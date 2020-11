Már kétféle, hatékonynak bizonyuló koronavírus-gyógyszert is gyártani kezdtek Magyarországon

Hamarosan Magyarországon is gyártani kezdik a favipiravir koronavírus elleni gyógyszert, eközben a remdesivirt már több mint 400 betegen vizsgálták súlyos mellékhatás nélkül - értesült az Index

A hírportál azt írja, hogy a Richter által készített készítményből újabb ötezer adagot rendelt a magyar állam. A szerből eddig több mint 400 beteget kezeltek sikeresen, sajnos egy esetben májkárosodás lépett fel, de más esetben nem volt súlyos mellékhatás. Hivatalos összegzőt még nem adtak ki erről a releváns szervek.

Ezen kívül azt is írják, hogy 100 beteg kezelésére elegendő favipiravirt kaptunk Japánból ingyen, cserébe csak a gyógykészítmény hatásairól kell beszámolnunk nekik. Ezen kívül még 1 millió tablettát vásárolt Magyarország Kínából is és a készítmény hazai előállítása is folyamatban van.

Előfordulhat, hogy a favipiravirt majd a háziorvos is felírhatja - teszi hozzá a portál.

Címlapkép: Getty Images