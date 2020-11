Eladja a Huawei a Honort

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már korábban is felröppentek hírek arról, hogy a Huawei tárgyalásokat folytat a Digital China Grouppal a Honor nevű okostelefon egységének eladásáról, akkor az ügylet összértékét még 3,7 milliárd dollárra taksálták. Ehhez képest az Honor végül 15 milliárd dollárért kel el most, amit több szereplő számára értékesítenek, köztük van a már említett Digital China Group is.