Vissza akarják kapni a pénzüket a kisbefektetők az év egyik legjobban várt tőzsdei bevezetése után

Az elképesztően népszerű BTS nevű K-Pop banda mögött álló menedzsment cég, a Big Hit Entertainment tőzsdei debütálása óriási siker volt, viszont nem sokkal később nagyot zuhant a részvények árfolyama, amely miatt a dél-koreai kisbefektetők pénze nagy veszélybe került és ezért a felügyeleti szerveknél keresnek védelmet.

A BTS sikerét meglovagolva a Big Hit októberben ment tőzsdére, a részvényekkel a kereskedés október 15-én indult a dél-koreai tőzsdén, ez volt az év egyik legjobban várt IPO-ja. A részvényárfolyam alakulása viszont azóta a kisbefektetők felháborodását váltotta ki, akik visszatérítést követelnek, miután az árfolyam több mint 52 százalékot zuhant a napon belüli 351 000 vonos csúcsáról, amelyet az első kereskedési napon ért el az árfolyam. A részvény jelenleg 158 000 vonos árfolyamon forog, ami alig magasabb, mint a 135 000 vonos kibocsátási ár.

Az esküvőmre félretett pénzemből vásároltam Big Hit részvényeket 300 000 von körül 50 millió von értékben (közel 13,5 millió forint). Van mód arra, hogy ezt visszatérítsék, ha bemutatom a nyugtákat és benyújtok valamilyen petíciót?

– írta egy, a több száz, témát megvitató befektetőből az egyik helyi befektetési fórumon.

A dél-koreai IPO piac és a lottó között vannak hasonlóságok, a kisbefektetők annyi kölcsön vesznek fel, amennyi bírnak, hogy annyi részvényt jegyezzenek, amennyit csak tudnak. De mivel gyakran az elérhető részvények számát (általában 20 százalék) masszívan meghaladó igény jelentkezik, így sokan a kibocsátás után tudnak csak vásárolni.

Bár a BTS rajongók tolongtak a részvényekért, az intézményi befektetők érdeklődése látszólag sokkal alacsonyabb volt. Néhány nagybefektető, beleértve az STIC Investmentet és a Mainstone-t, nagy mennyiségben értékesített részvényeken az első kereskedési héten – derült ki a Financial Supervisory Service adataiból.

A jelentős visszhang miatt a dél-koreai felügyeleti szervek is nyomás alá kerültek, a Korea Financial Investment Association tisztviselőjének beszámolója szerint felmerült annak a lehetősége, hogy kötelezővé tennének egy, a részvényekre vonatkozó tartási periódust nagyobb számú intézményi befektetőnek, ami egyfajta védőhálót biztosítana a kisbefektetőknek is. Azonban ennek is megvannak a hátulütői, hiszen egy ilyen intézkedés elbátortalaníthatja a nagy tőkével rendelkező befektetőket attól, hogy beszálljanak az IPO-ba.

Dél-Koreában a felügyelet csak a legnagyobb részvényes és a kapcsolt felek számára írja elő, hogy legalább hat hónapig tartsanak részvényeket.

Az STIC-re és a Mainstone-ra nem vonatkoztak semmilyen kötelező tartási időszakra vonatkozó szabályok, mert a könyvépítési folyamat előtt fektettek be a Big Hit-be

- mondta a koreai tőzsde tisztviselője.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images