Brutálisan megnőhet a befektetői étvágy a járvány által sújtott részvények iránt az elemzők szerint

Azután, hogy a Pfizer és a BioNTech bejelentette a hét elején, hogy az általuk közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcina 90 százalékos hatékonyságú, a piaci szereplők meglehetősen látványosan reagáltak a fejleményekre. A tőzsdék szinte mindenhol megugrottak, és különösen a koronavírus-járvány által nehezen érintett vállalatok részvényei emelkedtek sokat, mint amilyen az olajipar, a légitársaságok, és más ciklikus cégek. Ezzel párhuzamosan pedig az otthonmaradós részvények értéke esett, mint amilyen a Zoom Video, vagy a Netflix is. Az elemzők között pedig megoszlanak a vélemények, hogy ez a trend vajon folytatódhat-e, vagy csak egy egyszeri eset volt. A Fundstrat elemzői szerint az előbbi a helyzet, és komoly rotáció jöhet az értékalapú és ciklikus részvények irányába.

Hétfőn szinte minden piaci szereplőt meglepett a Pfizer és a BioNTech vakcinás bejelentése, és bár valószínűleg még több hónap mire az oltóanyagok elérhetővé válnak a szélesebb közönség felé is, a piacok szinte azonnal lereagálták az eseményt és elkezdték beárazni azt. Ennek egyik következménye volt, hogy a kisvállalatok és a ciklikus részvények felülteljesítették a technológiai nagyvállalatokat.

A Russell 2000 Value Index 6,85 százalékot emelkedett hétfőn, míg a Russell 2000 Growth Index 0,9 százalékkal került feljebb, ekkora különbség 2000 óta nem volt egy adott napon közöttük.

Előbbi értékalapú részvényeket tartalmaz, míg az utóbbi növekedési papírokat.

Az inkább kisvállalatokat tartalmazó Russell 2000 index pedig 5,23 százalékponttal felülteljesítette a technológiai vállalatokban bővelkedő Nasdaqot.

Az elemzők körében pedig megoszlanak a vélemények, hogy ez egy új trend kezdete-e, vagy továbbra is a technológiai vállalatok lesznek a befektetők kedvencei. A hatékony oltóanyag egyik következménye ugyanis részben az, hogy az eddig a járvány által komolyan érintett iparágak végre magukra találhatnak, de legalábbis már látszik a fény az alagút végén. Másrészt, a befektetők kockázatvállalási hajlandósága is jellemzően emelkedik ilyenkor, ami pedig a kisvállalatok számára lehet jó jel.

A Fundstrat elemzője, Thomas Lee szerint:

Onnantól kezdve, hogy a befektetőket sikerül meggyőzni arról, hogy létezik elfogadható út a járványmentes jövőhöz, várakozásaink szerint egy brutális rotáció kezdődhet el a legsúlyosabban érintett ágazatok felé.

Azok a részvények, amik hasznot húzhatnak a vakcinából és a gazdasági kilábalásból mind emelkedésnek indultak. Ezek közé tartozik a Chevron és az Exxon is, előbbi 16,7 százalékot, utóbbi 12,4 százalékot emelkedett múlt pénteki záróértéke óta.

Ezzel szemben azok a részvények, amelyek inkább növekedés jellegűek, illetve a koronavírus alatt jól muzsikáltak egy defenzív stratégia részeként, mint a Zoom Video vagy az Amazon, sokkal rosszabbul teljesítettek. Előbbi árfolyama közel 25 százalékot zuhant, utóbbié 8,4 százalékot a múlt pénteki záráshoz képest.

A Fundstrat elemzője szerint az átmenet az értékalapú részvények felé csak fokozatos lesz egyelőre, és óvatosságra intett, mivel többször volt már hamis kitörés is, amit visszaesés követett korábban. Ehhez hozzátette, hogy:

Szeretném hangsúlyozni, hogy a koronavírus alakulása kiszámíthatatlan, így a válság által komolyan érintett részvények felé történő rotálás körül is sok a bizonytalanság.

Ezzel együtt is úgy gondolja egyébként az elemző, hogy a mostani fejlemények növelik annak a valószínűségét, hogy 2021-ben emelkedni fog az értékalapú részvények értéke. Ennek az esélyét növelheti egy esetleges újabb fiskális stimulus is, de az is erősíti a hipotézist, hogy Kína már most is jobban teljesít.

A Fundstrat egy másik elemzője, Robert Slumber szerint pedig:

Előfordulhatnak még visszaesések, de arra számítunk, hogy ezek kisebbek és rövid életűek lesznek, így a befektetőknek érdemes kiépíteni a pozícióikat a ciklikus részvényekben.

(MarketWatch)

Címlapkép: Jeenah Moon/Getty Images