Változékony piaci környezetben stabil negyedév a Continentálnál

A Continental 2020 harmadik negyedévében egy továbbra is erősen változékony piaci környezetben összességében stabil negyedéves eredményt ért el. Az elmúlt negyedév működési szempontból jobban alakult, mint a történelmien gyenge 2020-as második negyedév.

Stabilizálódó bevétel

A vállalatcsoport forgalma a harmadik negyedévben 10,3 milliárd euró volt, a konszolidálásból eredő módosításoktól és az árfolyamváltozásoktól megtisztítva 2019 azonos időszakához képest 2,7 százalékos csökkenés tapasztalható, míg 2020 második negyedévében ez még -40 százalék volt. A tisztított operatív eredmény a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest 832 millió euróra javult, ez 8,1 százalékos tisztított árbevétel-arányos jövedelmezőségnek felel meg.

„A harmadik negyedévben operatív szinten figyelemre méltóan jól teljesítettünk. A koronavírus-járvány kitörése után azonnal meghozott intézkedéseink teljes mértékben beváltak. A segítségükkel a féket azonnal és határozattan behúztuk. Kínában és Észak-Amerikában a piacok újraéledésével ugyanilyen határozottan újra felgyorsultunk. A kiváló agilitás és a fegyelmezett költségmenedzsment világszerte versenyképesebbé tesz minket. A továbbra is nehéz piaci környezetben több mint kielégítő teljesítményt tudtunk így felmutatni, amire építeni lehet. Emiatt bár továbbra is óvatosan, de optimistán tekinthetünk a jövőbe. A teljes évre vonatkozóan bizakodóak vagyunk, hogy a felvásárlások és kiválások előtti szabad cashflow pozitív lesz.”

– jelentette ki Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke.

Hozzáfűzte: „Azonban nem szabad, hogy a jelenlegi tendenciák megtévesszenek bennünket. A világ autópiacainak felzárkózása sokéves folyamat lesz, jelenleg pedig mélyreható, technológiai átalakulás van folyamatban. A koronavírusos esetek újból növekvő száma miatt pedig a piacok továbbra is kiszámíthatatlanok maradnak. A válságszerű összkép csak még határozottabban megerősíti: elsősorban a következetes és rugalmas cselekvés biztosítja a verseny- és jövőképességet. Ezt célozza a strukturális programunk, valamint az újraszerveződésünk és a stratégiánk is. Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság legújabb döntéseivel további mérföldköveket értünk el, így tekintetünket újból előre, a jövő technológiái és a nyereséges növekedés felé fordíthatjuk.”

A piac Észak-Amerikában és Kínában fejlődik a leginkább; Európa továbbra is gyenge

A piac a harmadik negyedévben főleg Kínában (6,3 millió egység;+10,7 százalék), valamint Észak-Amerikában (4,0 millió egység;+0,5 százalék) fejlődött a vártnál jobban. A személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek gyártása Európában (4,2 millió egység;-8,0 százalék) – főleg Németországban (0,9 millió egység;-16,1 százalék) – még nem tért magához és jelentősen elmarad az előző év szintjétől. Az előzetes adatok szerint a harmadik negyedévben a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek gyártása világszinten közel 3,5 százalékkal összesen 20,3 millió egységre csökkent (2019. 3. negyedév: 21,0 millió egység).

A jelentett eredmény az értékcsökkenések és a szerkezetátalakítási kiadások miatt rosszabb számokat mutat

Amint azt a 2020. október 21-i kötelező jelentés is kifejtette, a Vehicle Networking and Information üzleti területen az éves tervezési folyamat részeként megfogalmazott és kiigazított piaci elképzelések 2020. harmadik negyedévében 649 millió euró értékű, goodwill, nem készpénzjellegű értékvesztést eredményeztek. Ezek jelentős része a 2008-as üzleti évben kivitelezett felvásárlásokra vezethető vissza. A tervezési folyamatban ezenkívül még a szerkezetátalakítási intézkedések várható hatásait is figyelembe vettük.

