Vakcinafejlesztés: már a reményt is úgy árazták, mintha sikerült volna

Amikor nagyon bizonytalan egy társaság jövőbeli sikeressége, akkor a részvényeit sokszor árazzák úgy a befektetők, mintha egy opció lenne. A jövőbeli sikerességre vonatkozó opció. A technológiai vállalatok esetében már évtizedek óta megfigyelhető ez a jelenség. A befektetők magabiztossá válása és elbizonytalanodása az ilyen részvénytársaságok esetében extrém árfolyammozgással jár együtt. Az idei évben ennek a sikeropciós árazási mechanizmusnak kiváló példáit mutatták be a vakcinafejlesztő gyógyszercégek.

Az elmúlt években gyakran láttunk extrém és nagyon ideges árfolyammozgásokat egyes részvényekben, amely jelenség a 2020-as évben még jócskán fokozódott is. A technológiai szektorban már a szeme sem rebben a befektetőknek, ha például egy papír az ötszörösére emelkedik néhány hónap alatt, majd hetek alatt leharmadolja az árfolyamát. Nagyon sok az újfajta szolgáltatás és termék, az egyes divatok trendjei villámgyorsan változnak, új versenytársak bukkanhatnak fel a semmiből. És ezek még csak a vállalatspecifikus kockázatok. Erre jött rá az idei évben a járványhelyzet, ami valószínűségi változót kreált szinte minden korábban bizonyosnak hitt dologból is.

Olyan világgazdasági korban vagyunk, ahol villámsebesen követi az egyik diszrupció (teremtő rombolás) a másikat. Emiatt (is) egyre kevesebb az olyan részvénytársaság, amelynél szűk sávban és pontosan előre tudják jelezni az elemzők a különféle pénzügyi mutatókat. Egyre több viszont az olyan társaság, amelyre nem lehet másképpen tekinteni, mint a jövőbeli sikerességre vonatkozó lehetőségként, azaz opcióként. Áttörés esetén a sikeropció kifizeti a befektetőket a többszörösére emelkedő árfolyam formájában, míg kudarc esetén töredékére esik az árfolyam, ami értéktelenné teszi a befektetést.

A „részvény = sikeropció” modell évtizedek óta uralkodik a technológiai részvények megítélése és kereskedési környezete kapcsán, ami miatt ezeknek a papíroknak a volatilitása jóval nagyobb, mint a hagyományos részvényeké. Ennek a sikeropciós részvényértékelési modellnek a megfigyelésére kiváló és nagyon jól kielemezhető példákat hozott sajnos idén a koronavírus világjárvány a vakcinafejlesztő társaságok kapcsán.

Az amerikai piacon négy olyan gyógyszergyártó részvényei forognak (2020 egészében), amelyekről a tavaszi és a nyáreleji hónapok során kiderült, hogy kvázi mindent egy lapra feltéve a koronavírus elleni hatásos védőoltás kifejlesztésén dolgoznak. Ez a négy gyógyszercég a Moderna (MRNA), a BioNTech (BNTX), az Inovio (INO) és Novavax (NVAX) volt. Az alábbi ábrán ennek a négy gyártónak a 2019-es éves árbevétele látható.

A négy gyógyszercégnek az összesített árbevétele alig haladta meg a 200 millió dollárt a tavalyi évben. (Szemben velük a Pfizer (PFE) 52 milliárd dollárnyi értékesítést könyvelhetett el 2019-ben.) Ennél a négy cégnél állapítható meg az, hogy az egyes társaságok életében totális „gamechanger” tud lenni egy koronavírus elleni vakcina. A már említett Pfizer, vagy az AstraZeneca, illetve más védőoltást fejlesztő gyógyszeróriás esetében ezzel szemben a koronavírus elleni vakcina „csak” egy kiemelten fontos projekt. Ez nagyon jól megfigyelhető akkor, ha a Pfizer idei napi gyertyás grafikonját összehasonlítjuk a már említett négyes chartjaival. Először nézzük a Pfizer produkcióját 2020. január 2. és november 20. között:

A piac által az értékalapú részvények kéthétnyi masszív hegymenetelésével lereagált november 9-i Pfizer/BioNTech vakcinahírre (kék téglalap) a Pfizer jóval kevesebbet emelkedett a jó hír szállítójaként, mint sok ciklikus vállalat. De a gyógyszeróriás egész évéről elmondható, hogy nem igazán lehet észrevenni a charton azt, hogy stabil szereplőként igyekszik az embereket és a világgazdaságot felszabadítani a koronavírus járvány hatásai alól.

Szöges ellentétben áll ezzel a BioNTech és a Moderna idei éve, amely a sikeropciós részvényárazási modell szempontjából nagyon tanulságos rajzolatot mutat 2020-ban. A kettő közül elsőként nézzük a BioNTech grafikonját 2020. január 2. és 2020. november 20. között:

Majd jöjjön az „ikertestvér” Moderna hasonló időhorizonton:

A jelölések szinte teljesen ugyanazt a történeti lefolyást mutatják mind a BioNTech, mind pedig a Moderna esetében. (Mennyire tetszene ez egy Elliott-hullám hívőnek)

Az 1-es és 3-as számmal jelölt zöld téglalapok a védőoltás kifejlesztésének az első szakaszát jelölik. Az 1-es téglalap szárnyalása még csak egy reménybeli vakcinába vetett nagyon erős befektetői bizalom manifesztációja volt. A 3-as téglalap már több volt reménynél, ez már a sikerességbe vetett hit megnyilvánulása.

