A Nyomda sem úszta meg a koronavírus-válságot

Csökkenő bevételről és eredményekről számolt be az ANY Biztonsági Nyomda 2020 harmadik negyedévére az előző év azonos időszakához viszonyítva – derült ki a pénteken, piaczárás után közzétett gyorsjelentésből. A járvány hatásai a Nyomdát is érintették, minden termékszegmensben a bevétel csökkenését tapasztalta a vállalat.