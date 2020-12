Ilyen összeomlást még nem látott a légiközlekedés - De kik lesznek a nyertesek?

Sem a 2001 szeptember 11-i terrortámadások, sem a 2003-as SARS-járvány, sem a 2008-as pénzügyi válság nem okozott olyan mértékű sokkot a légiközlekedésnek, mint idén a koronavírus-járvány. Márciusban szinte teljesen leállt a menetrendszerinti légiközlekedés Európában és még most is csak a korábbi járataik töredékét üzemeltetik a nagy légitársaságok. A veszteségek hatalmasak és hétről hétre égetik a készpénzt a vállalatok, még egy olyan nagymúltú cég, mint a Lufthansa is állami mentőövre szorult. Fellélegzést csak a vakcina hozhat, a várakozások szerint jövő nyártól, de még évekig nem áll vissza az utasforgalom a korábbi szintekre a prognózisok szerint. Azonban van néhány részvény a szektorban, ami még így is jól teljesít, a Ryanair árfolyama már pluszban van idén, a Wizz Air részvényei pedig történelmi csúcsot döntöttek és kétszámjegyű emelkedést mutatnak az év eleje óta.

Példátlan válságot él át a légiközlekedés

A második világháború óta, vagyis amióta a modern repülés korszakát számítjuk, nem érte olyan mértékű sokk a világ légiközlekedését, mint idén, a koronavírus-járvány következtében.

A becslések szerint idén a harmadára esett a globális utasforgalom (utaskilométerben mérve) és bár biztatóak a vakcinafejlesztésekkel kapcsolatos hírek, az iparág első számú globális testülete, a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség várakozásai szerint legkorábban 2024-re fogja elérni a tavalyi szintet a forgalom.

Forrás: IATA

A legsúlyosabban a második negyedévet érintette a járvány, amikor a légiforgalom nagy része leállt és az utazási korlátozások miatt hirtelen jött keresletvisszaesés durván megütötte a rugalmatlan költségstruktúrával, magas fix költségekkel működő légitársaságokat. Ráadásul a harmadik negyedévben megfigyelhető volt, hogy az utasforgalomnál nagyobb mértékben estek a bevételek, mivel a csökkenő forgalmat alacsonyabb jegyárakkal igyekeztek felpörgetni a légitársaságok.

Költségcsökkentési intézkedésekkel igyekeztek a légitársaságok enyhíteni a járvány hatásait (például fizetés nélküli szabadságra küldték a pilótákat, leállítottak járatokat, vagy elhalasztották a gépátvételeket), de egy olyan iparágról van szó, ahol nagy a fix költségek aránya, így a több mint 80 százalékos bevételcsökkenés mellett a IATA által vizsgált légitársaságok működési költségei csak 46 százalékkal mérséklődtek a harmadik negyedévben.

Mindezek eredményeként masszív veszteségeket szenvednek el idén világszerte a légitársaságok, globális szinten idén 100 milliárd dollár feletti veszteséggel zárhatják az évet a nettó eredmény szintjén és gyors ütemben égetik a készpénzt.

Még olyan patinás légitársaságok, mint a Lufthansa is több milliárd eurós állami támogatásra szorultak annak érdekében, hogy túléljék a hirtelen jött likviditási krízist.

A befektetők már a jövőbe tekintenek

A válság a részvényárfolyamokon is nyomot hagyott, az év elején, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy világjárvány van kialakulóban a koronavírus miatt, pánikszerű eladások kezdődtek a részvénypiacokon és - a járványban legnagyobb mértékben érintett szektorként – a légitársaságok részvényei is hatalmas zuhanásokat szenvedtek el. Novemberben, a kedvező vakcinahírek hatására felfelé indultak a részvényárfolyamok a légiközlekedési szektorban és vannak olyan légitársaságok, amelyek mára le is dolgozták a tavaszi eséseket.

Két „ultra low-cost” európai diszkont légitársaság emelkedik ki a szektorból, a Ryanair árfolyama 8 százalék feletti pluszban van idén, a Wizz Air pedig 17 százalékos pluszban áll jelenleg és új történelmi csúcsra ment.

Kiváló példaként szolgálva arra, hogy a részvénypiacok a jövőt árazzák. Jelenleg mind a két légitársaság alig repül és masszívan veszteséges évet fog zárni, összességében mégis jól jöhetnek ki a válságból a „hagyományos” légitársaságokhoz képest. Likviditási problémáik nincsenek, az elmúlt években jellemzően készpénzt termeltek, a készpénzállományuk így még kitart jó pár hónapig és nem kötik majd őket valószínűleg az állami mentőcsomagok.

