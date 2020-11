Elképesztő, mi történik idén - Történelmi csúcson a bitcoin

Új csúcsot döntött a bitcoin, még soha nem kereskedtek vele ilyen magas árfolyamon, napközben elérte a 19 864 dollárt is a Bitstampen. Az idei év igazi meglepetését produkálta a kriptodeviza, hiszen kevesen számítottak rá, hogy még idén, vagy akár még valaha is megközelítheti a 2017 december 17-én elért rekordszintet, ami 19 666 dollár volt az említett Bitstampen. Most, hogy ez megtörtént, kérdés, hogy merre vezethet a kriptodeviza útja a jövőben, bár számos pozitív fejlemény történt az elmúlt évben, ugyanakkor vannak új fenyegetések is. Ezeket is közelebbről szemügyre vettük, illetve a mostani technikai képet is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Történelmi csúcson a bitcoin

A legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza árfolyama még soha nem volt ilyen magasan története során. Az idei évben az árfolyam már 170 százalékot ralizott, az elmúlt 1 hónapban 50 százalékot, amivel messze az egyik legjobb befektetésnek bizonyult idén, viszonyításképpen a szintén népszerű arany árfolyama csak nagyjából 17 százalékot emelkedett az év eleje óta.

A bitcoin eddigi legmagasabb árfolyamát még 2017 december 17-én érte el, de arról már különböző adatok vannak, hogy mekkora is pontosan a valaha elért legmagasabb csúcs, ami a decentralizáltságnak köszönhető. A Coinmarketcap adatai alapján ez 20 089 dollár volt (pl. ez látható a Yahoo Financen is a BTC-USD ticker alatt a mindenkori napközbeni csúcsként), míg a Coindesk szerint ez az érték 19 783 dollár, ami a Coindesk Bitcoin Price Index valaha volt legmagasabb értéke, amit súlyozott átlagolással számolnak. A saját rendszerünkben lévő Bitstampes csúcs 19 666 dollár volt, ennél már magasabban volt ma az árfolyam, napközben elérte a 19 864 dollárt is. Emiatt eltérőek azzal kapcsolatban is a vélemények és a bejelentések, hogy volt-e már új csúcs.

Az alábbi grafikonon látható igazán, hogy mekkora hullámvasutat is járt be az újabb csúcshoz vezető úton a bitcoin, hiszen a 2017 végén elért rekordot gyors összeomlás követte, majd ismét egy emelkedés és visszaesés, míg végül idén sikerült az új rekordot elérni nagy menetelés után:

Íme, egy lista, amin szerepelnek a történelmi csúcsok kriptotőzsdénként lebontva, ami 19 660 dollártól (Kraken) egészen 20 093 dollárig terjed (BitMex, amit a tweetelő is elrontott és válaszban javított):

All-time high of Bitcoin on different exchanges:• Gemini - $19,999• Coinbase - $19,892• Bitfinex - $19,891• Huobi - $19,867• Binance - $19,799• BitMEX - $19,777• Bitstamp - $19,666• Kraken - $19,660Which one are we going by? — Larry (Cermak) November 24, 2020

Az biztos, hogy az árfolyam már november 24-én átlépte a 19 ezer dolláros szintet, amire már szintén nem volt példa 2017 vége óta, amikor a mindenkori csúcsokat elérte a bitcoin és az igazi lélektani határ sokak szerint a 20 ezer dolláros szint egyébként. Aztán hirtelen nagyot zuhant az árfolyam a múlt héten, de most ismét visszakapaszkodott és át is törte a korábbi csúcsok egy részét.

Nem csak a bitcoin szárnyal

A többi kriptodeviza is elképesztő menetbe kapcsolt idén, az alább látható az egyes termékek piaci kapitalizációja a Coinmarketcap adatai alapján:

A második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Ethereum szintén nagyot ralizott mostanában, az elmúlt egy hónapban több, mint 50 százalékot emelkedett az árfolyama, míg év eleje óta 364 százalékot emelkedett, ami egyébként duplája a bitcoin teljesítményének. A kriptodeviza már 600 dollár környékén áll, amire már 2018 óta nem volt példa, de még a közelében sincs a mindenkori csúcsának, ami a Coinmarketcap adatai alapján 1432,8 dollár volt 2018 január 13-án.

