Történetének legnagyobb átalakítása jön a DAX-nál

Komoly változások jönnek a német tőzsdén, a vezető német részvényindex és az egyik legfontosabb európai benchmark alaposan átalakul, az eddigi 30 helyett 40 tagja lesz az indexnek.

A Deutsche Börse ma bejelentette, hogy a jövőben a mostani 30 helyett 40 tagja lesz a vezető német részvényindexnek, a DAX-nak. Ezzel párhuzamosan a közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő MDAX tagjainak száma 60-ról 50-re csökken. A kisebb kapitalizációjú vállalatok részvényeiből álló SDAX tagjainak száma nem változik. A DAX-ba csak olyan cégek kerülhetnek majd be, amelyek a megelőző 2 évben EBITDA-szinten nyereségesek voltak. A DAX átalakítása az elmúlt években már több alkalommal is terítéken volt, a tőzsde jelenlegi vezére, Theodor Weimer a hivatalba lépése után néhány hónappal javasolta az átalakítást, amit most többek között német nagyvállalatok, kibocsátók, intézményi befektetők, kisbefektetők, szakmai szervezetek javaslatai alapján hajtanak végre.

A változások a következők:

2021 szeptembertől bővül a DAX indextagjainak száma 30-ról 40-re, az MDAX-nál pedig 60-ró 50-re

2020 decembertől a DAX-jelöteknek a 2 legutóbbi beszámolóban pozitív EBITDA-t kell tudnia felmutatni

2021 márciustól az indexmetodológia része, hogy minden DAX-tagnak igazolt pénzügyi beszámolót és negyedéves gyorsjelentést kell közzétennie, amennyiben ennek egy figyelmeztetést követő 30 napon belül nem tesz eleget, akkor azonnali kizárás következik az indexből

2021-től a mostani egy (szeptember) helyett évente két alkalommal (március, szeptember) lesz indexfelülvizsgálat

a 2021 szeptemberi indexfelülvizsgálattól kezdve a tőzsdei forgalmat már nem, csak a piaci kapitalizációt veszik figyelembe, az indextagoknak egy minimális likviditást kell tudniuk igazolni.

A DAX-ba jelenleg 30 komponens tartozik, a vállalatok piaci kapitalizációja 19-től 120 milliárd euróig terjed, a legnagyobb piaci értékű német vállalat az SAP, a lista végén pedig a Deutsche Bank áll.

A szabályok módosításával tehát az MDAX-ból kerülnek fel indextagok a DAX-ba, ami az intézményi és a lakossági befektetők érdeklődését is felkeltheti az új indextagok iránt, előbbiekért azért is, mert azokba az alapokba, amelyek a DAX-ot követik, az alapkezelőknek vásárolniuk kel majd az új komponensekből, ha tartani szeretnék az indexnek megfelelő súlyt. Az MDAX csúcsán több olyan vállalat részvénye is található, amelynek piaci kapitalizációja messze meghaladja több DAX-vállalat értékét is, például az Airbus vagy a Siemens Healthineers.

