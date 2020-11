Hirtelen kilőtt a Mol, szembe megy mindennel

Reggel eséssel indult a nap a Mol piacán, aztán délután néhány perc alatt hirtelen kilőtt az árfolyam, miközben a nemzetközi részvénypiaci hangulat ma inkább borongós, és a szektortársak részvényárfolyama is esik.

A reggeli mínuszt követően ma délután kilőtt a Mol árfolyama, és folytatódik az október vége óta zajló rali, ma már 2050 forint felett is volt az árfolyam.

A negyedórás grafikonon az látszik, hogy hirtelen ugrott meg az árfolyam és nem csak ledolgozta a reggeli mínuszokat, hanem 2,5 százalékot emelkedett a Mol-részvények árfolyama.

Technikai alapon az látszik emellett, hogy a november eleji 1500 forint környéki mélypontról elkezdett emelkedni a részvény, de akkor még továbbra is egy lefelé menő és szűkülő trendcsatornában mozgott az árfolyam. Ezt követően a nagyon erősre sikerült harmadik negyedéves jelentést követően az árfolyam nem csak, hogy kitört ebből a trendcsatornából, de áttört két ellenállási szintet is 1700 és 1900 forint környékén, és most már 2000 forint felett jár az árfolyam.

Rövid távon a mostani szinteken érdemes óvatosnak lenni, hiszen a napi grafikonon alapon már túlvett a papír.

A mai rali annak ellenére jött a Molban, hogy egyébként a nemzetközi hangulat nem túl jó, a legtöbb tőzsde mínuszban van, elsősorban a koronavírus-járvány súlyosbodása miatti aggódnak a befektetők.

Ráadásul nem csak az általános hangulat rossz, hanem az európai olajtársaságok sem teljesítenek jól, a Mol kivételével a legtöbb nagyobb olajvállalat papírja mínuszban van ma, tehát iparági okokkal nem magyarázható a teljesítmény.

Az olaj árfolyama pedig enyhén csökkent a mai kereskedésben, a Brent hordónként 44 dollár környékén van és a februári határidős árfolyam sincs sokkal magasabban. A korábbi emelkedéseket persze segítette a hatékony koronavírus-vakcinával kapcsolatos hír, de láthatóan ez már kifulladt a napokban és a növekvő esetszámok jobban aggasztják a piaci szereplőket.