Gazdasági visszaesés idején ráadásul relatíve jobban teljesítenek a fapados légitársaságok. Várhatóan az üzleti utazások visszaeshetnek hosszú távon, ennek viszonylag alacsony az aránya a diszkont légitársaságoknál, a szabadidős utazások pedig a prognózisok szerint felrobbannak, ha megszűnnek a korlátozások, hiszen valójában nem a kereslet esett vissza, hanem az utazások lehetőségei korlátozottak.

Így fundamentálisan alátámasztható a légitársaságok árfolyamteljesítményének szétválása, ugyanis miközben a Wizz Air és a Ryanair pluszban van idén, addig a Lufthansa és az Air France árfolyama 40-50 százalék körüli mínuszban áll, az IAG részvényei pedig több mint 70 százalékot zuhantak.

Mentik a légitársaságokat, de nem mindenkit

A koronavírus-járvány több légitársaságot is csődbe vitt, volt, amely kénytelen volt a működését is leállítani, március óta az alábbi légitársaságok omlottak össze:

A brit Flybe , amely már a járvány kitörése előtt is komoly pénzügyi nehézségekkel küszködött, március 5-én jelentette be a leállását.

, amely már a járvány kitörése előtt is komoly pénzügyi nehézségekkel küszködött, március 5-én jelentette be a leállását. Az amerikai Trans States Airlines és a kapcsolt vállalataként működő regionális Compass Airlines áprilisban állította le a működését.

és a kapcsolt vállalataként működő regionális Compass Airlines áprilisban állította le a működését. Az olasz Ernest Airlines áprilisban omlott össze, nem sokkal azután, hogy Olaszország lett a koronavírus első európai gócpontja.

áprilisban omlott össze, nem sokkal azután, hogy Olaszország lett a koronavírus első európai gócpontja. Latin-Amerika második legnagyobb légitársasága, az Avianca áprilisban kért csődvédelmet egy New York-i bíróságon, leányvállalatát, az Avianca Perut májusban felszámolták.

áprilisban kért csődvédelmet egy New York-i bíróságon, leányvállalatát, az Avianca Perut májusban felszámolták. Májusban az ecuadori kormány úgy döntött, hogy felszámolja a sok éve szenvedő TAME nevű légitársaságát.

nevű légitársaságát. A LATAM Airlines májusban jelentett csődöt, ami érintette a chilei, az amerikai, az ecuadori, a kolumbiai és a perui leányvállalatát. Júniusban elhatározta az argentin légitársasága felszámolását.

májusban jelentett csődöt, ami érintette a chilei, az amerikai, az ecuadori, a kolumbiai és a perui leányvállalatát. Júniusban elhatározta az argentin légitársasága felszámolását. Júniusban az osztrák Level Europe jelentett fizetésképtelenséget és azonnal leállította működését.

jelentett fizetésképtelenséget és azonnal leállította működését. Szintén júniusban a SunExpress Deutschland felszámolását jelentette be az anyavállalata.

felszámolását jelentette be az anyavállalata. A chilei One Airlines nyáron döntött a felszámolás mellett, a cég tulajdonosa és elnöke a koronavírus mellett az erős versennyel és az állami segítség hiányával indokolta a légitársaság összeomlását.

nyáron döntött a felszámolás mellett, a cég tulajdonosa és elnöke a koronavírus mellett az erős versennyel és az állami segítség hiányával indokolta a légitársaság összeomlását. A thai fapados, a NokScoot sem tudott talpra állni a járvány okozta sokkból, ezért júniusban a felszámolás mellett döntött a cég. 450 dolgozóját elbocsátotta, öt gépéből hármat pedig visszajuttatott szingapúri anyavállalatának.

sem tudott talpra állni a járvány okozta sokkból, ezért júniusban a felszámolás mellett döntött a cég. 450 dolgozóját elbocsátotta, öt gépéből hármat pedig visszajuttatott szingapúri anyavállalatának. A kanadai Island Express Air szintén a járvány okozta nehézségek áldozata lett, felfüggesztette működését és eszközeit eladta befektetők egy csoportjának.

szintén a járvány okozta nehézségek áldozata lett, felfüggesztette működését és eszközeit eladta befektetők egy csoportjának. A járvány októberi áldozata a légiközlekedési szektorból az AirAsia Japan , a légitársaság október első hetében jelentette be, hogy leáll.

, a légitársaság október első hetében jelentette be, hogy leáll. Október végén a Cathay Pacific bejelentette, hogy leányvállalata, a Cathay Dragon leáll.

leáll. Novemberben a régóta pénzügyi problémákkal küszködő Norwegian Air csődvédelemhez folyamodott az ír bírósághoz, mert enélkül a jövő év elejére kifutott volna a készpénzből.

Egyelőre Európában és az Egyesült Államokban sikerült elkerülni a nagy légitársaságok csődjét, ami igazán fájdalmas lett volna. De látva, hogy milyen ütemben égetik a készpénzt a légitársaságok és még várhatóan jövő tavaszig-nyárig nem lesz széles körben elérhető vakcina, ami visszabillenthetné a normalitásba a világot, elképzelhető, hogy további pénzügyi támogatásra kényszerülnek a légitársaságok. A Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség várakozásai szerint legalábbis elképzelhető, hogy a következő negyedévekben az államhoz vagy a tőkepiacokhoz fordulnak majd a légitársaságok újabb forrásokért.

Forrás: IATA

Eddig összesen 173 milliárd dollárnyi támogatást kaptak a légitársaságok globálisan, 58 milliárd dollárt hitelek, 46 milliárd dollárt bértámogatás, 24 milliárd dollárt pedig hitelgarancia formájában. A tőkeemelések és készpénzinjekció 23 milliárd dollárt tett ki, az adókönnyítések pedig szintén 23 milliárd dollárra rúgtak.

A hitelek nagy segítséget nyújtottak a légitársaságoknak a hirtelen jött likviditászavar közepette, ugyanakkor jelentősen megnövelték a szektor eladósodottságát, a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség számításai szerint több mint 220 milliárd dollárral nő mindennel együtt idén a szektor hitelállománya, meghaladva a 650 milliárd dollárt. Ennek csaknem a fele a kormányzati támogatásokhoz köthető.

A felépülés

A prognózisok szerint a felépülés több évig is eltarthat és csak valamikor 2024 környékén térhet vissza az utasforgalom a járvány előtti szintekre.

A vakcina segíthet, 2021 második félévében már megdobhatja a bevételeket és 2021 végére megállhat a készpénzégetés a szektorban. Azonban még így is a bevételek jövőre mindössze a felére rúghatnak ahhoz képest, amit a járvány előtt 2021-re jósoltak a piacok és még masszívan veszteséges lehet a szektor.

Forrás: IATA

És jó néhány hónapot át kell még vészelni, az IATA számításai szerint egy átlagos légitársaság (medián értékekkel számolva) mindössze 8,5 hónapnyi készpénztartalékkal rendelkezett június végén, ha a 2020 második félévére várt készpénzégetési ütemmel kalkulálunk.

A kínai légitársaságok állnak most a legjobban, a beföldi utasforgalom szinte teljesen helyreállt már a járvány előtti szintre és újra tudnak készpénzt termelni. Az ázsiai légitársaságok általánosságban kisebb veszteségekkel megúszták a harmadik negyedévet is, részben a belföldi utasforgalom újraindulásának köszönhetően, részben pedig a teherszállítás nagy súlyának, ahol pedig csúcsra jár a kapacitáskihasználtság. Közben Európát és az Egyesült Államokat súlyosan megütötte a járvány második hulláma és még jövőre is masszívan veszteséges lehet a szektor.

Az idei évre 118 milliárd dolláros veszteség várható a légitársaságoknál összesítve globális szinten az adózott eredmény szintjén, ami jövőre 38 milliárd dollárra mérséklődhet.

Forrás: IATA

A kilátások szempontjából nagy kérdés az olajár alakulása, ami a légitársaságok legnagyobb költségtényezője (békeidőkben legalábbis). Az olaj árfolyama is felfelé vette az irányt novemberben a vakcinahírekre, ez most kevéssé érinti a légitársaságokat, mivel a járataik töredékét üzemeltetik csak. A járvány végével érkező gazdasági fellendülés azonban minden bizonnyal az olaj árfolyamát is felfelé hajtja majd.

Azzal kapcsolatban, hogy a légiközlekedési szektorban ki lehet a koronavírus-válság nyertese és vesztese hosszabb távon, a befektetők már letették a voksukat: egyértelműen a diszkont légitársaságok kilátásait gondolják kedvezőbbnek az árfolyamok alakulásából kiindulva.



Az ultra low-cost üzleti modell most látszik igazán kifizetődőnek, a szektorátlaghoz képest erős készpénztermelő-képesség pedig nem csak a csődtől, de az állami mentőcsomagok igénybe vételétől is megvédi őket, ami a következő években bizonyára meg fogja még kötni az állami támogatást igénybe vett légitársaságok kezét. A rossz hír, hogy a diszkont légitársaságok árazása nem is túl alacsony ennek megfelelően, a nagy európai légitársaságok között például a Wizz Air részvényei forognak jelenleg a legmagasabb előretekintő P/E rátán.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images