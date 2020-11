Akkora emelkedés van a tőzsdéken, ami még a legoptimistább profikat is meglepte

Közeledünk az év végéhez és jellemzően ebben az időszakban szoktak a Wall Street-i nagyágyúk előrejelzésket adni a részvénypiac jövő évi alakulásával kapcsolatban. Természetesen a profik ezt tavaly év végén is megtették, így egy érdekes összehasonlítás jött ki abból, hogy mit vártak a szakértők, és a valóságban hogyan tejesítettek a tőzsdék. Fontos kiemelni, hogy ezeket a becsléseket még akkor adták, amikor senki nem tudott a koronavírus járványról, ennek ellenére még a legoptimistább stratéga is alacsonyabb célárat adott meg, mint ahol az S&P 500 most áll, tehát koronavírussal együtt is nagyobbat emelkedett a vezető amerikai részvényindex, mint amire a profik számítottak.

Nagy lendülettel érkezett 2020-ba az S&P 500

A koronavírus válság egy 10 éven át dübörgő bikapiac végét jelentette, a korábbi években a masszívan emelkedtek a tőzsdék, az amerikai S&P 500 index értéke 2019-ben 29 százalékot emelkedett, amivel 5,9 ezermilliárd dollárral nőtt az index piac értéke, és ami 2013 óta legjobb éves teljesítménynek is számított. A legnagyobb kockázatot a piac számára a Donald Trump alatt folytatott USA-Kína közti kereskedelmi háború jelentette, de megálljt ez sem parancsolt a tőzsdének.

Mit vártak az idei évre a profik?

Tavaly év végén a Yahoo Finance megkérdezett 23 stratégát a részvénypiac 2020-as alakulásával kapcsolatos várakozásairól, és a szakemberek közül mindössze egyetlen egy várt 3 500 pontnál magasabb S&P 500-at idén év végére, és bár még másfél hónap hátra van az évből, a mostani állás alapján úgy néz ki, hogy még a legoptimistább várakozásnál is nagyobbat megy idén a világ egyik vezető részvényindexe. A legérdekesebb ebben a visszatekintésben, hogy amikor a stratégák ezeket a becsléseket adták,

akkor még fogalmunk sem volt róla, hogy idén jönni fog egy világjárvány, amit az teljes globális gazdaságot ledönti a lábáról.

Emellett gyanítható az is, hogy ha tudtak volna erről a szakemberek, akkor talán még alacsonyabb célárakat adtak volna meg a benchmark indexre, amely ezzel szemben 3627 ponton, új rekordon zárt hétfőn, kedden pedig 3609,5 ponton fejezte be a kereskedést. Tehát jelen állás szerint az S&P 500 még úgy is bőven felülmúlja az idei évre szóló várakozásokat, hogy egy ponton nem elhanyagolható 35 százalékos mínuszban is állt már az index idei teljesítménye.

Az elemzőházak közül a Piper Jaffray adta meg az S&P 500 mostani szintjéhez legközelebb álló, 3 600 pontos célárat, miközben az elemzői célárak átlaga 3332,7 pont volt, ami az S&P 500 keddi záróértékéhez viszonyítva 7,7 százalékkal van alacsonyabban.

Hogyan jutottunk el idáig?

Az idei év minden bizonnyal bekerül a történelemkönyvekbe, hiszen a koronavírus járvány miatti lezárások következtében a világgazdaság történelmi jelentőségű visszaesést szenvedett el, és ezzel együtt a tőzsdék is 30-40 százalékot zuhantak. A gazdaság segítségére siettek a világ jegybankjai és a kormányok, amelyek idáig példátlan méretű mentőcsomagokkal növelték a pénzbőséget, és ez a mérhetetlenül sok pénz megtalálta az útját a tőkepiacok felé, amelynek hatására a világ nagyobb tőzsdéi néhány hónap leforgása alatt jelenetős részben, vagy teljes egészében ledolgozták az idei esést, sőt a tech-túlsúlyos Nasdaq index egy időben napi szinten döntötte a rekordokat, miután a befektetők rávetették magukat a koronavírus-biztosnak gondolt technológiai részvényekre.

