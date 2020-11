Már remegnek a kezek – Erre a jelre figyelj, ha ki akarsz szállni a részvényekből

Az amerikai vezető részvényindexek hétfői csúcsaik óta folyamatos esésben vannak, bár még nem kerültek azoktól túlságosan messze. A mostani kisebb korrekció oka elsősorban az, hogy hiába jött több kedvező hatékony koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos hír, de megbetegedések közben tovább emelkednek és világszerte már 56 millió felett jár ez a szám. Sok a bizonytalanság tehát, de vannak intő jelek, amikre érdemes lehet odafigyelni, erre mutatott egy példát az egyik elemzőház vezető stratégája, aki a technológiai részvények és kötvények közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A piacok tehát egyelőre a hosszabb távú jobb kilátások és a rövid távú rosszak között egyensúlyoznak, egyelőre utóbbi áll most fölényben. New York-ban például szerdán elrendelték az iskolák bezárását is, ami lejjebb küldte a részvényeket is.

A BCA Research vezető európai stratégája, Dhaval Joshi azonban most előrukkolt egy tanáccsal a befektetők számára és azt javasolja, hogy:

akkor adják el a részvényeiket, ha a 10 éves amerikai államkötvényhozamok még további 30 bázisponttal emelkednek.

Véleménye szerint:

2018 eleje óta a hosszú távú kötvényhozamok emelkedése már négy alkalommal is lejjebb repítette a részvényeket: 2018 februárban, októberben, valamint 2019 áprilisban és 2020 januárban is.

Ehhez hozzáteszi, hogy:

Mindegyik alkalommal a fordulópontot az jelentette, amikor a technológiai részvények 10 éves amerikai államkötvények feletti hozamprémiuma 2,25 százalék közelébe kerül.

Jelenleg a technológiai részvények prémiuma 2,8 százalék, vagyis ennyivel adnak magasabb hozamot, mint a 10 éves amerikai államkötvények. Ez azt jelenti, hogy ha további 30 bázisponttal nő az államkötvények hozama, akkor a piac elkezdheti tesztelni a részvénypiaci szinteket. Ez persze akkor is bekövetkezhet, ha nem a kötvények hozama nő, hanem a technológiai részvények árfolyama, ebben az esetben mintegy 10 százalékot.

Az elemző szerint:

Ez azt jelenti, hogy a március óta mintegy 60 százalékot ralizó részvények hamarosan egy rövid távú teszt alá kerülhetnek majd.

Ha pedig az említett prémiumkülönbség 2,5 százalékra csökken, akkor érdemes lehet eladni a részvényeket és biztonságba vonulni.

A technológiai szektor kifejezetten érzékennyé vált a 10 éves kötvényhozamok változására, így már nem a fundamentumok vezérlik az árfolyamokat.

Végül azt is javasolja a BCA Research elemzője, hogy már a kötvényhozamok kisebb mértékű emelkedése esetén érdemes lehet államkötvényekbe rotálni és az egészségügyi szektort is felülsúlyozásra ajánlja, amelyet még továbbra is a profitok vezérelnek és nem a kötvények hozamaira érzékenyek elsősorban.

(MarketWatch)

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images