szintén nagyot ralizott mostanában, az elmúlt egy hónapban több, mint 50 százalékot emelkedett az árfolyama, míg év eleje óta 364 százalékot emelkedett, ami egyébként duplája a bitcoin teljesítményének. A kriptodeviza már 600 dollár környékén áll, amire már 2018 óta nem volt példa, de még a közelében sincs a mindenkori csúcsának, ami a Coinmarketcap adatai alapján 1432,8 dollár volt 2018 január 13-án. Az XRP szintén nagyot ment idén, 255 százalékot emelkedett év eleje óta, az elmúlt egy hónapban pedig 175 százalékot, ami hatalmas rali. Jelenleg a kriptodeviza árfolyama 0,66 dollár, ami azonban még mindig kevesebb, mint az ötöde a mindenkori 3,84 dolláros csúcsnak, amit 2018 elején ért el.

szintén nagyot ment idén, 255 százalékot emelkedett év eleje óta, az elmúlt egy hónapban pedig 175 százalékot, ami hatalmas rali. Jelenleg a kriptodeviza árfolyama 0,66 dollár, ami azonban még mindig kevesebb, mint az ötöde a mindenkori 3,84 dolláros csúcsnak, amit 2018 elején ért el. Végül a negyedik legnagyobb kapitalizációval rendelkező Tether árfolyamában nem történt hasonlóan kiugró mozgás, hiszen a stablecoin kategóriába tartozik és alapvetően a dollárhoz kötött, tehát emiatt az értéke is 1 dollár körül fog mozogni. Ezt úgy érik el, hogy állítólag minden egyes Tether mögött van egy dollárnyi tartalék, ezzel kapcsolatban azért merültek már fel kétségek.

Csillagos ég vagy földbe állás?

Arról is elég rendesen megoszlanak a vélemények, hogy mi lehet a bitcoin sorsa a jövőben, egyesek inkább szkeptikusak a kilátásokat illetően, míg mások rendkívül optimisták és több százezer dolláros szinten látják a jövőben a kriptodevizát. Érdemes közelebbről is megvizsgálni néhány mérvadóbb véleményt, illetve azokat a tényezőket, amik pozitívan és negatívan befolyásolhatják a bitcoin szerepét és értékét a jövőben.

Szkeptikusok és negatívumok

Nouriel Roubini: a neves közgazdász már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy szerinte a bitcoin értéke nulla és 2018-ban még az emberiség legnagyobb buborékjának nevezte. Sokat mondó azonban, hogy azóta már ő is visszatáncolt a kritikát illetően, mivel nem régen azt nyilatkozta, hogy talán mégis részben lehet értéktároló funkciója a bitcoinnak, vagyis finoman azt mondta ezzel, hogy az értéke nem nulla. A jövőt illetően azonban továbbra is szkeptikus maradt, mondván, hogy több központi bank is azon gondolkodik, hogy saját digitális valutát (CBDC) hozzanak létre. Mások szerint azonban ez pozitív lenne a bitcoin számára.

a neves közgazdász már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy szerinte a bitcoin értéke nulla és 2018-ban még az emberiség legnagyobb buborékjának nevezte. Sokat mondó azonban, hogy azóta már ő is visszatáncolt a kritikát illetően, mivel nem régen azt nyilatkozta, hogy talán mégis részben lehet értéktároló funkciója a bitcoinnak, vagyis finoman azt mondta ezzel, hogy az értéke nem nulla. A jövőt illetően azonban továbbra is szkeptikus maradt, mondván, hogy több központi bank is azon gondolkodik, hogy saját digitális valutát (CBDC) hozzanak létre. Mások szerint azonban ez pozitív lenne a bitcoin számára. Ray Dalio: az amerikai milliárdos sztárbefektető szintén némileg szkeptikus a bitcoinnal kapcsolatban, leginkább az aggasztja, hogy amennyiben eléggé sikeressé válna ahhoz, hogy versenyezzen a hagyományos devizákkal, akkor a kormányzatok betilthatnák a használatát, illetve azt is nehezen tudja elképzelni, hogy a központi banki tartalékok között jelentős szerepet kapjon, mint mondjuk az arany. Azt is hangsúlyozta, hogy értéktárolási szempontból sem jó, mivel túlságosan is volatilis, de más negatívumokat is kiemelt még. Azt azonban hozzátette, hogy nyitottan áll hozzá a témához.