Az S&P 500 a márciusi mélypontról 49 százalékot ralizott augusztus elejéig, ahol elérte a korábban említett 3332,7 pontos szintet, ami az elemzők 2020-as átlagos várakozása volt. Ezt követően egészen szeptember végéig emelkedett az index, amikor is jött egy jelentősebb profitrealizálás az eddigi emelkedést vezető technológiai részvényekben, amelynek hatására az S&P 500 közel 10 százalékot esett.

Az idei év másik nagy eseménye az amerikai elnökválasztás volt, amely alatt valósággal szárnyaltak a tőzsdék, a november 3-i héten 7,2 százalékkal került feljebb az S&P 500, amivel ismét meghaladta a stratégák tavaly adott átlagos célárát az index értéke. A piaci rali részben annak volt betudható, hogy a befektetők hamar elkezdték beárazni a Biden-győzelem+republikánus többségű szenátus forgatókönyvet, amely szerint a Biden által tervezett vállalati adóteher-növelés akadályba ütközhet, illetve a fiskális mentőcsomag is kisebb lehet (ha lesz egyáltalán), mint amit a korábban árazott teljes demokrata győzelem esetén kaptunk volna.

A legfrissebb piacmozgató események pedig a koronavírus-vakcinához kapcsolódó bejelentések, múlt héten Pfizer, most hétfőn pedig a Moderna közölt kifejezetten jó teszteredményeket, ami egy jelentős rotációt indított el a válság alatt szétvert szektorok felé, a koronavírus-biztosnak gondolt stay-at-home és technológiai részvények felől.

A valóság és a tőzsde

Mindeközben a valós gazdasági kilábalás üteme jóval lassabb, mint ahogyan arra a részvénypiacok teljesítményéből következtethetnénk, emiatt is hallhattuk idén sokszor azt, hogy a tőzsdék és a valóság két külön dimenzióban mozognak. Tavaly még az Wall Street-i konszenzus 10,4 százalékos eredménynövekedésről szólt (bár ekkor még senki nem látta előre a koronavírust) az S&P 500 vállalatainak esetében, ezzel szemben a mostani várakozások szerint 14,5 százalékkal csökkenhetnek a vállalatok eredményei idén.

Forrás: FactSet

A profit és az eredménynövekedés a részvényárfolyam egyik legfontosabb mozgatórugója hosszútávon, emiatt is lehet első ránézés furcsa, hogy az idei évre várt eredménycsökkenés mellett az S&P 500 új történelmi csúcson van. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy rövidtávon viszont a historikus adatok alapján nincs korreláció az éves hozamok és az EPS növekedés között, ezt láttuk az idei évben is.

This is about as a good a chart as it gets.See also: https://t.co/zOBB0ksLow — Sam (Ro) November 20, 2018

Mindebből tehát az a következtetés vonható le, hogy pontosan előrejelezni a részvénypiaci hozamokat egy éves időtávon lényegében lehetetlen. Kevésbé pontosan megjósolni valamivel könnyebb, ha megnézzük a következő ábrát akkor az látszik, hogy 2020 ismét egy erős év lesz még a világjárvány ellenére is, a Goldman Sachs az idei évre 15 százalékos emelkedést vár az S&P 500-tól, miközben eddig 11,7 százalékos pluszban az index idén.

Forrás: Goldman Sachs

Emellett az is látszik az ábrából, hogy a részvénypiacok hosszútávon azért jellemzően emelkednek, bár még van hátra másfél hónap az évből, így akár el is olvadhat az idei emelkedés, ha valamilyen előre nem látott rossz hír érkezik, akár a koronavírus vakcinákkal kapcsolatban.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images