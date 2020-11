Egyre több a jó sztori a magyar tőzsdén - Mutatunk hármat

Miközben a magyar tőzsdén sokan - a forgalom miatt nyilván jogosan - csak a nagypapírokat figyelik, a surranópályán több kispapírban is nagy a sztori, meredeken emelkednek az árfolyamok. Összefoglaltuk a történetüket.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Alteo

Az Alteo az év egyik nagy magyar vállalati sztorija, az energetikai vállalat üzletmenete rendkívül rezisztens a koronavírus-járvány negatív hatásaival szemben, az év első 9 hónapjában az árbevétel közel harmadával nőtt, a működési eredmény több mint duplájára, a nettó eredmény pedig több mint háromszorosára emelkedett a tavalyihoz képest. A társaság kiskereskedelmi szegmensét ugyan érinti a koronavírus járvány, de ezt az egyéb, a gazdasági konjunktúra alakulásának kevésbé kitett szegmensek jó teljesítménye kompenzálni tudja. A bevételek és az eredmény növekedése mögött nem csak organikus bővülés áll, de akvizíciók is segítik azt.

A növekedés finanszírozásához külső forrást is igénybe vesznek, tavaly októberben sikeresen forrás vont be az Alteo, a Növekedési Kötvényprogramban 8,8 milliárd forint értékben bocsátottak ki kötvényeket, majd idén újabb közel 4 milliárd forint tőkét vont be a vállalat. A forrást az Alteo a 2019 novemberében meghirdetett stratégiai befektetési tervének részbeni finanszírozására használta fel, de optimalizálta a tőkeköltségét is. A felvásárlás terén aktív vállalathoz került idén októberben a Pannon szélerőmű park, de a megújuló energiák mellett Alteo Go néven e-mobilitási leányvállalatot is indított a társaság.

Az Alteo erős idei számai csak részben tükröződnek a cég részvényárfolyamának alakulásán, de a tavaly év végihez viszonyított nagyjából stagnálás kifejezetten jó eredménynek számít a magyar piacon. Az idén január közepi 900 forintos csúcsról március közepére a részvény elvesztette értékének több mint harmadát, és 600 forint alatt is álltak a jegyzések, onnan azonban több hullámban egyre magasabbra emelkedett az árfolyam, a március közepi mélypontról a tegnapi csúcsig 45 százalékot ralizott az Alteo. A november eleje óta eltelt időszakban az Alteo árfolyama közel 10 százalékot emelkedett, ezzel jelenleg nagyjából ott áll, mint tavaly év végén, amivel a magyar piacon felülteljesítő, hiszen a BUX index értéke idén közel 19 százalékkal csökkent.

A társaság árfolyama idén március közepe óta egy emelkedő trendben van, ameddig ez az ábrán is látható trendvonal nem esik el, addig érdemes vételekben gondolkodni, a következő ellenállást a 850-860 forint körüli zóna jelenti, ami a múltban többször szolgált már támaszként és ellenállásként is, legutóbb idén szeptember elején, és tegnap is nagyjából eddig emelkedett az árfolyam, de igazán jól akkor nézne ki a technikai kép, ha sikerülne áttörni ezt a zónát.

Masterplast

Világszerte szenvednek a ciklikus iparágban működő vállalatok, a pandémia hatására ugyanis egy kifejezetten támogató működési környezetből villámgyorsan a ciklus lefelé ívelő szakaszába kerültek, de nem így az egyébként szintén ciklikus szektorban működő Masterplast amely idén az első 9 hónapban a bevételeit közel 10, az EBITDA-ját pedig több mint harmadával tudta növelni, ráadásul a harmadik negyedévben minden idők legjobb negyedévét érte el, a bevétel, az EBITDA, és az adózott eredmény is új csúcsra emelkedett.

