Koronavírus és egészségügyi törvény: kivárnak a magyar magánszolgáltatók

Nagyon különböző utak és stratégiák jellemzik a hazai magánegészségügyi szektort, és ez jelen pillanatban a piac talán legnagyobb erőssége – összegezte Lantos Csaba az általa moderált tulajdonosi-cégvezetői panelbeszélgetés tanulságát a Portfolio mai Private Health Forumán, amelyen a koronavírus hatásairól, az orvosok jogállásáról szóló törvényről és az akvizíciós lehetőségekről is szó volt.

Hogy érinti a magánszolgáltatókat a koronavírus?

Kirschner András, a Swiss Medical Group tulajdonosa és ügyvezető igazgatója elmondta: a járóbetegállátásban a nyári és szeptemberi javulás után októberben már érezték a járóbetegforgalom csökkenését, mostanság napi 150 embert tesztelnek. A Doktor24-nek közel 2000 vállalati partnere van, a rendelőkbe nem hívnak covid-gyanús eseteket, egyfajta safe haven szeretnének lenni a páciensek számára, a kapacitásaik ki vannak használva – mondta Kóka János elnök. A Dr. Rose Magánkórház 70%-os árbevétel-csökkenést szenvedett el tavasszal, majd alkalmazkodtak a helyzethez, az elmúlt héten már a forgalom visszaesését tapasztalták Papik Kornél ügyvezető szerint. Tesztközpontjuk az utcára nyílik, nagy szükség van rá a korlátozott állami kapacitások miatt. Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center igazgatója és társtulajdonosa (aki online kapcsolódott be a beszélgetésbe) gyors alkalmazkodásról számolt be, a nyár jól sikerült, most ők is számítanak a következő nehéz időszakra.

Marad-e elég orvos és ápoló a magánegészségügyben az állam és a magánpiac jövő évi szétválasztásával?

Kirschner András (Swiss Medical Group) szerint x-re jöhet ki a meccs a két fél között, például sok idősebb orvosban felmerülhet, hogy visszatér az állami egészégügybe, a járóbetegellátásban viszont sokan inkább pont a magánegészségügyet választhatják. Két előrelépés után jöhet egy visszalépés szerinte a kormány pozíciójában. Kóka János (Doktor24) elképesztőnek nevezte az elkapkodott jogalkotást, az ellenzék meg nem olvasta el az orvosok jogállásáról szóló törvényt. A magánpiacot választó orvosok számára a konszolidációan élen járó nagyobb szolgáltatók jelenthetik a jövőt. Az állami egészségügy számára a magánszolgáltatói szektorral való együttműködés jelentené a jövőt. Féltem a közfinanszírozott egészségügyet, és szurkolok, hogy a sok üdvözlendő kormányzati intézkedés (többek között a paraszolvencia gyökeres kiiktatása) gyors eredményeket hozzon – mondta Papik Kornél (Dr. Rose). Nincs ellentmondás szerinte a közfinanszírozott és a magánegészségügy között, a kettő kiegészítő viszonyban áll egymással. Csermely Gyula (Rózsakert Medical Center) szerint nem előremutató a kettőt előre, egyet hátra stratégia, jó lenne tisztán látni a jövőt a szabályozásban, egyébként az orvosok elvándorlásától nem félnek. Lantos Csaba, a beszélgetés moderátora kifejtette: nem is hittük, hogy ilyen gyorsan büntetendővé teszi a kormány a hálapénzt (a krízishelyzet kellett hozzá) de nagy kérdés még, hogy január 1-jétől milyen motivációs tényező lép a helyébe az orvosok számára.

Terveznek-e akvizíciót ebben a környezetben?

Előkészítés alatt van egy csomó akvizíció a Rózsakertnél, de a jogszabályok alakulása miatt kivárnak, a következő 3 hónapban eldől, mekkora kockázatot vállalnak – mondta Csermely Gyula. Papik Kornél (Dr. Rose) szerint még sok feladatuk van a márkanév erősítésében, ma nem lennének arra képesek, hogy ha valakit megvásárolnának, akkor hozzá méltó kiszolgálást tudnának nyújtani, előbb alkalmassá akarják tenni a cégüket az akvizíciókra. A vidéki piacok nagyon nehezek, de négy-öt városban még helyük van komoly magánszolgáltatóknak. A Doktor24 Kóka János elmondása szerint öt, 3,5 milliárd forint értékben végrehajtott akvizíción van túl, a minőségi integrálás és szolgáltatás a legnagyobb kihívás, ők külön M&A-teammel is rendelkeznek.

