Jön a Tesla nagy napja, olyan turbulenciával, amit még soha nem láttunk

Olyan esemény jön idén decemberben, amire korábban soha nem került sor, az időközben a hatodik legnagyobbra hízott amerikai vállalat, a Tesla részvényei egy lépésben válnak az S&P 500 tagjaivá, amire az indexet követő passzív és aktív alapoknak is reagálniuk kell, akár 100 milliárd dollár is megmozdulhat az esemény miatt.

Az eredetileg tervezett két lépés helyett egy lépésben kerül be a Tesla az S&P 500-ba, az S&P Dow Jones Indices közlése szerint a lépésre a december 21-i kereskedési nap előtt kerül sor. Az S&P 500-at követő alapok kezelői vélhetően nagy volumenben veszik majd az azt megelőző napon (ez december 18, péntek) vagy napokban, ugyanis ahhoz, hogy egyenlő súlyozáson legyenek (ez a passzív alapoknál fontosabb), Teslát is kell tartalmaznia az alapoknak,

becslések szerint akár 100 milliárd dollár is megmozdulhat a Tesla indexbe való bekerülése miatt.

Ekkora új indextag egyébként még soha sem került be az S&P 500-ba, a Tesla piaci értéke ugyanis jelenleg 538 milliárd dollár, súlya az indexben meghaladhatja az 1 százalékot is, amivel nagyobb lesz, mint Warren Buffett cégének, a Berkshire Hathaway súlyát is.

Azt egyelőre nem jelentették be, hogy melyik részvény helyére érkezik a Tesla, erről az S&P a december 11-i piaczárást követően tájékoztat.

A példa nélküli eseményt egyébként példa nélküli lépés előzte meg, az S&P ugyanis kikérte a befektetők véleményét arról, hogyan hajtsa végre a Tesla indexbe való beválasztását. Sokan egyébként amellett érveltek, hogy két lépésben kerüljön sor a tranzakcióra, idén decemberben és jövő év márciusában, hogy gördülékenyebb legyen a bevezetés és kisebb turbulenciákat okozzon a tőzsdéken.

A Tesla árfolyama 39 százalékot emelkedett azóta, hogy november 16-án bejelentették, hogy a vállalat részvényei bekerülnek az S&P 500-ba, idén 578 százalékos volt a rali.

Címlapkép: Maja Hitij/Getty Images