A 2-es és a 4-es számmal jelölt piros téglalapok a kijózanodás által generált nagyon jelentékeny árfolyam visszaeséséket jelölik. A remény és a hit által generált emelkedés befektetői túlreagálást hozott magával, ami után az elbizonytalanodó befektetők csak komoly esés mellett tudták eladni papírjaikat. Nem voltak rossz hírek, csak jó hírek sem jöttek, amik a korábban égbetörő árak fennmaradását támogatták volna.

Az 5-ös számmal jelölt vastag kék téglalap a sikeresség felé vezető úton a célegyenesbe fordulást jelöli. A befektetők már csak azt várják, hogy a vakcinafejlesztés rögös futása után a két részvény átszakítsa a célszalagot. Kvázi 99 százalékos valószínűséggel a piac már beárazta mindkét védőoltás hatékonyságát és sikerességét.

Nagyon érdemes megfigyelnünk azt, hogy az 1-es, a 3-as és az 5-ös téglalap szinte ugyanazokat az árfolyamcsúcsokat hozta mindkét vakcinafejlesztő esetében. Ez klasszikus jelenség a sikeropciós részvényárazás esetén. Az első jó hír hullámnál, amikor mondjuk 30 százalék a siker esélye, a második jó hír hullámnál, amikor mondjuk 60 százalék a révbe érés esélye, és a harmadik gyakorlatilag a bizonyosságot jelentő 99 százalékos sikeresélynél már szinte csak ugyanarra a szintre tud emelkedni az árfolyam. Az első eufória által még a tavasz folyamán kialakult csúcsárak elérése után a két minden bizonnyal sikeres gyógyszergyártó árfolyama már enyhén alulteljesíti a piacot.

Ami miatt nagyon érdemes tanulmányoznunk ezt a mintázatot, az a technológiai szektor jelenlegi helyzete. A november 20-ig 36 százalékos Nasdaq-100 részvényindex emelkedést hozó 2020-as évben rengeteg technológiai részvény árfolyamgrafikonja hasonlít az imént bemutatott két vakcinafejlesztő tavaszi produkciójára. A teljesség igénye nélkül: az elektromos autógyártók, a közösségi médiavállalatok, az online értékesítést segítő cégek és a zöld energia társaságok árfolyama szaladt fel az elmúlt hónapokban úgy az égbe, ahogyan az a BioNTech és a Moderna esetében történt március és július között.

Miközben ezeknek a technológiai vállalatoknak a hosszú távú sikerességre az esélyük sok esetben 50 százaléknál kisebb jelenleg. Ami a felhők fölé lökte és ott tartja jelenleg az árfolyamokat, az nem más, mint a megelőlegezett befektetői bizalom.

Utazzunk vissza az időben 21 évet a technológiai szektor idei évéhez hasonlóan mágikus 1999-es évbe, és nézzünk meg egy az idei BioNTech és Moderna grafikonhoz kísértetiesen hasonló mintázatot. Az alábbi ábrán az 1999-es évben 1,64 milliárd dollárnyi árbevételt elérő, kétéves tőzsdei pályafutást maga mögött tudó online könyvkereskedő cég árfolyama látható 1998. október 1. és 2000. március 31. között:

Az orosz válság utáni hónapok elsőszámú nyerteseként szanaszét tépték a befektetők az Amazon részvényeket és utána ugyanaz az ötfázisú mozgás következett be, mint a fentebb ábrázolt védőoltást fejlesztő cégek esetében. Érdekes módon az 1999 január elején kialakult csúcs után az Amazon is alulteljesítette a száguldó technológiai indexet. Amikor 2000 márciusában a Nasdaq indexek tetőztek, az Amazon részvényei már 30-40 százalékkal voltak az 1999-es tripla csúcs értékei alatt. Ami ezután jött az már történelem és egyben ékes bizonyítéka Jeff Bezos cégének immár több mint húsz éve tartó extrém sikeropciós árazására. Az Amazon részvények 2001 szeptemberére 95 százalékos eséssel bezuhantak 6 dollár alá. Majd innen 60.000 százalékos árfolyamemelkedést produkálva felmentek 3.500 dollár fölé 2020-ra.

Zárásként térjünk vissza még a grafikonokkal eddig nem mutatott két 2020-as vakcinafejlesztő üdvöskére. Lássuk először a Novavax napi gyertyás ábráját 2020. január 2. és 2020. november 20. között:

Majd az Inovio teljesítményét ugyanezen az idősíkon:

Nagyon látványos a különbség ebben a két esetben a már kvázi sikeresnek tekinthető BioNTech és Moderna chartokhoz képest. A tavaszi és nyár eleji hasonlóság után más pályát vett ebben a két esetben az árfolyamalakulás. Egy már biztos: a fejlesztés gyorsaságát tekintve a Novavax és az Inovio alulmaradt ebben a versenyben. Hogy egyáltalán lesz-e sikeres védőoltásuk, azt pedig majd meglátjuk.

Aki még szeretne eklatáns példákat látni a sikeropciós részvényértékelésre és árfolyamalakulásra annak javaslom a következő grafikonok megtekintését: Snap (2017-2020), Twitter (2018-2020), Beyond Meat (2019-2020), Aurora Cannabis (2018) és Align Technology (fogszabályozás med-tech, 2018-2020).

