Átalakul a 4iG vezetése, jöhetnek a további akvizíciók

A technológiai vállalatokat alapvetően nem érintette negatívan a koronavírus, a 4iG első féléve is erős volt, és ez a lendület az év második felében is kitart. A koronavírusnak a tavaszi szakaszban voltak lassító elemei, mára azonban nincs olyan tényező, ami veszélyeztetné a 4iG korábban kitűzött növekedési céljait mondta el a Portfolio-nak Fekete Péter, a 4iG stratégiai igazgatója. Átalakul a 4iG felsővezetése, ennek kapcsán beszélgettünk Fekete Péterrel és Blénessy Lászlóval, a 4iG által nemrég megvásárolt INNObyte korábbi nagytulajdonosával, többek között a fejlesztési irányokról, az akvizíciós tervekről, a pandémia hatásáról és a 4iG részvények árfolyamáról.

A 4iG igazgatósága november 25-én dönt a vállalat igazgatóságának, felügyelőbizottságának és auditbizottságának átalakításáról. Kik az új tagok? Mi az oka a személycseréknek?

Fekete Péter: Az elmúlt 1,5 évben nagyon jelentős utat tettünk meg, a társaság hatalmasat változott méretében, működésében, eredményességében és szinte minden paraméterében. Ma a 4iG az ország második legnagyobb informatikai vállalata, amihez az organikus fejlődés mellett több kisebb akvizíció, illetve az INNObyte többségi tulajdonának megvásárlása is hozzá járult.

Úgy érezzük, hogy elértük azt az üzemméretet, amikor a következő stratégiai lépéseket megelőzően meg kell erősítenünk a társaság vállalatirányítási rendszereit és szakmai folyamatait. Ezért döntöttünk az igazgatóság és a felügyelőbizottság átalakítása, illetve egy tanácsadó testület (advisory board) felállítása mellett. Ezekben az ügyekben a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések miatt november 25-én végül nem a társaság részvényesei, hanem a 4iG igazgatósága dönt majd.

Létrejön egy tanácsadó testület, ennek mi a szerepe?

Fekete Péter: Az advisory board a nyilvánosan működő részvénytársaságok életében jelentős szerepet tölt be, az igazgatóság munkáját támogatva döntéselőkészítő szereppel rendelkezik, jellemzően a stratégiával, növekedéssel és piacszerzéssel kapcsolatban alkot véleményt. A testület terveink szerint december végével állhat fel, leendő tagjai jelentős hazai- és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek majd, a testület működése hozzájárulhat ahhoz, hogy a 4iG tovább erősítse hazai és nemzetközi pozícióit.

A 4iG erős első félévet zárt, adódik a kérdés, hogy a második félévben milyen hatása volt a járványnak a 4iG-ra?

Fekete Péter: A technológiai vállalatokat alapvetően nem érintette negatívan a koronavírus, amit az első féléves eredményeink is alátámasztanak, és ez a lendület az év második felében is kitart. Márciusban álltunk át home office-ra - technológiai cég lévén - ennek nem nagyon volt akadálya, a kollégák jelentős része ma is otthonról dolgozik. Ugyan a koronavírusnak a tavaszi szakaszban voltak lassító elemei, mára azonban nem látunk olyan tényezőt, ami veszélyeztetné a korábban kitűzött növekedési céljaink elérését.

Mik a legfontosabb célkitűzések középtávon?

Fekete Péter: Szeretnénk a hazai informatikai vállalatok között az abszolút első helyre megérkezni. Ehhez a rendelkezésre álló kapacitásaink további bővítése szükséges. Ezért tovább vizsgáljuk azokat a vállalatfelvásárlási lehetőségeket, amivel a növekedés következő szakaszába léphetünk. Célunk, hogy meghatározó piaci pozíciókat építsünk ki és a legerősebb megoldás szállítóvá váljunk. Az organikus fejlődés mellett ezt a célt szolgálják a megvalósult és várható akvizícióink is.

Az INNObyte-nál milyen kihívásokat tapasztaltak a Covid kapcsán?

Blénessy László: Nagyjából ugyanazokat, mint a 4iG. Egy ilyen céget átállítani távmunka üzemmódra egy, másfél órás procedúra volt. Sem a gyártási képességeinket, sem a szállítási, telepítési, átadási képességeinket nem befolyásolta a járvány, tavalyhoz képest több mint 10 százalékot nőttünk árbevételben és EBIDTA-ban is. Azt gondoljuk, hogy pont azok a témák, amik a Covid okán társadalmi fókuszba kerültek, pl. a személyes megjelenés nélküli ügyfélkapcsolat, az érintkezésmentes ügyintézés problematikája olyan dolgokat emelt a felszínre, ami egy digitalizálásban, ügyfélkapcsolati rendszerekben jártas cég számára piacnövekedést generál. Az ügyféligényekben ez nagyon látszik, nemcsak a kormány, hanem a nagy közműcégek, a nagybankok, mindenki meg akarja oldani azt, hogy ki tudja szolgálni az ügyfeleit anélkül, hogy ember-ember személyes kapcsolatba lépjen.

