Felejtsd el a benzinfalókat, ezek az elektromos gépszörnyek érkeznek az utakra

Világszerte egyre népszerűbbek az elektromos autók, és természetesen az autógyártóknak mindenféle fogyasztói igényt ki kell szolgálniuk, kezdve a kis európai utcákra tervezett járművektől, egészen a hosszú kilómétereken átívelő amerikai sztrádákat faló bestiákig. Ha az amerikai autópiacra gondolunk, akkor valószínűleg az elsők között ugranak be nagyméretű benzinfaló pickupok és ekkor nem járunk messze az igazságtól, hiszen a legkeresetebb autó Amerikában évtizedek óta a Ford egyik ilyen járműve. Most azonban megváltozik a világ és a benzines autókat szép lassan elkezdik felváltani az elektromos járművek, de megijedni nem kell, hiszen nagyon komoly elektromos pickupok érkeznek a következő években.

Érkeznek az első elektromos pickupok

Kezdve az elektromosautó-gyártó startupoktól, egészen az old-school detroiti autóipari óriásokig, az iparági szereplők között óriási a verseny, hogy ki fogja először leszállítani az első teljesen elektromos pickupot a tömegpiacra. Ez azért is izgalmas kérdés, mert az USA-ban a legnépszerűbb jármű éppen egy pickup jellegű kisteherautó, a Ford F-150. Mindeközben az elektromosautó-eladások is egyre csak növekednek, néhány elemző szerint 2021-ben globálisan 40 százalékkal ugorhat meg az értékesítés, meghaladva ezzel a 3 millió eladott EV-t. Épp emiatt csak idő kérdése, hogy az autógyártók mikor kezdik el elárasztani a piacot elektromos pickupokkal.

A kereslet mindenképpen élénk, a Rivian például hétfőn egy újabb előrendelési kört nyitott meg az érkező R1T típusú pickupjára, miután a korábbi előrendelési szakaszban már az összes jármű elkelt. Elon Musk és a Tesla szintén nagy port kavart, mikor bemutatta a Cybertruckot (és betörte az ablakát) tavaly novemberben. Mindemellett a Ford is bejelentette, hogy a rendkívül népszerű F-150 elektromos verziója 2022-ben elérhető lesz.

Ezekre való tekintettel a CNBC összegyűjtötte a legjobban várt a elektromos pickupokat, amelyeket várhatóan a következő néhány évben piacra dobnak.

Rivian

A Rivian egy kaliforniai elektromosautó-gyártó startup, amely a nagyoktól készül meghódítani a piacot. A társaság közel 6 milliárd dollárnyi tőként vont be olyan befektetőktől, mint az Amazon, vagy a Ford (amellyel partnerségben is állnak elektromos akkumulátortechnológia terén). Az Amazon egyébként 100 ezer darab elektromos kisteherautót rendelt a Riviantól, amelyeket az e-kereskedelmi óriás 2022-ben tervez üzembe helyezni.

Mindeközben a Rivian R1T lehet az első elektromos pickup a piacon, hiszen tervezetten 2021 eleje-közepe felé már elérhetőek lehetnek az első darabok. A jármű 69 000 dollártól fog kezdődni, és 125 mérföld/óra lesz a végsebessége, valamint 3 másodperc alatt gyorsul majd 60 MPH-ra. A pickup 3 féle akkumulátoropcióval érkezik majd, a leggyengébbnek 240 mérföld a hatótávja, míg a legerősebbnek 400 mérföld.

A Rivian nemrég közölte, hogy elfogytak az előrendelések az első körben az R1T pickupra, amelyeket 2021-ben fognak leszállítani (a vásárlóknak egy ezer dolláros foglalót kellett letenniük az előrendeléshez), viszont az nem derült ki, hogy pontosan mennyi előrendelést kapott összesen a cég.

A most is futó előrendelési körben a vásárlók szín és akkumulátorméret szerint is testre szabhatják a járműveket, viszont ezeknek a leszállítására várhatóan csak 2022 elején kerülhet sor a limitált gyártási kapacitások miatt – közölte a cég a Bloomberggel.

Ford F-150

A Ford F-150 pickupja a legkeresettebb jármű volt Amerikában az elmúlt közel 4 évtizedben (a cég a F-szériás járműveiből közel 900 ezer darabot adtak el tavaly), tehát nem meglepő, a jármű elektromos verzióját is rengetegen várják. A társaság egyébként már több másik járművének elektromos verzióját is bejelentette, beleértve a ikonikus Mustangot és egy teljesen elektromos tranzit kisteherautót.

Az elektromos F-150-et várhatóan 2022 közepén fogják piacra dobni, a Ford pedig azt ígéri, hogy óriási élmény lesz vezetni a járművet, amelyben két elektromos motor fog dolgozni, valamint egy nagykapacitású első csomagtartóval fog rendelkezni. 2019-ben a Ford egy igen látványos videót is mutatott arról, hogy mire képes az elektromos F-150 prototípusa, a felvételen több mint 1 millió fontnyi tömeget (közel 450 tonna) vontat a jármű.

A Ford még nem árulta el az elektromos F-150 részletes specifikációit, illetve azt, hogy mennyibe kerül majd az elektromos pickup.

Tesla Cybertruck

Elon Musk egy évvel ezelőtt rántotta le a leplet a sokak által várt Cybertruckról (amelynek dizájnját a „Blade Runner”, és az „A kém, aki szeretett engem (The Spy Who Loved Me)” című filmek inspirálták), ahol „véletlenül” betörtek az elektromos jármű prototípusának elméletileg törhetetlen ablakait.

A Cybertruck egymotoros verziója 39 900 dollártól kezdődik, és a gyártás várhatóan 2021 végén indul majd. Az egymotoros verzió hatótávja 250 mérföld lesz töltésenként, míg a drágább, hárommotoros verzió (melynek gyártása várhatóan 2022-ben indul) 500 mérföldet lesz képes megtenni egy töltéssel.

General Motors

A General Motors sem akar lemaradni az elektromos autó piacon, a társaság múlt hónapban bejelentette, hogy 27 milliárd dollárt fordít teljesen elektromos és önvezető járművekre 2025-ig. Októberben a cég bemutatta egy elektromos Hummer prototípusát, amelyet úgy írt le, hogy a világ első „supertruckja".

A GMC Hummer EV pickup gyártása várhatóan 2021 végén indul, és a jármű 112,6 ezer dollártól fog kezdődni, valamint 350 mérföldes hatótávja lesz, és három másodperc alatt gyorsul majd 60 mérföld per órás sebességre.

Mindemellett a GM nemrég azt is megerősítette, hogy a Chevrolet márka alatt gyártani fognak egy elektromos pickupot, ami a Forddal és más riválisokkal fog versenyezni. Bár a teljes részletek még nem ismertek, a cég nyáron jelentette be, hogy egy Chevrolet BET Truck nevű elektromos pickup gyártását tervezi, amelynek a hatótávja 400 mérföld lesz.

A GM egyébként fontolgatta, hogy befektet a Rivianba, azonban a partnerség végül nem jött létre, mivel a GM exkluzív jogokat akart a startup technológiájához.

Mások

Számos kisebb cégtől is érkeznek járművek a közeljövőben, a Lordstown Motors például 2021 szeptemberében tervezi elkezdeni az Endurance nevű elektromos pickupjának leszállítását. A jármű 52 500 dollártól kezdődik, 600 lóerős, és 250 mérföldes a hatótávja.

A michigani székhelyű Bollinger Motors szintén 2021-ben tervezi piacra dobni a B2 nevű, 614 lóerős pickupját, amely 125 000 dollártól fog kezdődni és durván 200 mérföldes a hatótávja.

Mindemellett a Nikola 2022-ben tervezi elkezdeni a Badger nevű pickupjának gyártását, bár a cégnek az elmúlt időszakban azért voltak belső problémái, a korábbi vezér, Trevor Milton szeptemberben lemondott, miután egy shortos cég őt és a céget is csalások sorozatával gyanúsította. Ettől függetlenül a cégnek még mindig 11,6 milliárd dollár piaci kapitalizációja van, és még folynak a tárgyalások arról, hogy a GM beszállna a cégbe egy 2 milliárd dolláros befektetéssel, amelyet decemberben véglegesíthetnek.

Forrás: Nikola

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images