljesítés már összes bevétel soron megkezdődött, 3 százalékkal vagy 8,6 milliárd forinttal lett magasabb a bankcsoport bevétele, mint az elemzők által várt összeg, és mivel a működési költségek is valamivel a várt felett alakultak, a működési eredménynél kisebb, de még így is 5 százalékos (+6,7 milliárd forint) volt a felülteljesítés. A kockázati költségek a várt 23,3 helyett csak 5,1 milliárd forintot tettek ki, így a korrekciós tételek nélkül számított adózott eredmény már több mint ötödével, közel 21 milliárd forinttal magasabb lett, mint amit az elemzők előre jeleztek, a konszolidált adózás utáni eredmény pedig 21 százalékkal lett magasabb a vártnál.

Ezüstérem

Szóval azt már látjuk, hogy az elemzői várakozásokat jóval meghaladó profitot ért el az OTP, de mekkora ez historikus összehasonlításban? Ha az OTP Garancia eladásával torzított 2008 harmadik negyedéves profitot kivesszük a képből, akkor minden idők második legmagasabb negyedéves adózott eredményét érte el az OTP, ennél magasabb csak egyszer, egy éve, a tavalyi harmadik negyedévben volt, akkor 131,6 milliárd forint.

A rekordközeli profit úgy jött össze, hogy a magyar alaptevékenység nevéhez híven jó alapot biztosított a bankcsoportnak, adatbázisunk alapján minden idők negyedik legjobb eredményét, 53,2 milliárd forintot szállított. A leánybankok összesen 58,6 milliárd forintot tettek le az asztalra, vagyis a teljes eredmény több mint felét szállították. Minden leánybank nyereséges volt, a mindig megbízható bolgár (12,7 milliárd forint profit) mellett érdemes kiemelni az orosz bankot, ami 14,2 milliárd forint profitot ért el, ez minden idők második legmagasabb adózott eredménye az orosz operációban, de az ukrán bank is nagyot ment, a 10,9 milliárd forintos profit új rekord.

Céltartalék

A remek profitszámokhoz azért hozzátartozik, hogy több operációban komoly céltartalék-visszaírásra is sor került, például a magyar alaptevékenységben 9, az oroszban 3,3, az ukránban 2,9 milliárd forint összegben. Érdemi céltartalékolásra a bolgár (9,5 milliárd forint), a horvát (6,1) és a szerb (2,5) banknál került sor. A kockázati költségek soron a harmadik negyedévben összesen 5,1 milliárd forint szerepel, ezen belül a hitelkockázati költségek nagysága gyakorlatilag nulla volt.

A hitelportfólió minősége javult, ez részben az életben lévő, illetve meghosszabbításra került fizetési moratóriumok hatásának tudható be, a Stage 3 hitelek állománya és aránya is javult az előző negyedévhez képest (a magyar operációban már csak a hitelek 3,7 százaléka tartozik ebbe a kategóriába). A korábban figyelt metodológia, a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 4,1 százalékra csökkent, ezen állomány fedezettsége 140 százalékra emelkedett.

Egyre nagyobb a bank

Az egy évvel korábbihoz képest a bevételek és a működési eredmény is nagyot nőtt, ennek részben az az oka, hogy most már a szlovén SKB Banka számai is bekerültek a bankcsoport kimutatásaiba. Az összes bevétel az egy évvel korábbihoz képest 8, de még negyedéves alapon is 4 százalékkal nőtt, a negyedévben 294 milliárd forintot tett ki, ennél magasabb csak egyszer, a tavalyi negyedik negyedévben (306 milliárd forint) volt. Az előző negyedévhez képest 1 százalékkal nőtt a nettó kamatbevétel, a díj- és jutalékbevétel viszont 11 százalékkal. A nettó díj- és jutalékbevételek növekedése a javuló üzleti aktivitásnak köszönhető, a második negyedévben még gyengélkedő orosz, horvát és montenegrói operációknál kétszámjegyű volt a növekedés, és a magyar alaptevékenységben is 15 százalékos volt a bővülés negyedéves bázison.

A működési költségek az egy évvel korábbihoz képest 14 százalékkal ugrottak meg, negyedéves bázison viszont már csak 1 százalék volt a növekedés. A személyi jellegű költségek változatlan szintenmaradtak, az amortizáció azonban nőtt a korábbi időszakban megvalósult eszközberuházások eredményeként, és a dologi költségek is emelkedtek. A kiadás/bevétel arány tovább csökkent.

