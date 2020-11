2025-től beindulhat a BMW debreceni gyára - Az elektromos autókon lesz a fókusz

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A gépkocsik legkevésbé feltűnő, de egyik legfontosbab alkatrésze a padlólemez, hiszen arra szerelik rá a hajtást, a futóművet és a karosszéria vázát is. Ha egy autógyártó különböző meghajtású autókat gyárt (belsőégésű, hibrid és elektromos autókat is), akkor célszerű olyan padlólemezt tervezni, ami rugalmasan használható mindegyikhez. Ez volt a BMW gondolata is eredetileg, ugyanazon a gyártósoron tervezte a különböző hajtásmódú autókat gyártani. Ez volt a terv Debrecenben is.

Ebben most egy stratégiai változás történt, a cég vezérigazgatója bejelentette, hogy a teljesen elektromos modellek alá külön padlólemezt terveznek és ezt fogják gyártani Debrecenben is 2025-től

– írja a Magyar Nemzet.

A BMW nyáron jelentette be, hogy csúszik a debreceni gyár megépítése a koronavírus-járvány és a korlátozó intézkedések hatásai miatt. Az autógyártó az autóipar várható nehézségei és a kereslet visszaesése miatt felülvizsgált minden projektet és beruházást. A debreceni gyár megépítése nagyjából egy évet késik. Volt azonban egy másik tényező, ami változott a német autógyártóknál tavasz óta, ez az elektromos meghajtásra való átállás. Míg az év első felében még konzervatívan álltak a kérdéshez, addig most a Volkswagennél, a Mercedesnél és a BMW-nél is nagy lendülettel folyik az elektromos modellek fejlesztése – írja a Magyar Nemzet.

A Debrecen melletti fejlesztési területen közben folyik az infrastruktúra kiépítése. Kiválasztották az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést biztosító közművek kivitelezőjét közbeszerzési pályázaton, a szerződések értéke 802 millió forint. Megkezdődött az iparterület vasúti kapcsolatának kivitelezése is, ami egy közel 55 milliárd forintos projekt lesz.

Címlapkép: Mezőgazdasági földterület Debrecen határában, a 33-as főút mellett 2018. július 31-én. Ezen a területen és környékén épít gyárat a BMW Group. MTI / Czeglédi Zsolt