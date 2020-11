Koronavírus: újabb jó hírek a vakcináról, a Moderna oltóanyaga is 94 százalékosan hatékony

A Pfizer múlt heti bejelentése után most a Moderna koronavírus-vakcinájáról érkeztek hasonlóan kedvező hírek, a biotechnológiai cég közlése szerint a fázis 3 tesztek előzetes adatai alapján 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak az oltóanyaguk. A Pfizerhez hasonlóan a Moderna is úgynevezett mRNS (hírvivő RNS) alapú vakcinát fejleszt.

Múlt héten a Pfizer jelentette be, hogy a fázis 3 tesztjei során 90 százalékos hatékonyságot mutatnak az előzetes adatok, most a Moderna számolt be hasonlóan jó hírekről. A vállalat mai bejelentése szerint az adatok előzetes elemzése alapján

eddig 94,5 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a vakcina.

A Moderna tesztjein több mint 30 ezer önkéntes vett részt. Azok közül, akik két dózis vakcinát kaptak, mindössze öt résztvevő kapta el a koronavírust és lett tüneteket mutató beteg. Ezzel szemben a placebóval beoltott önkéntesek közül 90 fő betegedett meg az amerikai egészégügyi intézet független adatellenőrző bizottsága szerint.

Mind a két vállalat az úgynevezett mRNS, vagyis hírvivő RNS technológiával fejleszti a koronavírus elleni vakcinát.

Mi az az mRNS-technológia?



A tradicionális vakcinagyártásnál legyengített, inaktivált kórokozóval, vagy vírusfehérjével érik el az immunválaszt a vakcinák. Az mRNS vakcina a legújabb technológia.



Az mRNS - vagy hirvivő RNS - egy hosszú molekula, amely egyedi sorrendben összekapcsolódó nukleotidokból áll, hogy közvetítse a genetikai utasításokat egy vagy több a vírusra jellemző fehérje vagy antigén előállítására. Ez a SARS-CoV-2 esetében a tüskefehérje vagy annak egy része, az úgynevezett receptorkötő fehérje. Amint az oltóanyagban lévő mRNS a test sejtjeibe kerül, a sejtek az utasításokat követve előállítják a fehérjéket vagy antigéneket, amelyek aztán a sejtfelszínen megjelenhetnek, azokat a beoltott személy immunrendszere felismeri, és így immunválaszt hoz létre a vakcina antigénre – mondta el a Pfizer a Portfolio-nak.

