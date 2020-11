Örökre megváltozik, ahogy vásárolunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Walmart boncolgatta mostani gyorsjelentésében, hogy hogyan változtak meg a vásárlási szokások a koronavírus-járványnak köszönhetően. Ennek két legfontosabb eleme, hogy egyrészt a fogyasztások mértéke nem esett vissza, sőt, még növekedett is. Másrészt, ehhez szorosan kapcsolódva az is látszik az adatokból, hogy a növekedés túlnyomóan a megnövekedett e-kereskedelemnek köszönhető. A fogyasztók pedig jellemzően kevesebbet vásárolnak, de akkor nagyobb mennyiségben. A kiskereskedelmi láncokat pedig a növekvő digitális forgalom arra ösztönzi, hogy minél többet fektessenek be ezen a területen is a jövőben.