Ezenfelül 2020 harmadik negyedévében még 687 millió euró mértékben tárgyi eszközökre vonatkozó szerkezetátalakítási kiadásokkal és értékcsökkenéssel is számolni kellett, amelyek az „Átalakulás 2019 – 2029” bővített struktúraátalakítási program keretében merültek fel. A negyedik negyedévben ezzel a programmal összefüggésben további kiadások várhatóak a szerkezetátalakításokra és a tárgyi eszközök értékcsökkenésére vonatkozóan, amelyek mértéke egyelőre nem ismert.

Ezek az értékcsökkenések és szerkezetátalakítási kiadások vezettek 2020 harmadik negyedévében a jelentett EBIT negatív eredményéhez. Ugyanez vonatkozik a részvényeseket illető konszerneredményre. Így a megtisztított működési eredmény 2020 harmadik negyedévében ‑673 millió euró volt. Ez ‑6,5 százalékos árbevétel-arányos jövedelmezőségnek felel meg. A nettó eredmény ‑719 millió eurót tett ki.

Felvásárlás és kiválás előtti erős cashflow

2020 harmadik negyedévében a felvásárlások és kiválás előtti szabad cashflow 1,8 milliárd eurót tett ki (2019. 3. negyedév: 343 millió euró). 2020 második negyedévében ez az érték negatív 1,8 milliárd euró volt.

„A második negyedév működőtőke-hatásai az üzletmenet stabilizálódásával a harmadik negyedévben a várakozásoknak megfelelően semlegesítették egymást” – magyarázta Wolfgang Schäfer, a Continental pénzügyekért felelős igazgatótanácsi tagja.

Kitekintés a 2020-as üzleti évre

A Continental a negyedik negyedévre vonatkozóan a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártása terén körülbelül 4–6 százalékos csökkenést vár az előző év azonos időszakához képest. A teljes 2020-as évre a vállalat 18–19 százalékos csökkenést prognosztizál. A termelési elvárás, valamint a pótkerekek piacának fejlődésére vonatkozó prognózisok alapján, illetve azt feltételezve, hogy a még folyamatban lévő koronavírus-járvány nem jár újabb, váratlan hatásokkal a termelésre, szállítási láncra és az ügyféligényre vonatkozóan, a Continental jelenleg a 2020-as üzleti évre közel 37,5 milliárd eurós vállalatcsoport szintű forgalmat vár, közel 3 százalékos megtisztított árbevétel-arányos jövedelmezőséggel.

Az Autonomous Mobility and Safety, Vehicle Networking and Information valamint a Powertrain üzleti területeken a technológiai vállalat közel 22,0 milliárd eurós forgalommal és közel -1,5 százalékos megtisztított árbevétel-arányos jövedelmezőséggel számol. Ez a prognózis figyelembe veszi többek között a szavatossági okokból felhalmozott céltartalékokat, és az eddigi becsléseknél nagyobb nettó kutatási és fejlesztési kiadásokat. Ezek a tényezők érezhetően negatív hatással lesznek 2020 negyedik negyedévének megtisztított árbevétel-arányos jövedelmezőségére.

A Continental a Rubber üzleti területen a 2020-as üzleti évben kb. 15,5 milliárdeuró forgalomra és kb. 10,5százalékos korrigált EBIT-hányadra számít.

Az „Átalakulás 2019 – 2029” struktúraátalakítási programmal összefüggésben, 2020 negyedik negyedévében a szerkezeti átalakításokra és a tárgyi eszközök értékcsökkenésére vonatkozóan további kiadások várhatók, egyelőre nem ismert mértékben. Ezeknek nem lesz befolyása a korrigált EBIT-hányadra, de nagy hatással lesznek a korrigált EBIT-re és a részvényeseket illető vállalatcsoporti eredményre.

A pénzügyi befektetések előtti befektetések mértéke várhatóan a vállalatcsoport forgalmának körülbelül 6,3 százaléka lesz.

A 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Continental várhatóan a felvásárlások és kiválások előtti pozitív szabad cashflowt fog elérni. Mindazonáltal a szabad cashflow mértéke jelentősen alacsonyabb lesz, mint az előző üzleti évben.

