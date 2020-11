Cramer: alkotmányos válság jöhet, a piacokon eladási hullám söpörhet végig!

A jelenlegi helyzetben számos kockázati tényezőt fel lehet sorolni a tőkepiacokkal kapcsolatban, Jim Cramer, a CNBC “Mad Money” műsorának házigazdája szerint

a legkomolyabb kockázatot egy alkotmányos válság kialakulása jelentheti.

Mindez azért következhet be, mert Donald Trump továbbra sem hajlandó beismerni vereségét, holott a világ legtöbb vezetője már régen gratulált Joe Biden demokrata elnöknek, illetve a volt elnök republikánus támogatói is kihátrálni látszanak Trump mögül. Minden bizonnyal nem lesz békés hatalomátadás a Fehér Házban, miután azzal a szokással is szakított a “leköszönő” republikánus elnök, hogy az Ovális Irodában fogadja az újonnan beiktatásra kerülő elnököt, a CNN forrásai alapján erre a találkára nem fog sor kerülni.

Nagyon is elbizonytalanító, amikor a volt elnök folyamatosan arról tweetel, hogy elcsalták a választásokat. Komolyan aggódunk amiatt, hogy épp egy alkotmányos válság felé haladunk

– vélekedett műsorában Cramer.

Tegnap is megosztotta aktuális véleményét Trump az elnökválasztás körülményeiről, szerinte továbbra is neki kéne győztesként kikerülnie a versenyből a demokrata Bidennel szemben, a 45. elnök elmondása szerint

…72 millió szavazat, ez több, mint amennyit bármelyik győztes elnök valaha kapott az Egyesült Államok történelme során… nyerni fogunk!

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history - and we will win!