Milyen területeken, milyen vállalatméretben gondolkodik az akvizícióknál a menedzsment?

Fekete Péter: Eddig elsősorban a hazai piacra fókuszáltunk, azt mondtuk, hogy a közép-kelet-európai régió mindenképpen növekedési terület számunkra. Fontos célunk, hogy a piaci ügyfeleink számát, illetve ebből a szegmensből származó árbevétel volumenét tovább tudjuk növelni. A jövőbeli akvizícióinknál - ami az INNObyte esetében is fontos tényező volt - kifejezett célunk, hogy a céltársaságok erős piaci oldallal rendelkezzenek.

Az INNObyte-felvásárlásnak milyen jövőbeli szerepe lehet?

Fekete Péter: Ez az eddigi legfontosabb akvizíciónk, a vállalat az egyik legnagyobb beszállítója a T-Systemsnek, nagyon komoly múlttal rendelkezik az alkalmazás- és szoftverfejlesztői területen. Az akvizíció során fontos volt a személyes kapcsolat, a közös szakmai múlt, valamint a cég profilja is.

Úgy látjuk, hogy egy olyan fejlesztési kapacitást vásároltunk meg, ami a magyar piacon máshol nem volt elérhető, hiszen a cég közel 3-3,5 milliárd forintos éves árbevétel-potenciállal rendelkezik, közel 10 százalékos EBIDTA-marzzsal. Ez egy nagyon jó alap, amelyre lehet építeni a további növekedés elérése érdekében, ha jól használjuk a csoporton belüli szinergiákat, akkor ezek sokkal erősebb számok is lehetnek. A piacon döntő többségében 50-100 fős cégek működnek, így az INNObyte és a társasághoz hasonló közepes vállalatok akvizíciója jelentősen hozzájárulhat, hogy megkerülhetetlen iparági szereplőkké váljunk az üzemeltetés, a szoftverfejlesztés, a blockchain, mesterséges intelligencia-fejlesztés, az Ipar 4.0 terlületein.

Az INNObyte-nak miért volt fontos ez a tranzakció?

Blénessy László: Egy informatikai kkv számára van néhány komoly kihívás, nyilván a stabilitást keresik ezek a cégek, a megfelelő informatikai képzettséggel rendelkező szürkeállományt. Ebben a fázisban, ahol az INNObyte is van, a cash-flow, a rendelkezésre álló tőke az egyik legmeghatározóbb. Az INNObyte az elmúlt 6 évben mindig a tulajdonosok által a cég számára rendelkezésre bocsátott tőke határértékén növekedett, vagyis annyit növekedett, amennyit finanszírozni lehetett, de idővel azt láttuk, hogy ez egy nagyon komoly gát. Másrészt majdnem 200 szakember munkáját koordináljuk, lassan kezdjük feszegetni a kisvállalati módszertanok határait, és keressük azt a nagyvállalati modellt, amibe majd egy kvantumugrással át lehet lépni. Kerestünk tőkét, piacstabilitást, olyan partnereket, akiknek a módszertana mentén tovább tud nőni az INNObyte. Ebben a keresgélésben találtunk egymásra a 4iG-vel. Mi szövetségest kerestünk a növekedésben, és a 4iG tulajdonosai a növekedéshez kerestek olyan kompetenciaközpontot, mint az INNObyte.

Miért volt fontos, hogy részvényekkel is fizessen a 4iG az INNObyte-ért?

Fekete Péter: Az együttműködés alapjait teremtettük meg ezzel, hiszen az INNObyte tulajdonosai így még inkább érdekeltek a közös sikerben. A szövetségünket pedig László igazgatósági tagsága is tovább erősíti.

Milyen szinergiákat láttok, amiket ki lehet aknázni?