A működési eredmény rekordközeli szintre, 139 milliárd forintra emelkedett, az emelkedő bevételek és a csak mérsékelten növekvő költségek mellett az előző negyedévhez képest 6 százalékos volt a növekedés.

A teljes bevétel marzs negyedéves bázison már emelkedett, miközben a nettó kamatmarzsnál további erózió látszik, a díj- és jutalékbevétel marzs már javult. A konszolidált nettó kamatmarzs jelentősen év/áv alapú visszaesésének oka egyrészt az, hogy több országban (Oroszország, Ukrajna, Románia, Szerbia) érdemben csökkent a kamatkörnyezet, emellett a csoportba újonnan bekerült leánybankok tipikusan alacsonyabb kamatmarzzsal működnek, mint a bankcsoport egésze. A marzsszűkülés oka az is, hogy a forinttal szemben gyengül a rubel és a hrivnya, ennek hatására a csoporton belül csökkent a magas marzsú operációk súlya. A meghatározó csoporttagok közül javult a magyar, a bolgár, a horvát és a szerb nettó kamatmarzs, de folytatódott az orosz, az ukrán és a román marzserózió.

A teljesítő hitelállomány az előző negyedévhez képest 3 százalékkal 13 583 milliárd forintra emelkedett. Az akvizíciók hatásával tisztított, árfolyamszűrten év/év alapon 1 százalékkal nőtt a nettó kamateredmény, ez a nagyobb teljesítő állományoknak köszönhető. A nagyobb operációk közül az ukrán hitelportfólió negyedéves bázison 8 százalékkal nőtt, ezt követte a magyar, szerb és román állomány növekedése. Minden fontosabb szegmensben gyorsult a növekedés, az MSE hitelek részben a magyar NHP Hajrá! program felfutása miatt 6 százalékkal nőttek, a fogyasztási- és jelzáloghitelek 4, illetve 3 százalékkal bővültek, a nagyvállalati hitelek állománya 2 százalékkal emelkedett negyedéves bázison. A folyósítási dinamikát a járványhelyzet következtében bevezetett korlátozó intézkedések enyhítése/feloldása, és agazdasági aktivitást segítő különböző kormányzati programok erőteljesen befolyásolták. A második negyedévben legnagyobb visszaesést elszenvedő szegmensekben a harmadik negyedévben jelentős,akár 100 százalékot meghaladó visszapattanás is tapasztalható volt, például az orosz és az ukrán fogyasztási hiteleknél és a horvát személyi hiteleknél.

Moratórium

A hitelportfólió minőségének és a kockázati költségek alakulásának szempontjából kiemelten fontos az elmúlt hónapokban az Ukrajnán kívül az OTP minden operációjában bevezetett hiteltörlesztési moratórium, hiszen továbbra is nagy kérdés, hogy a moratórium lejárta után hogyan alakul majd a hitelportfólió minősége. Ezzel kapcsolatban a gyorsjelentésből az alábbiak derültek ki:

Legmagasabb részvétel arány a december 31-ig érvényben lévő magyar (mely 2021. június 30-ig meghosszabbításra került) és a szeptember végéig hatályos szerb moratóriumnál volt tapasztalható, mindkét esetben automatikus volt a részvétel.

Más országokban, ahol az ügyfeleknek kellett kérelmezniük a moratóriumi részvételt, illetve a befogadás feltételekhez volt kötve, viszonylag alacsony volt a részvételi arány.

Albánia, Moldova, Oroszország esetében már lejárt a moratórium hatálya, de egyes országokban a szabályozók kérésére a bankok az év végéig alkalmazhatnak fizetési könnyítéseket.

Szeptember végén az OTP Core bruttó hiteleinek 42 százaléka vett részt a moratóriumban; ez összesen 1 884 milliárd forintnyi hitelállományt jelentett.

A 2021 első félévében fennálló moratórium várható egyszeri negatív eredményhatása a 2020 negyedik negyedévi eredménykimutatásban kerül bemutatásra, várható nagysága azonban lényegesen kisebb lehet, mint a 2020-as moratórium esetében.

A külföldi leánybankok esetében az alacsonyabb részvételi arányok, valamint a magyartól eltérő kamat elszámolási rendelkezések miatt az aktuális állapotok alapján az OTP eddig nem számolt el negatív nettó jelenérték hatást, a szerb moratórium esetében azonban a szabályváltozás miatt a negyedik negyedévben bizonyos összeg elszámolására sor kerülhet.

Mire számít a menedzsment?

