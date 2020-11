Küszöbön a vakcina, emelkednek a légitársaságok

A nyitástól távolodva egyre jobb hangulatba kerülnek az európai tőzsdék. Az emelkedést az újabb vakcinahírek fűthetik, az AstraZeneca 90 százalékos hatékonyságú vakcinája mellett az is kiderült, hogy már december 11. -én elkezdhetik az oltást ez Egyesült Államokban. A járvány csillapodása ezzel látótávolságba került, már egy lakosságarányosan 20-30 százalékos beoltottsági arány is jelentősen lassítani tudná a terjedést, nem beszélve arról, hogy a fokozott kockázatú csoportok beoltásával a halálozás is mérséklődhetne.

Ennek megfelelően nagyon jó a hangulat, a kontinens börzéi emelkednek. Az osztrák és cseh piac vezeti az emelkedést, de a DAX is közel 1 százalékkal értékelődött fel, míg a magyar tőzsde 0,9 százalékkal került feljebb.