A bevételek rekordjához hozzájárult, hogy gyártás és a építőipari nagykereskedelmi alaptevékenysége bővült, de a vállalat belépett az egészségiparba is egy idei német akvizíciónak köszönhetően. A felvásárlás lezárását követően júniusban elindult az új német leányvállalat, a Masterplast Nonwoven GmbH, amely az egészségügyi védekezéshez szükséges speciális alapanyagokat is gyárt. Ascherslebenben a német gyártóegység fokozott piaci igények mellett, magas kapacitáskihasználtsággal kezdte meg az egészségipari alapanyagok, ipari flízek és membránok előállítását.

Az építőanyagok kereslete erős maradt a környező országokban, így a magyar piacon mérsékelt visszaesést bőven ellensúlyozni tudta a cég, sőt, a német piacon év/év alapon egészen elképesztő 1050 százalékos növekedést tud felmutatni, ezzel Magyarország után Németország a Masterplast második legnagyobb forgalmú piaca lett.

A menedzsment pozitív a cég kilátásait illetően, a harmadik negyedévben a régiós építőipari piacok nagyrészt újra indultak, folyamatosan növekedtek az előző időszakhoz képest, ennek fényében a Masterplast még szeptemberben felülvizsgálta és felfelé módosította az eredmény előrejelzését a 2020-as évre vonatkozóan. A 2020-as évben az árbevétel-várakozás 120 millió euró, az EDITDA 10,2 millió euró, míg az adózott eredmény 6,2 millió euró.

A nehéz idők ellenére a Masterplast előtt újabb beruházási, és fejlesztési lehetőségek nyílnak, ezek megvalósítását intenzíven vizsgálják. A magyarországi építőanyag piac fejlődésével kapcsolatban pedig kifejezetten optimista lett a menedzsment, mert az újonnan bejelentett kormányzati családtámogatási intézkedések jelentős lökést adhatnak az új lakásépítésnek és a felújításnak is.

Összességében - a zűrzavaros külső környezet ellenére - kifejezetten pozitívnak ítéljük meg a Masterplast további növekedési kilátásait,

mondta el Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A rekorderedményhez rekordárfolyam dukál, a Masterplast árfolyama a héten új történelmi csúcsra emelkedett, pedig erre március közepén még nem sokan fogadtak volna. Idén év elejétől február közepéig nagyjából 750-760 forint között ingadozott az árfolyam, aztán onnan fordult le a globális koronavírus-járvány hatására, és március közepére egészen 514 forintig zuhant az árfolyam, vagyis közel egy hónap alatt értékének közel harmadát veszítette el. Onnan viszont több hullámban egyre magasabbra emelkedett az árfolyam, október végén, november elején 800-830 forint között épített bázist, és onnan lőtt ki a múlt heti gyorsjelentést követően, két nap alatt közel negyedével emelkedett az árfolyam, és a Masterplast története során először 1000 forint fölé emelkedett. Idén több mint 30 százalék pluszban áll az árfolyam, amivel a Masterplast az egyik legjobban teljesítő magyar részvény.

A Masterplast grafikonján nehéz fogást találni, hiszen olyan zónában van az árfolyam, ahol korábban még soha nem járt, nehéz lenne mást beazonosítani mint az emelkedő trend, viszont óvatosságra int, hogy minden fontosabb időtávon napi, heti és havi grafikonon is rendkívül magas az RSI értéke, vagyis a papír túlvett, így előbb-utóbb egy korrekció jöhet.

Rába

A Rába alaposan megszenvedte a válságot, idén a bevételek estek, a vállalat masszívan veszteséges lett, de a harmadik negyedévben már valamelyest javult az eredmény, és sok olyan sztori van a vállalatnál, amibe belehittek a befektetők, ez pedig markáns fordulatot hozott az árfolyamban is.

