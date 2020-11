Megint egyre forróbbak a tech részvények, komoly emelkedés jöhet év végéig

Az amerikai elnökválasztás ideje alatt jelentősen emelkedett a technológiai cégek részvényárfolyama, sok papír történelmi csúcsának közelébe került, és bár a befektetők szerint ezek a részvények továbbra is vonzóak hosszútávon, az eldöntetlen szenátusi választás volatilitáshoz vezethet a piacukon az év vége felé.

A választás napja óta, azaz november 3. óta a tech-túlsúlyos Nasdaq Composite index 6,6 százalékkal került feljebb, amellyel könnyedén felülmúlt az S&P 500 4,2 százalék pluszos teljesítményét. Ez részben annak volt betudható, hogy a befektetők korábban még a teljes demokrata győzelmet árazták, amely magasabb vállalati adóterheket, és szigorúbb szabályozást eredményezett volna, de jelen állás szerint valószínűleg a republikánusokhoz kerül a szenátus.

Annak ellenére, hogy a georgiai szenátusi választás kockázatot jelent a Wall Street szemében, az nagyon valószínűtlen forgatókönyv, hogy mindkét helyet a demokraták nyerik

– mondta Dan Ives, a Wedbush Securities elemezője, aki kockázatot lát egy adóemeléstől való félelemtől fűtött eladási hullámban december végén. Viszont emellett a szakember szerint a tech részvények további 15 százalékot ralizhatnak év végéig.

Jim Paulsen, a The Leuthold Group befektetési stratégája szerint olcsóbbak lettek a tech papírok, legalábbis ahhoz képest, ahol korábban voltak, és ez jó beszállási alap ahhoz is, ha vissza kell térni a szigorúbb korlátozó intézkedésekhez.

Példaként az Apple jelenleg 35,1-es P/E rátán forog, szemben a korábbi 40,9-es egy éves csúccsal. Közben az Amazon 94,9-es P/E rátán forog, szemben a 152-es korábbi 52 hetes csúccsal.

Még egy ok a technológiai részvények mellett, hogy a járványhelyzet tovább romlik a világban, ami Európához hasonlóan arra késztetheti az Egyesült Államokat, hogy ismét szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezessen be. A befektetők pedig úgy gondolhatják, hogy azok a cégek – mint mondjuk az Apple, Netflix, PayPal – továbbra is jó fognak teljesíteni, ha jön egy agresszívebb lezárás.

Összességében a befektetők valószínűleg addig optimisták maradnak a tech részvényekre, amíg nem látszanak nagyobb jelei annak, hogy a gazdaság valóban kezd talpra állni, és a koronavírus-kezelések, és vakcinák széles körben elérhetőek.

Mindettől függetlenül néhányan figyelmeztetnek, hogy kockázatos túl nagy téteket tenni a tech részvényekre.

A gazdaság működésével szembemegy az az elképzelés, hogy ezek a nagy techcégek jelentik az egyetlen járható utat

– mondta Bill Smead, a Smead Capital Management befektetési igazgatója.