az amerikai milliárdos sztárbefektető szintén némileg szkeptikus a bitcoinnal kapcsolatban, leginkább az aggasztja, hogy amennyiben eléggé sikeressé válna ahhoz, hogy versenyezzen a hagyományos devizákkal, akkor a kormányzatok betilthatnák a használatát, illetve azt is nehezen tudja elképzelni, hogy a központi banki tartalékok között jelentős szerepet kapjon, mint mondjuk az arany. Azt is hangsúlyozta, hogy értéktárolási szempontból sem jó, mivel túlságosan is volatilis, de más negatívumokat is kiemelt még. Azt azonban hozzátette, hogy nyitottan áll hozzá a témához. Szabályozás és központi banki digitális deviza (CBDC): megoszlanak a vélemények, hogy az erősebb jogi szabályozás, illetve a tervezésben lévő saját digitális devizák mennyire jók vagy rosszak a bitcoin és a kriptodevizák számára. Fontos különbség, hogy a saját digitális devizákat a központi bankok bocsátanák ki és szabályoznák, tehát nem lenne decentralizált, ami az egyik fő vonzóereje a bitcoinnak is. Egyelőre a CBDC még csak kísérleti és ötletelési fázisban van, és bár igaz, hogy ez annak az elismerése, hogy a kriptodevizák működőképesek, ugyanakkor egyértelműen erős és politikailag is támogatott versenytársat jelenthet a jövőben. A CBDC mindenesetre még félig-meddig a jövő zenéje, de alapjaiban alakíthatja át a kereskedelmi bankok szerepét és a pénzügyi rendszert is.

Optimisták és pozitívumok

Fedezet: több sztárbefektető is vásárolt bitcoint mostanában, köztük például Paul Tudor Jones vagy Stanley Druckenmiller, akik szerint jól működhet fedezetként. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a bitcoin a digitális arany, mivel a kínálata véges, 21 milliónál van, így például a nemesfémhez hasonlóan jól működhet a többi deviza leértékelődése esetén, amit a pénznyomtatás miatti infláció okozhat. Az elérhető teljes kínálat 90 százalékát pedig már „kibányászták”, ami azt jelenti, hogy jelenleg 18,5 millió darab van forgalomban.

több sztárbefektető is vásárolt bitcoint mostanában, köztük például Paul Tudor Jones vagy Stanley Druckenmiller, akik szerint jól működhet fedezetként. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a bitcoin a digitális arany, mivel a kínálata véges, 21 milliónál van, így például a nemesfémhez hasonlóan jól működhet a többi deviza leértékelődése esetén, amit a pénznyomtatás miatti infláció okozhat. Az elérhető teljes kínálat 90 százalékát pedig már „kibányászták”, ami azt jelenti, hogy jelenleg 18,5 millió darab van forgalomban. Az intézményi befektetők keblükre ölelték: korábban a nagyobb kritikusok közé tartozott Jamie Dimon, a JPMorgan befektetési bank vezére is, aki kamunak nevezte a bitcoint pár éve. Májusban azonban elfogadták két kriptotőzsde számláját is, a Coinbasét és a Geminiét. A nagy befektetési bankok kifejezetten ódzkodtak a kriptobiznisztől éveken keresztül. A JPMorgan pedig elindította saját digitális valutáját is, a JPM Coint, amely a stablecoinokhoz hasonlóan átváltható dollárra 1:1 arányban, azonban csak ügyfelek számára elérhető. Aztán ott van a Blackrocknak, a világ legnagyobb alapkezelőjének a befektetési igazgatója, Rick Reider is, aki azt nyilatkozta a napokban, hogy a kriptodevizák tartósan velünk maradhatnak, illetve a bitcoin leválthatja az aranyat is, az árazással kapcsolatban azonban óvatos maradt.

