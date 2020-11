Továbbra is vételen a Nyomda részvényei a Woodnál

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ANY Biztonsági Nyomda múlt pénteken tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amiben csökkenő bevételekről és eredményekről számoltak be a tavalyi számokhoz képest. A koronavírus-járvány hatásai alól tehát a Nyomda sem volt kivétel, minden termékszegmensben csökkenés volt tapasztalható év/év alapon, ugyanakkor sok szempontból javultak az előző negyedévhez képest a számok. A Wood ma megjelent elemzésében értékeli a vállalat teljesítményét, amiben megerősítik, hogy a mostani eredmények támogatják a nem régen adott vételi ajánlásukat. A célárfolyam továbbra is 1424 forint. Jövőre pedig visszatérhet a Nyomda az osztalékok fizetéséhez is.