A vállalati területek alakulása

Az Automotive Technologies üzleti szektor árbevétele 4,1 milliárd euró volt szemben a tavalyi harmadik negyedéves 4,7 milliárd euróval, a tisztított árbevétel-arányos jövedelmezőség pedig 2,4 százalék lett az egy évvel korábbi 5 százalék után. Az organikus árbevétel alakulása ennek alapján ‑6,4 százalékot tett ki.

A Continental a jövő technológiáinak területén, az Automotive Technologies üzleti szektorban 2020 harmadik negyedévében milliárdos megrendeléseket tudott elnyerni, ilyen például egy integrált fékrendszer az egyik német prémium autógyártó számára. A Volkswagen biztonságos és hálózatba kapcsolt új ID.3-as elektromos modellje már a Continental technológiáját használja. A technológiai vállalat olyan jelentős komponenseket szállít, mint a kifejezetten robusztus és alacsony karbantartási igényű dobfék, az energiatakarékos abroncsok, a hőkezelési tömlővezetékek, a központi kijelző és a teljes mértékben hálózatba kötött, központi, nagy teljesítményű számítógép.

Ez a fő kapcsolódási pont a jármű és a digitális világ között. Erre a nagy teljesítményű járműszámítógépre a Continental már világszerte kapott megrendeléseket autógyártóktól, amelyeknek az összértéke több mint 4 milliárd euró.

A Rubber Technologies üzleti szektor 4,3 milliárd eurós árbevételt és 15,0 százalékos megtisztított árbevétel-arányos jövedelmezőséget ért el. Az organikus árbevétel alakulása így -1,4 százalék lett. Az árbevétel pozitív alakulását 2020 harmadik negyedévében elsősorban a nagy költségfegyelem, a nyersanyagárak alakulása, valamint Kína és Észak-Amerika stabil értékesítési adatai biztosították. Európában az értékesítés nem érte el az előző évi szintet. Ezen felül a gumiabroncsipar a téli gumiabroncsok gyenge értékesítésére számít Európában.

A ContiTech üzleti terület a 2018 óta végrehajtott szerkezeti intézkedések, valamint a nagy költségfegyelem az eredményekre vonatkozóan a tervezett hatást mutatják. 10,6 százalékos korrigált EBIT-hányadossal 2020 harmadik negyedévében az üzletág elérte a két számjegyű árbevétel-célfolyosót. 2020 harmadik negyedévében a ContiTech vállalatnál főleg a tehergépjárművekben használt légrugók iránt volt nagy a kereslet a kínai piacon, szabályozási okokból. A nyersanyagárak hatása, és a jelentősen alacsonyabb költségek azonban nem fenntartható szempontok, tehát a Rubber Technologies üzleti szektorban elért árbevétel-szint sem lesz fenntartható.

A Powertrain Technologies üzleti szektor 1,9 milliárd eurós árbevételt és 5,8 százalékos megtisztított árbevétel-arányos jövedelmezőséget jelentett. Az organikus árbevétel alakulása ennek alapján 2,4 százalékot tett ki. A Vitesco Technologies a meghajtásvezérlés elektronikájában és érzékelőiben tapasztalt megnövekedett értékesítés mellett a villamosítási komponensek megnövekedett használatából is profitált. Ez a pozitív tendencia a beérkező megrendelések számában is tükröződik. Például ehhez az üzletághoz a harmadik negyedévben egy milliárdos nagyságrendű megrendelés érkezett, az elektromos járművekben használt, teljesen integrált, nagyfeszültségű modulra vonatkozóan. Ez egyfajta transzformátorállomás, ami több funkciót is magában foglal (pl. töltési folyamat szabályozása, energiaellátás biztosítása), és 800 V-os üzemi feszültségre lett tervezve.

2020 harmadik negyedévének végén a Continental több mint 233 000 munkavállalót foglalkoztatott. Ez 2019 végéhez képest 7700 fős csökkenést jelent. A csökkenés okai: alacsonyabb gyártási mennyiség a koronavírus-járvány miatt, hatékonyság-növekedés, valamint a szerkezetátalakítási program keretében hozott intézkedések.

Nagyot ralizott az árfolyam

A február-márciusi zuhanás óta egyre magasabbra emelkedett a Continental árfolyama, amivel idén már csak 2 százalék mínuszban áll.

