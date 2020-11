Ezekkel a befektetésekkel duplázhattál idén, és ez még csak a kezdet

A befektetők körében nagy népszerűségnek örvendenek a momentum típusú részvények, ami nagyjából annyit takar, hogy valamilyen okból kifolyólag sokan fantáziát látnak egy részvényben és azt elkezdik egyre többen lavinaszerűen vásárolni, amely igen magasra tolhatja az árfolyamot is. Idén sem kellett szűkölködni az ilyen típusú részvényekben, ide tartozik például az Nvidia vagy az S&P 500-ba nem régen bekerült Etsy is. Természetesen a legnagyobb örömet az okozza, ha valaki már korán beletalál ezekbe, ugyanakkor azoknak sem kell feltétlenül aggódnia, akik később érkeznek, mert még van bennük némi szufla.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Miért olyan népszerűek a momentum részvények?

Ezt egy példával lehet a legjobban megvilágítani: az idei évben az Nvidia, amely július végén már 81 százalékos pluszban volt és sokan gondolhatták, hogy most már túl késő lenne csatlakozni, a részvények fundamentális alapon túlárazottnak tűntek, 47-szeres előretekintő P/E mellett kereskedtek vele.

Ehhez képest nem történt visszaesés a részvényekben, sőt, további 27 százalékot emelkedett mostanáig az árfolyam, ami azt jelenti, hogy:

az idei évben már 128 százalékot emelkedve 538 dolláron forognak a papírok.

Az előretekintő P/E ugyanakkor nem nőtt tovább jelentősen, 48-szoros a mutató értéke, mivel az elemzők megemelték közben a várakozásaikat is a nyereséggel kapcsolatban.

És hogy mi volt ennek az oka?

Az Nvidia november 18-i gyorsjelentése azt mutatta, hogy az árbevétel 4,73 milliárd dollár volt a 2021-es harmadik pénzügyi negyedévükben, ami 57 százalékkal magasabb volt év/év alapon és 22 százalékkal magasabb az előző három havinál.

A kiváló eredményeket látva pedig az elemzők is felfelé korrigáltak becsléseiken. A Credit Suisse elemzője, John Pitzer pedig azt mondta, hogy:

Az Nvidia a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb elősegítője, ami transzformatív lehet minden iparág számára.

Vannak még momentum részvények

Az alább látható még néhány hasonló részvény, amelyek idén szintén meglovagolták a válságot és legalább megduplázták árfolyamukat az év eleje óta:

A részvények az S&P 1500-ból kerültek ki, amely magában foglalja az S&P 500-at, de mellette még tartalmaz közép- és kisvállalatokat is. Innen kiindulva a 2milliárd dollárnál alacsonyabb piaci kapitalizációjú vállalatok és azok, amelyeket kevesebb, mint 10 elemző elemez kerültek kizárásra. Következő lépésben pedig azok kerültek kiválasztásra, amelyek:

Legalább megduplázták árfolyamukat 2020-ban

Az elemzők legalább 50 százaléka vételi ajánlást adott rá és

Továbbra is pozitív a felértékelődési potenciáljuk

Az alább látható, hogy mekkora a további felértékelődési potenciál ezekre a részvényekre a következő 12 hónapban, vagyis ez azt mutatja, hogy még mennyit mehetnek fel a papírok:

Top 3 momentum részvény

A három legmagasabb felértékelődési potenciállal rendelkező részvényt megnéztük közelebbről is röviden, ezeket érdemes tudni róluk:

Etsy

Az Etsyt nem régen választották be az S&P 500 tagjai közé és szeptember óta már az index részét képezi a vállalat. Az Etsy fő profilja az e-kereskedelem, ami megkülönbözteti bármelyik webáruháztól, az az, hogy kifejezetten a kézműves és antik termékekre fókuszálnak. A kínált termékek között találhatóak ékszerek, táskák, ruházati cikkek, otthoni dekoráció, bútorok.

A cég bevételeinek fő forrását az eladók jelentik, akik 0,2 dollárt fizetnek termékenként a listázásért, ha pedig találnak rá vásárlót, akkor a végső ár 5 százalékát kapja meg az Etsy. A cég a koronavírus-válság egyik nyertese, főleg az online vásárlás robbanásszerű növekedésének köszönhetően.

Generac Holding

A Generac villamosenergia-termeléssel kapcsolatos felszereléseket tervez és gyárt és más kapcsolódó termékeket is. A vállalat lakossági és kereskedelmi ügyfeleket is kiszolgál. A Generac kifejezetten jó eredményeket közölt idén, amit segített, hogy nagy igény mutatkozott a készenléti (backup) generátorai iránt is az Egyesült Államokban a kaliforniai erdőtüzek, a hurrikánok, illetve a koronavírus-járvány miatt is. Később pedig az is emelte az árfolyamot, hogy bejelentették egy napenergia alapú energiatárolási rendszer készítését is.

Green Dot

A Green Dot a pénzügyi technológia területén tevékenykedik az Egyesült Államokban, előre feltölthető bankkártyákat, fizetési megoldásokat és hasonló kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak. A vállalat ügyfelei közé tartozik a Walmart is például. Érdekes módon az ő esetükben kevésbé segített a koronavírus-járvány, inkább arról van szó, hogy egy erős menedzsmentnek köszönhetően sikerült a termékpalettát egyszerűsíteni és vonzóbbá tenni. Az átalakításokat pedig erős számok követték, ami segített az árfolyam alakításában is.

(MarketWatch)

Címlapkép: Michael M. Santiago/Getty Images