Előrejelzés: A járványhelyzet időbeli lefutása és a világgazdaság helyreállításának üteme körüli bizonytalanság továbbra is kiemelkedően magas, emiatt részletes előrejelzést a menedzsment továbbra sem ad, de az elmúlt kilenc hónap folyamatai és tényszámai alapján tovább finomította az idei évre vonatkozó várakozásait:

a korrigált ROE mutató 2020-ban várhatóan érdemben meghaladhatja a 10 százalékos értéket – az első félév után itt ez állt: a korrigált ROE mutató 2020-ban meghaladhatja a 10 százalékos értéket

a hitelkockázati költségráta éves nagysága idén várhatóan nem haladja meg a 125 bp-ot – itt az első félév után a menedzsment az írta, hogy a hitelkockázati költségráta éves nagysága 125 bp körül alakulhat a jelenleg valószínű makrogazdasági pálya lefutása mellett

a teljesítő (Stage 1+2) hitelállományok árfolyamszűrt növekedése 2020-ban várhatóan meghaladhatja a 7 százalékot – itt a korábbi várakozás az volt, hogy a teljesítő hitelállományok mintegy 7 százalékkal bővülhetnek.

Tőkemegfelelés: A bank tőkemegfelelési céljai változatlanok: 15 százalékos hosszú távú CET1 ráta célérték, illetve 12-18 százalék közötti sáv.

Szlovák OTP: régóta húzódik már, de úgy néz ki, ennek a történetnek is hamarosan pont kerül a végére, a szlovák leánybank eladása november végén várható, a tranzakció CET1 rátát javító hatása az idei negyedik negyedévben jelentkezhet majd, hasonlóan a szoftverek prudenciális kezeléséből fakadó pozitív hatáshoz.

Akvizíciók: Nem titok, hogy az OTP az előző nagy akvizíciós kör után továbbra is keresi a felvásárlási lehetőségeket, erről a mostani beszámolóban azt írják, hogy a biztonságos tőkehelyzet lehetővé teszi, hogy a menedzsment stratégiai céljainak megfelelően továbbra is keressen akvizíciós lehetőségeket.

Osztalék: A menedzsment elkötelezett aziránt, hogy a 2020. év után olyan nagyságrendű osztalékot fizessen, ami a részvényeseket kompenzálja a 2019. év után eredetileg kifizetni javasolt 69,44 milliárd forintnyi, ám a szabályozói elvárás miatt elmaradó osztalék után is. Az erre vonatkozó javaslatot a menedzsment a 2020-as évet lezáró közgyűlés előtt tesz majd javaslatot.

Árazás

Az OTP P/BV alapon továbbra is az egyik legmagasabban árazott európai bankpapír, amit a bankcsoport kiemelkedően magas saját tőke arányos megtérülése igazol.

A régiós bankpapírok között is ugyanez a helyzet.

P/E alapon viszont a régiós bankrészvények között az egyik legalacsonyabb szorzón forgó papír az OTP.

Az elmúlt 20 év P/E alapú árazási átlaga 9,2, az elmúlt napok árfolyamemelkedésével most már efölött áll az OTP jelenlegi árazása.

Bár az elmúlt hetekben folyamatosan csökkent az elemzői célárak átlaga, az még mindig 6 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.

A Reuters adatbázisában a legfrissebb elemzői ajánlások alapján jelenleg nincs olyan elemző, aki eladásra ajánlaná az OTP részvényeit, 9 elemző vétel, 6 pedig tartás ajánlást adott.

Jól fest az OTP

A június közepi lokális csúcs óta csökkenő trendben haladt az OTP árfolyama, ebből viszont a hét elején sikerült kitörnie, azóta pedig folytatódott a rali, amivel az OTP árfolyama 4 nap alatt 14 százalékot emelkedett. A technikai kép kifejezetten jól néz ki, és amennyiben folytatódik az emelkedés, akkor első körben a 11 800 forint körüli szintet érdemes figyelni, június közepén is akörül volt a lokális csúcs, érdemben afölé nem tudott emelkedni az árfolyam, ráadásul március közepén egy rés is maradt a grafikonon, amelynek felső széle is ott húzódik, vagyis a következő napokban könnyen jöhet egy gap-betöltés. Amire érdemes figyelni, az az, hogy mostanra rövid távon túlvetté vált az OTP, a napi grafikonon az RSI 73 felett áll, vagyis rövid távon előbb-utóbb jöhet korrekció vagy konszolidálódás, de egyelőre továbbra is jól néz ki felfelé a sztori.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images