Blénessy László: Az egyik szinergikus hatás, amikor az INNObyte-ban lévő képességekre építve a 4iG piaci potenciálját vezetjük össze azokkal a szoftverfejlesztő kapacitásokkal, amelyeket az INNObyte hozott ebbe a házasságba. Az INNObyte elég széles palettán mozog a technológiában, de nem olyan szélesen, mint a 4iG-csoport, és ebben nagyon szép komplementer helyzeteket tudtunk felépíteni. Az INNObyte hagyományosan erős az alkalmazás-integrációban, elsősorban a szabad forráskódú szoftverfejlesztésben, ezen a területen a magyar piacon jelentős szereplőnek számítunk. Nagyon erősek vagyunk mesterséges intelligencia alapú fejlesztésben, aminek csak a gyökei lelhetők fel jelen pillanatban a 4iG-ben, és ennek a kölcsönös kihasználása óriási előnyöket hozhat. Ezen túlmenően az INNObyte a kommunikációs technológiák területén, és ezen belül kifejezetten az ügyfélkapcsolati rendszereket értem, nagyon jelentős szereplőnek számít a magyar piacon, de nem túlzást, ha azt mondjuk, hogy a Lajtától keletre ekkora kompetencia nincs egy csapatban. Ezzel is tudjuk segíteni a 4iG-ben formálódó üzleti lehetőségeket. De van még számos ilyen, pl. a tesztautomatizálás, vagy a fizetési rendszerek. Ahol még nagyon komoly szinergiákat vélek felfedezni, az a közös innováció. Az informatikai cégekben az a skálázás, azaz, hogy egymilliárdos növekedéshez plusz 150 szakember bevonásával jutunk, egyrészt nem hatékony, másrészt a rendelkezésre álló piaci szakemberbázis véges volta okán nagyon hamar kifulladnának a növekedések. Tehát az ilyen típusú vállalatoknál az innováció, a kutatás, fejlesztés és az ennek eredményeként megvalósított informatikai termékek piacra vitele lehet a kulcs. Mi ebben is keressük a szinergiákat, a közös ötleteket és termékeket.

Mennyire tartja meg az INNObyte az önállóságát a 4iG Csoporton belül?

Blénessy László: A 4iG jelölt két, az INNObyte kisebbégi tulajdonosai pedig egy igazgatósági tagot. Ezen a testületen keresztül irányítja a 4iG a Lengyel Kálmán vezérigazgató munkáját. A jogi és pénzügyi irányítási háttér mellett egy független delivery egységként tekintünk az INNObyte, azzal, hogy az ésszerű erőforrás gazdálkodás, kapacitáskihasználás és az előzőekben már említett szinergiák felszínre hozásának érdekében szoros sales és delivery koordinációt fogunk megvalósítani. Az INNObyte viszi tovább a saját projektjeit, dolgozik a piac számára és a hagyományos ügyfeleinek, emellett közösen dolgozunk a jövő nagy projektjeinek kialakításán, előkészítésén, ahol várhatóan jellemzően a 4iG fővállalkozása mellett, megvalósítási egységeként fog működni az INNObyte.

Az ön tulajdoni hányada hogyan változik?

Blénessy László: Az eladás pillanatában 53 százalékos tulajdonosa voltam az INNObyte-nak, 70 százalékot mindenki arányosan adott át a tulajdoni részéből.

Ön is tagja lesz a 4iG igazgatóságának. Mi lesz a szerepe a grémiumban?

Blénessy László: Azt gondolom, hogy az INNObyte-ban rengeteg potenciál van, és ahhoz, hogy ezt megfelelő módon ki lehessen aknázni, egy olyan partnerre volt szükségünk, mint a 4iG. A mai magyar informatika irgalmatlan kihívásokkal néz szembe, a pandémia, a teljes digitalizálási forradalom óriásprojekteket generál ebben a térben. Szerepemet ezért elsősorban a közös stratégiai folyamatok alakításában, a főbb súlypontok meghatározásában látom igazgatósági tagként.

Idén május közepén 1005 forintos részvényenkénti nettó jelenértéket számolt a 4iG-re, az árfolyam azonban az elmúlt napokban annak közel felére esett. Mit árazhatnak most a befektetők?

Fekete Péter: Az Edison Research egy DCF alapú értékelést készített, ezt kiegészítette egy szorzószám módszerrel, am alapján megállapította a részvények fair értékét. Mi azt gondoljuk, hogy az Edison jó tartományban határozta meg ezt az árat, és a 4iG részvényei jelenleg alulértékeltek. Habár a pandémia hatásai nem látszanak az eredményeinkben, az általános piaci hangulatot mégis erősen befolyásolják a koronavírussal kapcsolatos negatív és pozitív hírek. Úgy gondoljuk, hogy a 4iG jó irányba fejlődik, ami a piaci hangulat változásával, a részvényárfolyamunkban is rövid időn belül megmutatkozhat.

Sokan úgy gondolják, hogy a 4iG csak addig muzsikál jól, ameddig „jól fekszik” a közbeszerzéseken és kormányzati megrendeléseket kap. Mit üzen azoknak, akik így látják a 4iG-sztorit?

Fekete Péter: Ez egy teljesen téves kép, ami annak köszönhetően alakulhatott ki, hogy a nagy informatikai vállalatok közül egyedül a 4iG működik közvetlenül tőzsdei környezetben, így a versenytársainkhoz képest transzparens módon működünk. Igen, nyerünk állami megrendeléseket, mint ahogyan a nagy informatika megoldásszállító vállalatok mindegyike. Mivel az állam a legnagyobb megrendelő ezen a piacon, így a megrendeléseink is zömében ebből a szegmensből érkeznek, de az iparági átlagnak megfelelő mértékben.

