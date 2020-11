Nő a feszültség a magyar tőzsdén - Ezekben a részvényekben van most fantázia

Az elmúlt időszakban, részben a vakcinhírek által fűtött kedvező nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde is menni tudott, a hazai nagypapírok kivétel nélkül jól teljesítettek az elmúlt 1-1,5 hónapban, ahogyan a nemzetközi prondon is kialakult egy rotációt a ciklikusabb szektorok részvényei felé. A technikai képet megvizsgálva alapvetően az látszik, hogy a magyar blue chipek a masszív emelkedést követően jelenleg vagy túlvettek, vagy közel járnak a túlvettséghez, amelyre a befektetőknek is érdemes lehet figyelniük, emellett az is látszik, hogy több hazai nagypapír is kulcsszintek közelében jár.