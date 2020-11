Koronavírus: nem a lélegeztetőgépek és a kórházi ágyak fogják megnyerni a háborút, hanem a vakcina

A védőoltásoknak lesz köszönhető, ha visszatérünk a normalitásba, a háborút nem a lélegeztetőgépek és a kórházi ágyak fogják megnyerni, hanem a vakcináció – mondta el egy mai, a Facebookon közvetített eseményen Constatin Tamás, a Semmelweis Egyetem docense. Jakab Ferenc virológus a vakcinafejlesztések folyamatát és a különböző technológiákat mutatta be. Véleménye szerint ha minden jól megy, akkor néhány hónap múlva eljön az az idő, amikor csak besétálunk a patikába és kiválasztjuk a koronavírus-vakcinát, amit szeretnénk.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Egy reprezentatív kutatás szerint a hazai lakosság jelentős része, mintegy 50 százaléka nem kérné a védőoltást a koronavírus ellen. Miközben a globális felmérés szerint az emberek 60 százaléka oltáspárti, addig itthon mindössze 17 százalék és a bizonytalanok a populáció harmadát teszi ki. A „vakcinaaggódók” megjelenésére figyelmeztet Constatin Tamás, ők felelősen gondolkodó emberek és - részben az elmúlt hónapok bizonytalanságának köszönhetően – aggódnak amiatt, hogyan fognak működni a vakcinák, mi garantálja a biztonságosságukat.

Erről kérdezte Jakab Ferenc virológust, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetőjét.

Vakcinával tudtunk a himlőtől, kanyarótól, sárgaláztól megszabadulni, ami ennél sokkal jobban tizedelte az emberiséget - mondta Jakab Ferenc. A vakcinák két nagy csoportra oszthatók, az egyik a hagyományos, régi vakcinafejlesztés, amelyek inaktivált, legyengített vírusokat alkalmaz. A másik csoport molekuláris biológiai módszereken, mechanizmusokon alapul.

Az egyik hagyományos módszer, amikor fogjuk a vírust és meggyengítjük a fertőzőképességét, ez lassan kikopik a technológiák közül, a történelem első vakcinái ilyenek voltak. A másik módszer inaktivált, elölt vírust alkamaz, ehhez elpusztítják a felszíni fehérjéket, amely így bár kivált immunstimulálást, de nem képes betegséget okozni. Ilyen koronavírus-vakcinával dolgozik több kínai vakcinafejlesztő, ezek nem a legjobb hatékonyságúak, 70 százalék körüli a hatékonyságuk.

A modern molekuláris technológiák közül az egyik az úgynevezett fehérjevakcina. Ebben az esetben egy kis darab fehérjét tartalmaz a vakcina, ami képes sejtes immunitást, anittestválaszt elindítani. Alegységvakcinára 20 projekt van a koronavírus ellen, a hátránya, hogy viszonylag drága őket előállítani. Ilyen például a Novavax.

A másik a vírusvektorvakcina. Ehhez kiválasztanak egy vírust, amelynek genetikai állományába beépítik azt a fehérjét kódoló genetikai állományt, ami az idegen vírus felszínén meg fog jelenni. Ha beadjuk, akkor ugyanúgy generálja az immunválaszt, de betegséget nem idéz elő. A vírusvektor vakcinák előállításakor fognak egy közömbös vírust, annak a génállományába beépítik a koronavírus-szakaszt és így lesz védettség. Az egyik ilyen az AstraZeneca és az Oxford Egyetem közös vakcinája, ami egy csimpánz adenovírusba épített vakcina, ugyanilyen adenovírus-vakcina az orosz vakcina, humán adenovírusba építették be a koronavírus-gént. Egy kínai cég szintén ilyen vakcinát fejlesztett valamint a Johnson & Johnson (akik egyébként az ebola ellen is fejlesztettek vakcinát) is vírusvektor vakcinával próbálkozik.

A harmadik egy új dolog, ezek a genetikai, nukleinsav alapú RNS-vakcinák.

Rengeteg kísérlet folyt ezek kapcsán, a rákkutatásból indult ezeknek a vakcináknak az előállítása. Ezek a legmodernebb vakcinák, de ilyen vakcina még egyáltalán nincs forgalomba, ezért orvostörténelem szempontjából is átütő, gyökeresen megváltoztathatja a fertőző betegségek elleni küzdelmet.

Az RNS-vakcina egy üzenetet juttat a sejtbe, ami azt a proteint kódolja, annak az előállítását kéri a sejttől, ami immunválaszt ad és ez lesz az, ami riaszt, ami immunitást ad a jövőben. Ez hasonló ahhoz, mint amikor felépítünk egy házat és utólag szereljük be a riasztót - mondta el Constantin Tamás. Ez soha nem kerül interakcióba az emberi DNS-sel, ez nem génmódosítás, hanem csak üzenetek bejuttatása történik. A vakcina lényegében a lemásolása annak, ami a vírusfertőzéskor történik, imitáljuk a fertőzést, hogy felkészítsük a szervezetet. Az örökítőanyag a vírus egy kis örökítőanyaga, ezt a fertőződéskor ugyanúgy bejuttatja a vírus, mint az RNS alapú vakcina beadásakor.

Az RNS-vakcinák előnye, hogy az egész labortóriumi procedúrát a saját szervezetünk végzik el, a saját sejtjeinket indukáljuk arra, hogy letermelje a vírus S-fehérjéjét, ami kiváltja az immunválaszt. Az RNS vakcina olcsón előállítható, hatékony és gyorsan kiváltja az immunválaszt. RNS alapú például a Pfizer és a Moderna vakcinája, a két vakcina kéz a kézben együtt jár, a Moderna előnye, hogy 12 órán át képes szobahőmérsékleten elállni.

Jelenleg 60 vakcina van a klinikai kipróbálás szakaszában,

néhány hónap múlva eljön az az idő, amikor csak bemegyünk a patikába és kiválaszthatjuk a vakcinát, amit szeretnénk, ha minden jól megy – véli Jakab Ferenc. 87 vakcina van a preklinikai szakaszban. Márciusban kezdődött az első humánklinikai vizsgálat és

jelenleg 13 vakcinával folyik fázis 3 vizsgálat.

A vakcinafejlesztés mindig a laboratóriumi vizsgálattal kezdődik, ezt követi a preklinikai szakasz, az állatkísérletek, amit egereken és majmokon végeznek. Ha ez biztonságos, akkor térnek át a klinikai vizsgálatokra. A fázis 1 vizsgálatban csak néhány önkéntesnek adják be a vakcinát. Ha kedvezőek az eredmények, akkor jön a következő fázis, a kettes fázisban néhány száz ember jön, itt is vizsgálják a hatékonyságát. Ennek kiterjesztésében gyerekeknél és időseknél is nézik a hatásokat. A fázis 3 során több ezer ember kapja meg, nézik az immunálaszt és a biztonságosságot, ha itt is jók az eredmények, akkor jöhet az engedélyeztetés - részletezte Jakab Ferenc a vakcinafejlesztés folyamatát.