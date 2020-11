Portfolio Cikk mentése Megosztás

A csúnya második negyedév után már látszanak a javulás jelei a Waberer'snél, bár a tavalyi év azonos időszakához képest még mindig alacsonyabb volt az árbevétel és az EBITDA is a harmadik negyedévben. A cég szegmensei közül a Nemzetközi Fuvarozási szegmens árbévetele visszaesett, azonban a Regionális Kontrakt Logisztikai és az Egyéb szegmens bevételei is nőttek a negyedévben. Hasonló tendencia látszott EBITDA soron is, az ITS-nél jelentős visszaesést, az RCL-nél és Egyéb szegmensben jelentős növekedést ért el a cég.