Kis papírok nagy napja a magyar tőzsdén

Miközben az európai tőzsdék nagyrészt mínuszban vannak, amit a koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulása miatti aggodalmak okoznak, addig néhány magyar kisvállalat erre fittyet hányva csak emelkedik. A mai rossz hangulatban is emelkedni tudtak a Masterplast, a 4iG és az Alteo részvényei is. Ebben semmi véletlen nincs azonban, mind a három cég eredményei kiválóak voltak eddig idén és a koronavírus-járvánnyal szemben ellenálló üzleti modellel rendelkeznek, további akvizíciókban gondolkodnak, vagyis mondhatnánk, hogy meglovagolták eddig a válságot.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Masterplast

A Masterplast részvények árfolyama a mai kereskedésben közel 6 százalékot emelkedett, napközben pedig már 1185 forint körül is jártak a papírok, amely újabb történelmi csúcsot jelentett. Ezzel idén a részvények közel 50 százalékot emelkedtek, míg a november 12-i gyorsjelentés óta, vagyis 1 hét alatt pedig mintegy 40 százalékot, és így az egyik legjobban teljesítő papír idén.

A befektetők alapvetően azt árazták be, hogy a vállalat üzletmenete rezisztens a koronavírus-járvánnyal szemben, a bevételek is nőnek, a marzsok is javulnak, új iparágba, az egészségiparba is belépett idén németországi akvizíciójával a cég.

A Masterplast kilátásaival, terveivel, az osztalékkal és akvizíciókkal kapcsolatban tegnapi interjúnkban nyilatkozott Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

4iG

A 4iG árfolyama szintén szépen emelkedett az elmúlt 1 hétben, a november 12-i 529 forintos nyitás óta, vagyis 1 hét alatt több, mint 10 százalékot, ma pedig már 2,5 százalékos emelkedéssel 600 forint közelében jár az árfolyam. A cég idei teljesítménye ennek ellenére még 10 százalékos mínuszban van.

A Masterplasthoz hasonlóan tegnap nyilatkoztak a Portfolio-nak a 4iG vezetői, Fekete Péter stratégiai igazgató, illetve Blénessy László, aki a 4iG által nemrég megvásárolt INNObyte korábbi nagytulajdonosa. A vállalat a Masterplasthoz hasonlóan ellenállónak bizonyult a válsággal szemben, és az építőipari céghez hasonlóan a hazai IT cég is akvizíciókkal erősítené üzleti profilját.

Alteo

Az Alteo árfolyama a kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellenére is emelkedni tudott, ma 1,4 százalékot, ugyanakkor az elmúlt 1 hétben már nagyjából 9 százalékot. Ezzel idén a részvények árfolyama 2,6 százalékkal került feljebb. Az MKB egyébként 1070 forintos célárfolyamot jelölt meg részvényenként és vételi ajánlás tart a papírokra, amelyek most 866 forinton állnak.

A másik két vállalathoz hasonlóan az Alteo üzletmenete is rendkívül ellenálló a koronavírus-járvánnyal szemben a mostani gyorsjelentésük alapján, az év első 9 hónapjában az árbevétel közel harmadával nőtt, a működési eredmény több, mint duplájára, a nettó eredmény pedig több, mint háromszorosára emelkedett a tavalyihoz képest. Az Alteo pedig szintén aktív a felvásárlások területén is, idén októberben került hozzájuk a Pannon szélerőmű park, de a megújuló energiák mellett Alteo Go néven e-mobilitási leányvállalatot is indított a társaság.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde