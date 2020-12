Eladhatja a Lamborghinit a Volkswagen

Fontos kérdés a Volkswagen jövőjét illetően, hogy a menedzsment miként fogja tudni a korábbi évtizedekben felépített konszernt átalakítani egy jóval karcsúbb vállalatcsoporttá, miként fog tudni a cég megfelelni a kor egyre szigorodó környezetvédelmi követelményeinek? Hogyan szabadíthatja fel úgy a benne rejlő értéket, hogy a piaci kapitalizáció a VW menedzsmentje által megálmodott 200 milliárd eurót elérje.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Átalakulás előtt a Volkswagen

Alighanem új fejezethez érkezett a Volkswagen-csoport átalakítása, restrukturálása azok után, hogy tavaly nyáron a konszernhez tartozó Traton részleges leválasztása sikeresen lezárult. A VW-csoport által az Audin keresztül tulajdonolt Lamborghini, valamint a Bugatti és a Ducati márkák értékesítése legalábbis újabb beszédtémát szolgáltat az érintettek körében.

A Volkswagen piaci értékeltségébe vaskos konglomerátum-diszkont van árazva, emiatt a céget szorosan követő elemzők túlnyomó többsége rendszeresen megemlékezik arról elemzéseiben, hogy a vállalatcsoport fair értéke alatt forog a tőzsdén.

Nagy konglomerátum vagyunk, így az alacsony értékeltségi szorzókkal és a konglomerátum-diszkonttal is meg kell küzdenünk. De teszünk valamit ez ellen

- ígérte maga Herbert Diess is, a Volkswagen CEO-ja.

Ennek apropóján a Lamborghini, Bugatti és Ducati leválasztásához, esetleg értékesítéséhez érdemes néhány gondolatot fűzni.

Először is, hogy tisztázzuk a tulajdonosi viszonyokat a szervezeten belül: a Bugatti a VW konszern alá tartozik közvetlenül, a Ducati közvetlen anyavállalata pedig a Lamborghini, amelynek az anyavállalata az Audi, amelynek az anyavállalata a VW csoport. Már ez is összezavarhatja a fejeket, de még összetettebb a kép, a dolgok mögé nézünk.

A Ferrari lehet a mintakép

Számos motiváció húzódhat meg a leválasztás, értékesítés mögött, de az okok között szinte biztosan ott van a Lamborghinihez hasonló profilú Ferrari elmúlt években látott szárnyalása, amely tágra nyithatta a VW menedzsmentjének és nagytulajdonosainak a szemét.

A Ferrari az elmúlt évekhez hasonlóan a pandémia ellenére is masszívan felülteljesít a tőzsdén szektortársaihoz képest, melynek oka, hogy a Ferrari vásárlói rétegének pénzügyi helyzetét kevésbé érintette a koronavírus, emiatt nem keresleti, hanem inkább gyártási problémák adódtak csupán a cégnél a beszállítói lánc akadozása miatt.

A Ferrari részvényei bár 30 százalékot zuhantak a február-márciusi korrekció során, az európai autószektort idén közel 17 százalékkal felülteljesítve, közel 20 százalékos emelkedést mutatnak év eleje óta. Ezzel szemben a Volkswagen papírjai az osztalékkal korrigálva 14 százalékkal kerültek lejjebb ebben az időszakban.

Az értékesítés egyébként azért is lett forró téma házon belül, mert a CEO elhagyja a Lamborghinit. 2016 óta a Lamborghinit a Forma1-es kudarcok után a Ferraritól menesztett Stefano Domenicali kifejezetten sikeresen vezette, így túlságosan sok probléma nem akadt a vállalattal a VW-csoport szintjén.

Azonban hetekkel ezelőtt az Orosz Nagydíjon Szocsiban nem a futam volt a legizgalmasabb téma, hanem hogy az F1-et Domenicali fogja irányítani. A VW-nél így jogosan merülhetett fel most a kérdés, hogy keresnek egy új vezetőt, vagy megszabadulnak részben vagy egészben a márkától. (Egyelőre megoldásként a VW december 1-i hatállyal beülteti a vezetői székbe a jelenleg a Bugattit irányító Stephan Winkelmannt, aki nem mellesleg 2005 és 2016 között több mint 10 éven át vezette a Lamborghinit.)

A Lamborghini IPO-ja piaci kommentárok szerint akár a 10 milliárd eurót is meghaladhatja, ami a VW-részvényesek szempontjából kifejezetten értékteremtő lehetne, ha figyelembe vesszük, hogy a VW csoport jelenleg 80 milliárd eurós piaci kapitalizációval rendelkezik. Az értékeltség alapjául pedig természetesen a Ferrari szolgálhatna, emiatt röviden összeválogattam a legfontosabb különbségeket, melyeket helyenként kiegészítettem egyéb szubjektív véleménnyel is. Ezek a következők:

