Hernádi Zsolt: az ellenállóbbak közé tartozunk

A Mol ellenállónak bizonyult a koronavírus-járvány alatt is, amit a pénzügyi eredmények is mutatnak, ez főleg a petrolkémiai üzletágnak és a kiskereskedelmi szegmensnek köszönhető. Számos kihívással szembesült a Mol a járvány alatt, amire számtalan intézkedéssel reagált az olajipari vállalat, többek között több mint 100 ezer tesztet végeztek el a dolgozókon. A korábbi célkitűzések nem változtak, fontos lesz a petrolkémia diverzifikációja és a hulladékgazdálkodás. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója nyilatkozott a vállalat idei eredményeivel és a kilátásokkal kapcsolatban a Világgazdaságnak.

Az interjú fontosabb pontjai:

Ellenálló a Mol: a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag összeomlott az olajkereslet, jelentősen csökkent az üzemanyagok és a kerozin iránti kereslet is, így az olajipar a legrosszabbul teljesítő szektor volt idén. A Mol többé-kevésbé együtt mozgott a szektorral, ugyanakkor az ellenállóbbak közé tartozott pénzügyi eredményei alapján. Ennek oka Hernádi Zsolt szerint az, hogy:

Mi is olyan olajtársaság vagyunk, amelynek van petrolkémiai üzletága, a műanyag termékek többsége iránt pedig nőtt is a kereslet az elmúlt hónapokban.

Emellett jól teljesített a kiskereskedelmi szegmens is, annak ellenére is, hogy visszaesett az üzemanyag-kereslet. Kifizetődött tehát a nem üzemanyag jellegű bevételek növelésére tett erőfeszítés is.

a Mol a járvány alatt is folyamatosan üzemelt, biztosítva a megfelelő ellátást, miközben az egészségvédelmet is priorizálta. A budapesti központ munkatársainak 90 százaléka otthonról dolgozik, és már közel 20 millió dollárt fordított a vállalat a járvány elleni védekezésre. A Mol rendszeresen teszteli munkatársait, a mai napig csaknem 100 ezer darab koronavírus-tesztet hajtottak végre. Emellett a fertőtlenítőgyártásban is részt vesznek. A második hullám különbözik az elsőtől: a célzottabb védekezési stratégia megvalósítása miatt a gazdasági folyamatok kevésbé akadtak meg. Ennek az a következménye, hogy a hazai gazdaság a magasabb koronavírusos esetszámok mellett sem állt le, így kisebb a mobilitási veszteség is. Hernádi Zsolt úgy látja, hogy a Mol üzemanyag-eladásai ennek köszönhetően idén 10 százalékkal lehetnek alacsonyabbak a tavalyinál. Fontos az is, hogy bár az EBITDA csökkent több üzletágban is, de:

Mindenütt pozitív volt, sőt a fogyasztói szolgáltatások területén és a gázüzletágban nőtt is.

ez a tevékenység egyelőre tesztüzemként működik, amelyben élen jár a Mol. A vállalat készen áll arra az időszakra, amikor a közösségi megosztó szolgáltatások elterjedtebbek lesznek. A szabályozókat próbálja meggyőzni a Mol az autómegosztás társadalmi hasznáról, mivel egyelőre ezek semmilyen parkolási és egyéb előnyöket nem élveznek. Vállalati transzformáció: a Green Deal elfogadásával az 1800 milliárd eurós forrás 30 százalékát zöldberuházásokra kell költeni majd. Emiatt felgyorsul a vállalati transzformáció szükségessége, egy kevésbé üzemanyagon alapuló modell irányába. Ez lehetőség arra is, hogy külső forrást vonjon be a Mol a megvalósításhoz. A petrolkémiai diverzifikáció mellett a körkörös gazdaság felé kell elmozdulni, a töltőállomásokat pedig szolgáltató egységekké alakítani digitális eszközökkel és új szolgáltatásokkal.

A Mol árfolyama ma 0,1 százalékot esett, idén közel 30 százalékkal került lejjebb.

(Világgazdaság)

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images