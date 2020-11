Fontos szintek közelében az otthonmaradós részvények, érdemes odafigyelni!

A koronavírus okozta globális lezárások legnagyobb haszonélvezői egyértelműen az “otthonmaradós” részvények voltak eddig, a Pfizer és a BioNTech keddi pozitív vakcinahíre azonban valamelyest megváltoztatta a képet, a jó hírek hatására komoly esések voltak ezeknél a papíroknál, míg a ciklikus vállalatok részvényei nagyot tudtak ralizni. Nagyot esett többek között a Zoom, a Peloton és az Etsy papírja, a jelenlegi árszintek érdekesek lehetnek a befektetők számára.

Számos “stay-at-home” papír kimondottan rosszul reagált a Pfizer és a BioNTech nemrég tette bejelentésére, miszerint több, mint 90 százalékos hatékonyságú ellenszert sikerült közösen kifejleszteniük. A komoly esés mögött az áll, hogy amennyiben valóban hatékony a vakcina, akkor vélhetően gyorsabban térhet vissza a gazdaság a normális kerékvágásba, ebben az esetben a vártnál nagyobb tempóban csökkenhet az igény a távmunkát támogató vállalati szolgáltatásokra vagy az otthoni szórakoztatásra.

A hétfő óta lezajlott komoly, két számjegyű esések több vállalat esetében is kritikus szintekre juttatták az árfolyamokat, érdemes lehet tehát odafigyelni most ezekre a vállalatokra. A visszaesés mértéke nem volt olyan jelentős, hogy megtörje a felfelé ívelő trendet Ari Wald, az Oppenheimer technikai elemzője szerint, a stratéga az Etsy e-kereskedelmi webáruházat emelte ki elemzésében. A CNBC műsorában úgy fogalmazott Wald, hogy a kulcsfontosságú támaszszintek kitartanak, nem várható trendfordulás a papírnál. Fontos támaszzónát tudunk azonosítani 110 dollárnál, az augusztusi lokális csúcsról erre a szintre esett le az árfolyam, majd az októberi történelmi csúcs előtt is ezen a támaszszinten láttunk egy bázisépítést. Ezen a héten eddig több, mint 18 százalékot esett a papír, ezzel együtt is idén közel 170 százalékos a plusz.

Hasonlóan érdekes szinten van egyébként közel 21 százalékos esése után a Zoom is, ezzel a hosszú távú, március óta tartó emelkedő trend azonban érdemben nem sérült, az augusztusi lokális mélypontra és az októberi történelmi csúcspontra húzott Fibonacci 61,8 százalékos szintjére szúrt le az árfolyam tegnap, ma már láthatunk egy kisebb visszapattanást, az árfolyam jelenleg 394 dollár környékén van, ez akár azzal is magyarázható, hogy az RSI értéke alapján már közel jár a túladottsági szinthez a papír, így a nagyobb visszapattanás már akár a támaszszint elérése előtt is elképzelhető. Rövid távon a 411 dolláros szint lehet még izgalmas, ami a múltban többször volt támasz és ellenállás is, illetve a Fibonacci 50 százalékos szintje is ide esik. Idén több, mint 480 százalékkal került feljebb a papír.

Szintén fontos szint közelében van 16 százalékos esését követően az online edzésprogramokat és felszereléseket kínáló Peloton árfolyama is, a jelenlegi árszint támasznak tekinthető a már március közepe óta felfelé tartó trendet tekintetve. Az RSI alapján egyelőre nem beszélhetünk túladottságról, az eladási hullám előtt viszont masszív túlvettség jellemezte a papírt. A túlvett állapotból jött egy nagyobb, több mint 20 százalékos esés, amivel 111 dollárig esett a papír, ahol egyébként a márciusi mélypontra és októberi csúcspontra húzott Fibonacci 23,6 százalékos szintje is található. Az árfolyam 93 dollárig is leszúrt, ahol a 38,2-es Fibonacci található, ez a szint jelenthet támaszzónát az árfolyam számára, a technikai kép akkor romlana el igazán, ha az árfolyam letörné a március óta tartó emelkedő trendvonalat. Idén egyébként több, mint 260 százalékkal került feljebb a részvény.

