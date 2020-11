Régen látott magasságokban a bitcoin, elérhető távolságban a korábbi csúcs

Legutóbb 2018 januárjában járt ilyen magasan, 17 ezer dollár felett az árfolyam 1-2 napig, majd onnan fokozatosan lefelé csúszott mintegy igazolva a szkeptikusokat. Ez sem tartott azonban sokáig, mivel innen ismét lendületet vett az árfolyam és bár a koronavírus-járvány után nagyot zuhant, de azóta folyamatosan felfelé ível a korábbi csúcsok felé.

A bitcoin árfolyama idén már közel 138 százalékot emelkedett.

Az árfolyamot az amerikai elnökválasztás előtti bizonytalanság hajtotta sokat felfelé, később pedig a hatékony koronavírus-vakcina körüli hírek is.

A Bloomberg egy árupiaci elemzője szerint a bitcoin árfolyama pedig tovább emelkedhet még 2021-ben is, amit egy tweetben is megosztott a tegnapi nap folyamán kijelentve, hogy:

Az arany digitális változata, csak még annál is szűkebb kínálattal úgy tűnik, hogy korai árfolyamkeresési szakaszban jár, és könnyen folytathatja az emelkedését 2021-ben is.

Ehhez pedig hozzátette, hogy:

A szélesebb közönség általi használata is egyre inkább nő.

$20,000 Is Primary Hurdle Toward $1 Trillion Market Cap --The digital version of but with more-limited supply and a history of adding zeros, appears to be in an early price-discovery stage and may simply continue its ascent in 2021. Mainstream adoption is rising.. #Bitcoin

Az elemző véleménye az is, hogy a következő nagyobb akadály az ezer milliárdos piaci kapitalizáció felé vezető úton a 20 ezer dollár körüli szint lehet. A grafikon tanulsága szerint az említett ezer milliárdos szint nagyjából egyébként 55 ezer dolláros árfolyamnak felelne meg.

Az optimizmust egyébként mások is osztják a Bloomberg árutőzsdei szakértőjével. Egy veterán trader, Peter Brandt például egy másik tweetben azt emelte ki, hogy a korábbi nagy bikapiaci emelkedés során a bitcoin 2013 és 2017 között 9 nagyobb korrekción ment keresztül a 19 ezer dollár feletti csúcsig. A mostani szeptemberi lokális mélypont óta tartó ralit azonban eddig még csak két 10 százalékos korrekció zavarta meg, tehát véleménye szerint ez alapján még bőven folytatódhat az árfolyam emelkedése.

During the 2015-2017 bull market in Bitcoin , there were 9 significant corrections with the following averages:37% decline from high to low14 weeks from one ATH to the next ATHSince the early Sep low there have been two 10% corrections $BTC