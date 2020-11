Folytatódik az őrület, a Teslának tényleg minden sikerül

A Tesla a világ vezető elektromosautó-gyártója, a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója, a cég részvényeiben brutális a forgalom, nem csak a profi, hanem a kisbefektetők körében is a legnépszerűbbek közé tartozik. Most végre megérkezett a Tesla oda, ahová való, a részvényei decemberben bekerülnek a világ egyik legfontosabb részvényindexébe, az S&P 500-ba.

Mikor jön már?

Hónapok óta folyik arról a spekuláció, hogy piaci érték alapján messze a legnagyobb autógyártó, a Tesla részvényei mikor kerülnek be a világ egyik legfontosabb részvényindexébe, az S&P 500-ba. A benchmark-tagsághoz többek között arra is szükség volt, hogy a vállalat négy egymást követő negyedévben is nyereséges legyen, ezt pedig a Tesla teljesítette is,

de a legutóbbi alkalommal, idén szeptemberben az S&P Dow Jones Indices nagy meglepetésre még úgy döntött, hogy nem választja be az autógyártó részvényeit a részvényindexbe.

Tegnap viszont megérkezett a jó hír,

a Tesla idén december 21-én bekerül az S&P 500-ba.

Az indexben a súlya olyan nagyvállalatok részvényeivel összemérhető lesz, mint a legendás befektető, Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway, a Johnson & Johnson vagy a Procter & Gamble. A Tesla a 10 legnagyobb súlyú indextag közé kerül be, súlya közel 1 százalék lehet az S&P 500-ban,

ez nagyjából a 60 legkisebb súlyú indextag összesített súlyának felel meg.

Azt, hogy melyik vállalat részvényei távoznak a benchmarkból, csak később határozzák meg.

Hatalmasra nőtt

Ha csak a vállalat piaci értékét nézzük, akkor nem kérdés, hogy a Teslának helye van az S&P 500-ban, a cég értéke ugyanis jelenleg 387 milliárd dollár, miközben idén év elején ég csak 75 milliárd dollár volt.

Mostanra a Tesla messze a legnagyobb piaci értékű tőzsdén jegyzett autógyártó vállalat, nagyobb, mint a sorban utána következő két cég, a Toyota és a Volkswagen együttesen, miközben egyébként az autóeladások alapján a világ két legnagyobb autógyártójáról beszélünk.

Jöhetnek az új tőzsdei csúcsok

A Tesla indextagsága az S&P 500-ban újabb lökést adhat a világ egyik legfontosabb részvényindexének. Miközben a Nasdaq, amelynek tagja a Tesla, idén már 38 százalékot ralizott (nyilván nem csak a Tesla, hanem a tech és egészségügyi részvények miatt is),

az S&P 500 idén 12 százalékkal került feljebb,

vagyis a szélesebb részvénypiacot reprezentáló benchmark lemaradt a tech túlsúlyos indexhez képest. Az azonban kétségtelen, hogy a Nasdaq-ot a Tesla is segítette, hiszen a közel 387 milliárd dollár piaci kapitalizációjú vállalat részvényárfolyama idén már közel 400 százalékot emelkedett, és szakértők szerint további lökést adhat az S&P 500-nak, hogy behozza lemaradását a Nasdaq-hoz képest.

A Tesla árfolyamának és az S&P 500 értékének további emelkedését hozhatja az is, hogy a Tesla bekerülése a benchmarkba újabb vevőket hozhat a Tesla piacára, az S&P 500-at ugyanis világszerte követik alapok, amelyek közül a passzív alapok leképezik az index összetételét, a Tesla indextagságával pedig Tesla részvényekbe is kell fektetniük,

számítások szerint közel 40-60 milliárd dollárnyi befektetést kellene végrehajtaniuk passzív alapoknak a Tesla bekerülésével az S&P 500-ba.

De nem csak a profi, hanem a kisbefektetők érdeklődését is felkeltheti újra a Tesla, amely már eddig is a kisbefektetők egyik kedvence volt, többek között a Robinhood platformon kereskedők vethetik rá magukat újra az amerikai autógyártó papírjaira.

Repül a bálna

Alap esetben az indexbe való bekerülés nem bonyolult folyamat, egy indextag távozik, egy új, jelen esetben a Tesla pedig bekerül, azonban a Tesla akkora, hogy az S&P Dow Jones Indices úgy döntött, hogy két lépésben hajtja végre a tranzakciót.

A Tesla, 387 milliárd dolláros piaci értékével ugyanis minden idők legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata, amelyik bekerül az S&P 500-ba.

Az indexet követő alapoknak ugyanis több tízmilliárd dollárnyi befektetéstől kellene most megválni, hogy „helyet csináljanak” az alapokban a Teslának, ez pedig számukra is nagy kihívás.

Alap esetben az szokott történni, hogy egy indextag már nem tudja teljesíteni a benchmarkban való részvétel feltételeit, ezért megszüntetik az indextagságát, és helyére egy másik vállalat részvényei kerülnek, a helyet cserélő vállalatok piaci értéke általában relatíve alacsony. Idén októberben a Vontier került be a Noble Energy helyére, a két cég piaci értéke 4-5 milliárd dollár volt akkor, a Tesla viszont egyszerűen túl nagy, piaci értéke a százszorosa az előbb említett cégekének. Az S&P 500-at követő alapoknak több vállalat részvényeiből is el kell adniuk, hogy Tesla-papírokat vegyenek.

Top3

Elon Musknak 20 százalék részesedése van a Teslában, a tegnapi bejelentést követő árfolyamemelkedéssel Musk vagyona 118 milliárd dollárra emelkedhet, amivel az amerikai vállalkozó lesz a világ harmadik leggazdagabb embere.

Örülünk, Vincent

Az indexbe való bekerülésről szóló hírnek természetesen örülnek a befektetők, a piaczárást követő kereskedésben 15 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama, ha a piaci kereskedésben is lesz ekkora emelkedés, akkor azzal egyébként a vállalat piaci kapitalizációja 445 milliárd dollárra emelkedne.

