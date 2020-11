Itt a hálaadás, nem nyitnak ki ma az amerikai tőzsdék

Elérkezett az egyik legfontosabb ünnep a tengerentúlon, november negyedik csütörtökjén a hagyományoknak megfelelően hálaadást ünnepelnek az amerikaiak. Az ünnepnap alatt és holnap délután is zárva tartanak az Egyesült Államok tőzsdéi.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Az Egyesült Államok területén az első hálaadást a hagyományok szerint 1621-ben ünnepelték a Mayflower fedélzetén az előző évben Plymouthhoz érkező, az Újvilágba az európai vallásüldözések elől menekült telepesek, akiknek mintegy fele a hideg, az éhezés és az idegen, mostoha környezet áldozata lett az első télen. A hagyományok szerint a telepeseket a wampanoag indián törzs segítette ezekben a nehéz időkben, megtanítva nekik többek közt a helyi halászatot és vadászatot, a kukoricatermesztést, a juharszirup kinyerésének titkát. A történet szerint az őszi bőséges termés után az életben maradt 51 telepes vezetője, William Bradford nagy ünnepséget rendezett, ahová az indiánokat is meghívták.

Mára a hálaadás az Egyesült Államok egyik legfontosabb ünnepe lett, sok amerikai a hivatalosan is munkaszüneti napnak nyilvánított csütörtököt követő pénteket is kiveszi szabadnapként. A hálaadás-napi vacsora hagyományosan legfontosabb eleme, a pulyka olyannyira egybeforrt az ünneppel, hogy a hálaadást néha „pulyka napnak” (Turkey Day, T-Day) is nevezik. Az ünnepi asztalon tradicionálisan szerepelnek még olyan fogások, mint a pulykához felszolgált töltelék, áfonyaszósz, krumplipüré, zöldbab, illetve a sütőtöktorta.

Mivel munkaszüneti nap a mai az Egyesült Államokban, ezért a tőzsdék sem nyitnak ki, illetve holnap is csak "fél gőzzel" fog menni a kereskedés, 13 órakor ugyanis szintén be fognak zárni a tőzsdék a tengerentúlon a hét utolsó kereskedési napján.

Címlapkép: Peter Kramer/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images