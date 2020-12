Több mint 50 százalékos felértékelődést lát az Opus részvényeiben az Equilor

Nem változtatott az Opus részvényekre vonatkozó célárán és ajánlásán az Equilor elemzője a vállalat negyedéves gyorsjelentését követően, továbbra is vételre ajánlja az Opus részvényeit, 354 forintos célár mellett. Ez a jelenlegi árfolyamról több mint 50 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg.

Az elemzés szerint az ipari és a mezőgazdasági divízió kiváló teljesítménye mellett az energetika vállalatok kikerülése segített abban, hogy 2020 első kilenc hónapját 9,9 milliárd forintos nyereséggel tudta zárni az Opus a működési eredmény szintjén, szemben az előző év azonos időszakának 9,5 milliárd forintos veszteségével. A vállalat még úgy is nyereséges lett, hogy egy 11,6 milliárd forintos leírásra került sor korábbi szerződésekhez kapcsolódó amortizációs költség miatt.

Az elemzés kiemeli, hogy a készpénzállomány 32 százalékkal nőtt év/év alapon, az eszközértékesítéseknek és a kötvénykibocsátásnak köszönhetően. Ezt részben a Titász felvásárlására fordíthatja majd a cég, ami a legújabb várakozások szerint nem az eredetileg tervezett 2020 harmadik negyedévében, csak 2021 első negyedévében zárulhat.

A koronavírus-járványnak limitált hatása volt a cég működésére 2020 első kilenc hónapjában,

a leginkább sújtott turizmus szegmens csak a bevételek 13 százalékát adta az időszakban. Az ipari termelés üzletágat nem vetette vissza a járvány az év első kilenc hónapjában, az építőipari vállalatok teljes kapacitással tudtak működni. A Wamslernél volt némi visszaesés a kevesebb megrendelés és ehhez kapcsolódóan a konzervatívabb tervezés miatt. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmens bevétele jelentősen növekedett, a költségek kisebb mértékben emelkedtek, így a marzsok is javultak a divízióban. A vagyonkezelési szegmensben voltak említést érdemlő nagyobb tranzakciók, júliusban az Opus eladta a 4iG-részvényeit (amit egyébként is likvid befektetésként tartott a vállalat), majd már a negyedév zárását követően döntött a vállalat a CIG Pannónia részvényeinek eladásáról is.