korábban a nagyobb kritikusok közé tartozott Jamie Dimon, a JPMorgan befektetési bank vezére is, aki kamunak nevezte a bitcoint pár éve. Májusban azonban elfogadták két kriptotőzsde számláját is, a Coinbasét és a Geminiét. A nagy befektetési bankok kifejezetten ódzkodtak a kriptobiznisztől éveken keresztül. A JPMorgan pedig elindította saját digitális valutáját is, a JPM Coint, amely a stablecoinokhoz hasonlóan átváltható dollárra 1:1 arányban, azonban csak ügyfelek számára elérhető. Aztán ott van a Blackrocknak, a világ legnagyobb alapkezelőjének a befektetési igazgatója, Rick Reider is, aki azt nyilatkozta a napokban, hogy a kriptodevizák tartósan velünk maradhatnak, illetve a bitcoin leválthatja az aranyat is, az árazással kapcsolatban azonban óvatos maradt. Egyre több platformon igénybevehető: az egyik legnagyobb online fizetési platform, a PayPal októberben jelentette be, hogy felhasználóinak megengedi a bitcoin adásvételét is. Azt is jelezték, hogy jövő évtől pedig már akár vásárlásra is felhasználhatják majd a számlatulajdonosok (átválthatják hagyományos devizára, a PayPal pedig továbbadja a bitcoint egy külső félnek), ez tehát egy óriási legitimációt jelent. Más platformok, például a Square vagy a Robinhood már korábban is megengedte, hogy bitcoinnal kereskedjenek a felhasználóik.

az egyik legnagyobb online fizetési platform, a PayPal októberben jelentette be, hogy felhasználóinak megengedi a bitcoin adásvételét is. Azt is jelezték, hogy jövő évtől pedig már akár vásárlásra is felhasználhatják majd a számlatulajdonosok (átválthatják hagyományos devizára, a PayPal pedig továbbadja a bitcoint egy külső félnek), ez tehát egy óriási legitimációt jelent. Más platformok, például a Square vagy a Robinhood már korábban is megengedte, hogy bitcoinnal kereskedjenek a felhasználóik. Optimisták: itt azért meglehetősen nagy a szórás az egyes becslések között, egyesek még szép emelkedést látnak, míg mások a csillagos eget sem tartják kizártnak. Az ARK Investment vezérigazgatója, Catherine Wood szerint a bitcoin elérheti a 400 vagy 500 ezer dolláros szintet is, ha minden intézményi befektető csak néhány százalékos kitettséget szerezne benne. Itt azért érdemes óvatosnak lenni, hiszen ezt az érvelést bármilyen termékkel kapcsolatban meg lehetne fogalmazni, ha csak mindenki egy kevés aranyat venne, akkor annak az árfolyama is felmenne. Hasonlóan optimista volt a Galaxy Digital befektetési igazgatója is, Mike Novogratz, aki szerint az 55-60 ezer dollárt is elérheti az árfolyam az év végéig, ezt is érdemes némi egészséges szkepticizmussal venni, hiszen 2018-ban 40 ezer dollárt jósolt még. Mások „mérsékeltebben” optimisták, a Bloomberg árutőzsdei elemzője, Mike McGlone szerint a következő akadály a bitcoin számára a 20 ezer dolláros szint, amit, ha áttörne, akkor a következő 1-2 évben akár az 55 ezer dolláros szintet is elérheti.

$20,000 Is Primary Hurdle Toward $1 Trillion Market Cap --The digital version of but with more-limited supply and a history of adding zeros, appears to be in an early price-discovery stage and may simply continue its ascent in 2021. Mainstream adoption is rising.. #Bitcoin — Mike (McGlone) November 16, 2020

Természetesen nehéz a sokféle vélemény között igazságot tenni, hiszen jövőbelátó kristálygömbbel nem rendelkezik senki, ugyanakkor az valós tendenciának tűnik, hogy egyre több helyen kezdik elfogadni a bitcoint, illetve megbarátkozni a kriptodevizák szélesebb körű felhasználásával. Ezek között találhatóak vállalatok, tőzsdeguruk és hatalmas intézményi befektetők is. Az is sokat mondó, hogy a korábbi vehemens kritikusok már tompább hangnemet ütnek meg, ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni az extrém optimistákkal szemben is, hiszen kevés dolog szokott a csillagos égig nőni.

Technikai kép

Technikai szempontból a múlt heti esés előtt minden szempontból (napi, heti, havi) a túlvettség jeleit mutatta a kriptodeviza. Ehhez továbbra is közel tartózkodik a bitcoin.

Címlapkép: Jordan Mansfield/Getty Images