A társaság múlt héten tette közzé gyorsjelentését, melyben javuló kilátásokról számoltak be, de a társaság továbbra is veszteséges maradt.Az év első 9 hónapjában az árbevétel 27, az EBITDA pedig 74 százalékkal csökkent, a vállalat már üzemi eredmény szinten is veszteséges, és a tavalyi első 9 havi 425 millió forint nyereség után közel 2,2 milliárd forint veszteséget ért el. A harmadik negyedévben már látszott némi javulás, de az eredmény még mindig nem volt fényes: a nehéz tehergépjármű piacon bővült a kereslet, azonban a Honvédelmi Minisztériumtól nem jönnek a megrendelések, és az energiaárak is masszívan emelkedtek, ennek következtében a Rába árbevétele év/év alapon 16,9 százalékkal 8,6 milliárd forintra csökkent, az EBITDA 652 millió forint az előző negyedév 400 millió forint veszteségéhez képest. Adózott eredmény soron 267 millió forint veszteséget mutatott ki a cég, de javulásnak mondható az első negyedévi 853 millió, és második negyedévi több mint 1 milliárd forint veszteséghez képest.

Az igazi „bomba” a gyorsjelentés után egy nappal, múlt hét csütörtökön robbant, mikor a társaság bejelentette, hogy leváltja a cég igazgatósági tagjait és az igazgatóság elnökét, a közgyűlést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, mint nagyrészvényes kezdeményezte. A fentieken túl visszahívjak a felügyelőbizottság elnökét és egy tagját is, illetve módosítják a társaság alapszabályát.

Nagy kérdés, hogy a fent leírtakon kívül mi a célja a vagyonkezelőnek a céggel. A kisbefektetők arról pletykálnak, hogy többségében állami tulajdonos talán megelégelte a veszteséges működést, és alapos átalakításra készül a Rábánál, sokan már nagy állami megrendeléseket, állami segítséggel megszerzett projektekteket látnak a Rába előtt, de kering egy elmélet arról is, hogy az állami nagytulajdonos esetleg kiszáll a cégből, a pletykák szerint ekkor a Csaba Metál szerezhet tulajdonrészt a cégben, de talán pontot tehetnek a régóta húzódó városréti ingatlan ügyére is, ahogy akár saját részvény visszavásárlás vagy osztalék is képbe kerülhet. Mindenesetre komoly változások várhatóak a cég életében az új vezetéssel.

Tervekből van bőven, október közepén jelentette be Szijjártó Péter, hogy új harcjármű gyártása indulhat Magyarországon, a külügyminiszter bejelentése szerint a Rábával közösen fog gyártani az egyik legnagyobb szingapúri hadiipari vállalat, a tervek szerint a későbbiekben a teljes gyártás átkerülhet Magyarországra, a hír hatására több hónapnyi lejtmenet után fordult az árfolyam, azóta pedig a gyorsjelentést követő újabb hullámban lőtt ki a Rába árfolyama. A befektetők kedvezően fogadták a cég körüli változásokat, november 12-én még 902 forintért is lehetett Rába részvényt venni, azonban azóta nagy emelkedésen vagyunk túl, a cég árfolyama 1085 forinton is járt tegnap. A Rába árfolyama a jó hírek ellenére is egyelőre gyengén teljesít idén, az elmúlt napok meredek emelkedésével együtt is a részvényárfolyam közel 10 százalékkal került lejjebb.

A Rába árfolyama 2018 eleje óta csökkenő trendben halad, a tavaly december óta tartó meredekebb csökkenő trendből viszont idén október közepén felfele tört ki az árfolyam, azóta pedig meredeken emelkedik. Mostanra napi és heti grafikonon túlvetté vált, amiből rövid távon vagy esés, vagy oldalazó mozgás következhet. Ráadásul az árfolyam a tavaly októberi-novemberi mélypontokhoz érkezett meg, ez első körben ellenállásként szolgálhat. Amennyiben folytatódik az emelkedés, akkor az 1150 forint körüli szintet érdemes figyelni, ami korábban támaszként és ellenállásként is szolgált már.

Címlapkép: © Szabó Gábor / Gabriel Szabo via Getty Images