A Volkswagen összesen több mint 8200 darab Lamborghinit értékesített tavaly, míg a Ferrari 10 131 darab autót egészen pontosan. A Ferrarinak jelenleg több modellje van. Ha a Lamborghini fel akar zárkózni a Ferrarihoz, akkor az komoly fejlesztésbe kerülne, amire viszont a VW nem szívesen költene. Mivel a VW missziója, hogy az elektrifikációban élen járjon, a Lamborghinitől könnyű szívvel megválhat, hiszen a Porsche-n keresztül a sportautók piacán továbbra is jelen lenne. A Lamborghini az utcai autókra fókuszál, minimális egyéb bevétel – a Ferrarinak vannak egyéb bevételei, hiszen nem csak utcai autók értékesítéséből vannak bevételei, hanem pl. Forma 1-ből (motorszállító, szponzori pénzek, stb.). Lamborghini fenntarthatóbb és megbízhatóbb – miután az Audi felvásárolta a Lamborghinit, a német mérnökök a motort átalakították. Ezáltal ma már a vezérműszíj láncból készül, míg a Ferrari még mindig a hagyományos gumit használja, ami a megbízhatóság szempontjából érdemi különbséget jelent a két gyártó között. Az értékesítési adatok alapján a Lamborghini átlagos bevétele alacsonyabb, mint a Ferrarié. A Lamborghini egyedi eredményeiről nehezen található nyilvános információ, az ugyanakkor kétségtelen, hogy Domenicalli beiktatása után meredeken ívelt felfelé a Lamborghini értékesítése 2017-hez képest.

Mint említettem, az értékesítési adatokon túl hivatalos beszámolóból nem sikerült a nyereségre betekintést nyerni, azonban az olasz sajtót böngészve egy cikkben fellelhető, hogy tavaly 272 millió euró EBIT-et érhetett el a Lamborghini. Ez mindössze 15 százalékos operatív marzsnak felel meg, ami bár jóval elmarad a Ferrari stabil 24 százalékos EBIT-marzsához képest, de egyáltalán nem meglepő, ha számolunk a Ferrari magas hozzáadott értékű egyéb bevételeivel is.

A Ferrari értékeltségét nézve a Lamborghini leválasztása jelentős készpénzhez juttathatná a Volkswagen-csoportot.

A Ferrari előremutató értékeltségi mutatói rendkívül magasak az európai autószektort tekintve. Az 1 éves előretekintő 8-as ár/egy részvényre jutó bevétel (P/S) mutatón trédelő Ferrarihoz képest a Volkswagen azonos mutatója fényévekkel lemaradva 0,3-as P/S-en áll, ugyanakkor hasonló mértékű különbségekkel szembesülünk, ha a P/E-alapú értékeltséget nézzük. Jelenleg ugyanis a piac a Ferrari jövő évi várható egy részvényre jutó eredményének több mint 44-szeresét adja, ami ugyancsak masszívan eltér a Volkswagen 7-es előretekintő P/E értékeltségéhez képest.

De akkor tényleg érhet 10 milliárd eurót a Lamborghini?

Ha a tavalyi bevételeket és eredményt vesszük alapul, akkor miért is ne, ráadásul az olasz gyártónak idén sem lesz kifejezetten rossz éve. Az év első 9 hónapjában az értékesítés mindössze 14 százalékkal maradt el 2019 hasonló időszakához képest, ami némileg kisebb visszaesés mint a Ferrari 17 százalékos mínusza. Bár a profitmarzs a Lamborghininél az alacsonyabb árazás miatt a Ferrari alatt van, úgy gondolom, hogy a 10 milliárd euró feletti árazás nem elrugaszkodott.

Ez alapján a Lamborghini értékét, ha jövőre tudja hozni a 2019-es bevétel szintjét, akkor a Ferrari 3 éves historikus átlagos árazásával (6.3x P/S) a gyengébb operatív marginok ellenére is 10 milliárd euró környékére lehet belőni, de ez akár még tovább tornázható, ha a jelenlegi szorzókat vesszük alapul.

Habár a Ducati és a Bugatti értékesítése is agendán van, ezzel ebben a cikkben nem foglalkoztunk, ennek oka, hogy a tranzakció mérete jóval kisebb lenne a két cég esetében, mint a Lamborghininél. Bugattiból évente 100-nál is kevesebb autót adnak el, így inkább eszmei értéke van a cégnek a Volkswagen szempontjából, mint piacmozgató jelentősége. Az olasz motorgyártó esetében is hasonló konklúzióra juthatunk. A Ducati egyik legközelebbi peerje, a Yamaha értékeltsége alapján, az olasz motorkerékpár-gyártó 3-400 millió eurót, azaz kevesebb mint 0,5 százalékot testesíthet meg a Volkswagen piaci értékéből.

Vannak ugyanakkor rossz példák is a múltból, hiszen az Aston Martin is megpróbált a Ferrari útjára térni 2018-ban, de óriási bukta lett belőle. Ennek ellenére a Lamborghini IPO-jára vagy értékesítésére érdemes bizakodva tekinteni, mert sokkal stabilabb lábakon áll, mint korábban brit riválisa.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Liu Jiahao/VCG via Getty Images