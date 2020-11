A koronavírus ma is lejjebb nyomta a tőzsdéket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai részvényindexek közül eséssel nyitott a Dow Jones és az S&P 500 is, míg a Nasdaq emelkedett a kereskedés kezdete után. A piaci szereplők újabb részletekre várnak a hatékony koronavírus-vakcinával kapcsolatban, illetve a héten eddig gyengén teljesítő technológiai és otthonmaradós részvények felfelé korrigálnak. Az európai tőzsdék mínuszban kezdték a napot, a vezető részvényindexek közül esett a DAX, a CAC és a FTSE is, alulteljesítő a magyar BUX Index. Szektorszinten a nagybankok papírjai határozzák meg a borongós hangulatot. Az amerikai részvények is mínuszban zártak.