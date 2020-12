Koronavírus: kevesebbet karambolozunk, köszönik a biztosítók

Satuféket nem nyomott, de óvatos fékezésbe kezdett idén a magyar biztosítási szektor, és a jövő év minden bizonnyal nehezebb lesz számára. A tavalyi kétszámjegyű bővülés után az idei első három negyedévben már csak 4,1%-kal nőtt a piac, a harmadik negyedév pedig mind a rendszeres életbiztosítások, mind a vagyon- és felelősségbiztosítások területén további lassulást hozott. A profitjukra viszont egyelőre nem panaszkodhatnak a biztosítók, hiszen a kárráfordításaik visszaestek a koronavírusnak is köszönhetően.

Közzétette a Magyar Nemzeti Bank a magyar biztosítási szektor idei első három negyedévére vonatkozó statisztikáit, amelyek a bankszektorhoz hasonlóan arról árulkodnak, hogy a biztosítóknál is időbeni csúszással jelentkeznek a koronavírus-válság tényleges negatív hatásai. Ma jelentek meg a magyar lakossági és vállalati hitelpiaci statisztikái is, ezeket itt elemeztük:

Néhány szűkebb szegmenstől eltekintve visszaesés vagy stagnálás ugyanis egyelőre nem látható a biztosítási piacon, csak a növekedés lassulása:

a teljes piac díjbevétele idén eddig 4,1%-kal nőtt, a harmadik negyedévben (az egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhetően) 5,1%-kal,

díjbevétele idén eddig 4,1%-kal nőtt, a harmadik negyedévben (az egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhetően) 5,1%-kal, ez egyértelmű lassulás a 2019 egészében mért 12,3%-kal szemben azt figyelembe véve is, hogy a baleseti adó átalakítása a tavalyi számot néhány százalékponttal felfelé torzította,

a nem-életbiztosítási üzletág díjbevétele idén eddig 5,4%-kal, a harmadik negyedében 4,1%-kal bővült,

az életbiztosítási üzletág díjbevétele idén eddig 2,4%-kal, a harmadik negyedévben 6,6%-kal nőtt,

üzletág díjbevétele idén eddig 2,4%-kal, a harmadik negyedévben 6,6%-kal nőtt, csakhogy ez utóbbi "gyorsulás" a mindig volatilis egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhető: a rendszeres díjas életbiztosítások az év eddigi részében még 7,9%-kal, a harmadik negyedévben viszont szerényebben, 6,3%-kal bővültek az egy évvel korábbihoz képest.

Érdemes megnézni, hogy alakulnak az egyes termékek. Az életbiztosításoknál elmondható, hogy továbbra is a nyugdíjbiztosítások jelentik az egyértelmű húzóerőt (díjbevételük idén már 19%-kal nőtt), nélkülük zsugorodna a piac. A kockázati életbiztosítások lényegében stagnálást mutatnak idén, a vegyes életbiztosításoknál viszont masszív visszaesést látunk (a harmadik negyedév azért erősebb volt). Ha az egyszeri díjas életbiztosításokkal korrigáljuk a piaci adatokat (10%-ban véve csak figyelembe őket), akkor a korrigált díjbevételek idei 7,2%-os növekedéséről számolhatunk be, ami egyáltalán nem rossz, igaz, a harmadik negyedévet tekintve ez 6,3%-ra lassult.

Elmondható, hogy

nincs visszaváltási hullám a magyar életbiztosítási piacon,

erről árulkodnak egyébként a háztartások pénzügyi számlái is, amelyekről itt írtunk:

A nem-életbiztosítások esetében az év egyértelmű vesztese az utasbiztosítás, amelynek a díjbevétele idén eddig 56%-kal, a harmadik negyedévben 68%-kal esett vissza. A külföldi utasbiztosítások piaca jószerivel eltűnt, a piacot a nyáron a belföldi utasbiztosítások tarthatták életben. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál valamivel 8% feletti növekedést láthatunk, a lakásbiztosítások stabilan évi 7%-kal hasítanak. A főleg vállalati vagyon- és felelősségbiztosításokat tartalmazó egyéb kategóriában 4-5%-os bővülés látható még, de könnyen elképzelhető, hogy a GDP visszaesésével ez romlani fog.

Díjbevételek változása 2019 azonos időszakához képest Kumulált, első 3 negyedév (mrd Ft) Harmadik negyedév (mrd Ft) 2019 2020 Változás 2019 2020 Változás Nyugdíj 62 74 18,7% 19 22 19,8% Unit-linked (nem nyugdíj) 154 167 8,7% 52 54 3,9% Vegyes (nem nyugdíj) 96 80 -16,8% 24 25 4,5% Kockázati élet 59 59 0,0% 19 20 3,5% ÉLET ÖSSZESEN 372 381 2,4% 114 121 6,6% ebből RENDSZERES 270 292 7,9% 88 93 6,3% ebből EGYSZERI 102 89 -12,3% 26 28 7,4% ÉLET KORRIGÁLT 280 300 7,2% 90 96 6,3% Kgfb 176 190 8,1% 53 57 8,5% Casco 76 83 9,2% 25 27 6,9% Lakás 98 105 7,2% 33 35 7,3% Utas 13 6 -55,9% 6 2 -68,4% Egyéb nem-élet 128 133 4,2% 40 42 5,1% NEM-ÉLET ÖSSZESEN 491 517 5,4% 157 163 4,1% TELJES PIAC 862 898 4,1% 271 285 5,1% Forrás: MNB, Portfolio

Az életbiztosítások díjbevétele úgy növekszik egyelőre, hogy közben a szerződésszám csökken: egy év alatt újabb 1,5%-ot morzsolódott le, 36 ezerrel kevesebb életbiztosítási szerződés van most, mint egy évvel korábban. A nem-életbiztosítások szerződésszáma egy év alatt 168 ezerrel, 1,4%-kal nőtt.

Bár a díjbevételek növekedése lassult, ez nem mondható el a nyereség növekedéséről a biztosítóknál. Az adózott eredmény 66,0 milliárd forint volt az év első három negyedévében (+26% az egy évvel korábbihoz képest), amiből 55,4 milliárd forintot a biztosítási tevékenység (biztosítástechnikai eredmény) hozott.

Az előző negyedévekben egyértelműen a nem-életbiztosítási üzletág volt nyereségesebb, most azonban az életbiztosítási technikai eredmény kissé meghaladta a nem-életbiztosításit, ahogy ez a harmadik negyedében gyakran lenni szokott. Így is elmondható, hogy az életbiztosításokon keresett profit gyakorlatilag stagnáló trendet ír le a biztosítóknál, a profitnövelés mostanában a vagyon- és felelősségbiztosítások területén zajlik.

A nem-életbiztosítások (biztosítási adó ellenére megfigyelhető) magasabb nyereségét idén a kárráfordítások kedvező alakulása is támogatja. Bár a viharkárok szempontjából nem volt kíméletes az idei időjárás a biztosítókkal, a vagyontárgyak használatának csökkenése, például az autóhasználat visszaesése meglátszódik a számokon. A második és a harmadik negyedévben is csökkent a biztosítók kárráfordítása. A nem-élet üzletág nettó kárráfordítása idén eddig 36 milliárd forinttal maradt el a tavalyitól (ebből 9 milliárd köszönhető a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknak), és az életbiztosításoknál is hasonló tendenciát látunk (ott 26 milliárdos az elmaradás). A biztosítók költségszintje mindezek pozitív hatását 17 milliárd forinttal csökkentette.

Ami a jövőt illeti, a biztosítási szektor – mint fent utaltunk rá – a gazdasági környezet alakulását néhány negyedéves késéssel követi. Könnyen elképzelhető emiatt, hogy 2021 nehezebb lesz 2020-nál. A nem-élet üzletág teljesítményét elsősorban a gazdasági kibocsátás alakulása, az életbiztosításokét pedig a háztartások pénzügyi helyzetének változása határozhatja meg. Utóbbi szempontból nem túl kedvező a foglalkoztatási adatok romlása, illetve a tény, hogy

a hitellel rendelkező ügyfelek egy része számára a törlesztési moratórium hamarosan véget ér.