Újabb löket a Tesla riválisának, több mint négyszereződött a cég bevétele

Óriásit ralizott az Xpeng árfolyama az elmúlt időszakban, ma pedig újabb löketet kapott a részvény, miután a cég közzétette az első, tőzsdei cégként jegyzett negyedéves gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy társaság árbevétele több mint négyszeresére nőtt a tavalyi szintekhez képest, hála az autóértékesítés megugrásának.

Közzétette legfrissebb számait a kínai elektromosautó-gyártó Xpeng, a társaság a harmadik negyedévben 8 578 darab autót értékesített, ami 265,8 százalékos ugrást jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, de a második negyedévhez viszonyítva is 165,7 százalékos volt a növekedés. A legújabb modell, a P7 értékesítése a második negyedéves 325 darabhoz képest 6 210 darabra nőtt a negyedévben, amelyek közül 98 százalék támogatja az XPILOT 2.5 és XPILOT 3.0 rendszereket, amit azért fontos megjegyezni, mert a cég nagy hangsúly fektet a szoftveres K+F-re és úgynevezett "smart EV-ket" gyárt.

Az értékesítés megugrásának köszönhetően, a cég árbevétele a tavalyi 449,7 millió jüanról 342,5 százalékkal 1,99 milliárd jüanra nőt, de az idei második negyedévhez képest is 236,9 százalékos volt a növekedés. Az árbevétel szinte teljes egészét az autóértékesítésből származó bevételek tették ki, 1,9 milliárd jüant.

A társaság továbbra is veszteségesen működik, (ami egy feltörekvő, erősen a növekedési életszakaszában járó elektromosautó-gyártó esetében teljesen normális, a Tesla is évekig veszteséges volt, majdnem csődbe is mentek a Model 3 gyártásának felfuttatásakor) a tavalyi harmadik negyedéves 776,3 millió jüanos adózott veszteség 1,15 milliárd jüanra nőtt, ami a második negyedéves 146 millió jüanhoz képest is jelentős. Az egyszeri tételektől tisztított (non-GAAP) adózott veszteség 864,9 millió jüan volt, ami szintén meghaladja a tavalyi 750,8 millió jüant, és a második negyedéves 750,8 millió jüant.

Az egy ADS-re (american depositary share) jutó tisztított adózott veszteség 2,16 jüan volt. Minden ADS két "A" sorozatú törzsrészvényt képvisel.

A társaság 20 milliárd jüan készpénzzel rendelkezett a negyedév végén.

A kilátásokkal kapcsolatban a cég arról számolt be, hogy a negyedik negyedévben 10 000 jármű leszállítása a cél, ami amellett, hogy új rekordnak számítana, 210,8 százalékos ugrást jelentene a tavalyi szinthez képest. Emellett 2,2 milliárd jüanos árbevételt vár a cég, ami 243,7 százalékos növekedésnek felelne meg a bázisidőszakhoz viszonyítva.

Az Xpeng árfolyama 9 százalékot emelkedett, míg az augusztusi tőzsdei debütáláskori nyitóárhoz képest 50,4 százalékkal van feljebb az árfolyam.

Címlapkép: Xpeng