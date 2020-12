Véget érhet a Waberer’s tőzsdei vergődése

Az elmúlt bő három év tőzsdei vergődését követően jó útra térhet a Waberer’s. Bár továbbra is sok a bizonytalanság a fuvarozó háza táján, az új szakmai nagybefektető megjelenése új impulzusokat hozhat, melyből a kisebbségi részvényesek is profitálhatnak a következő években.

Nem teljesített jól a Waberer's

Nem lehet azt mondani, hogy a magyar kisbefektetők az elmúlt évtizedben el voltak árasztva sikeres tőzsdei bevezetésekkel, részvénykibocsátásokkal, a 2017-ben tőzsdére lépő Waberer’s eddigi jelenléte sem egy tündérmese. A több mint három éve kibocsátott részvény alig több mint 20 százalékát éri bevezetéskori árának, de idén tavasszal a koronavírus-járvány okozta nagy piaci eladási hullám ennél is jóval mélyebbre lökte az anno 5100 forintra értékelt papírt.

Ha a szektort nézzük Európában, a Waberer’s vergődése nem számít kivételesnek, a cég profiljához leginkább hasonlító francia STEF befektetői például 2017 július eleje óta az azóta kifizetett osztalékokkal korrigálva nagyjából 14 százalékot buktak. De azért akad üdítő példa is: a közúti fuvarozás mellett a tengeri és légi szállítmányozással is foglalkozó dán DSV Panalpina részvényein 150 százalék körüli hozamot lehetett elérni euróban.

A csalódáshoz vezető út fundamentális okokra vezethető vissza. A Waberer’s fő profilja, a nemzetközi szárazföldi fuvarozás felívelő pályán volt az EU csatlakozás után, a lendületet a 2008-2009-es gazdasági válság sem törte meg. A kibocsátás során a Waberer’s ráadásul felvásárolta a lengyel Linket, melynek köszönhetően egy nagyobb versenytársat sikerült levennie a sakktábláról. (A fuvarozói piac szerkezetén mindez egyébként régiós szinten nem változtatott jelentősen.)

Ugyanakkor a növekvő flottát az elmúlt években egyre kevésbé tudta kihasználni. A szállítmányozás talán egyike a legszétszabdaltabb piacoknak Európában. Az alacsony belépési korlátok miatt a családi egy-két kamionos vállalkozásoktól és a pár 10 vagy 100 kamionból álló flottával rendelkező kkv-któl hemzseg a piac, ami a megtérülést minden szereplő számára lenyomja. Az alapvetően volumenbizniszként működő szektort a kereslet-kínálati egyensúlytalanság ráadásul fel is borította az elmúlt években, túlkínálat keletkezett. Nyugat-Európát ellepték a kelet-közép-európai és balkáni fuvarozók, a megnövekedett kapacitás pedig nyomás alá helyezte a fuvarozási díjakat, aminek a Waberer’s is megitta a levét.

A flotta kihasználtsága számottevően lecsökkent, a békeidőkben havi szinten átlagosan 11-12 ezer kilométert futó kamionok teljesítménye 10 ezer kilométer alá esett. Ez, és az ezzel párhuzamosan megugró bérinfláció egy csapásra eltörölte a korábban tündöklő cég eredményeit, sőt veszteségekbe kergette. Hiszen nincs is rosszabb annál, ha a kamion áll, és nem termel bevételt a cégnek, miközben kiadásai növekednek.

A Waberer’s IPO-ban hirdetett stratégiája kudarcba fulladt, aminek az lett a következménye, hogy az új menedzsment a flotta csökkentése mellett kötelezte el magát 2019 elején. Azt a célt tűzték ki, hogy a profitabilitás helyreállítását prioritásként kezelve visszavágják a cég méretét, és csökkentik a nemzetközi jelenlétét. Bár ez a „turnaround” a nemzetközi szegmensben még a mai napig nem történt meg, ráadásul idő közben kitört a koronavírus-járvány is, a Waberer’s helyzete mégis javult.

A járványra adott intézkedések ugyanis egy kis levegőhöz juttatták a céget, a hitelmoratórium bevezetése rég nem látott, kellemes pozícióba hozta a menedzsmentet. A fizetésképtelenségtől fenyegetett vállalat likviditási helyzete stabilizálódott, készpénzállománya növekedett, a korábban elkezdett flottaleépítést pedig tovább folytatva pénzügyi kötelezettségeit is folyamatosan csökkenteni tudja.

Mindeközben egyre jobban kirajzolódik a Waberer’s jövője az úgynevezett regionális szerződéses logisztikai szegmensben (RSZL). Míg korábban ez alig 20 százalékát adta a cég bevételeinek, addig mára egyre jelentősebb a szerepe, tavaly nyélbe ütött egy több tíz millió eurós üzletet a győri Audi gyárral is. Az RSZL-ben rejlő potenciált hiába árnyalja be a nemzetközi flotta hánykódása, a Waberer’s jövője és a siker záloga nagyrészt ebben a szegmensben rejlik.

Az Indotek szerepe

A nagy fordulatot a jelenlegi nagytulajdonos nem várja meg. Azok után, hogy kiderült, az Indotek tulajdonába kerül a Waberer’s részvényeinek 24 százaléka, megindult a találgatás a hazai fuvarozócég jövőjéről. Az adásvételi megállapodás mellett az Indotek ugyanis opciós jogot szerzett a Mid Europa Partners (MEP) fennmaradó 47,99 százalékos részesedésére is. Részletekről nem esett szó, így sem az ár, sem az opció lejárata nem ismert.

A közleményből ugyanakkor kiderült, hogy a MEP eladási jogot szerzett, ez alapján pedig szinte borítékolható, hogy hamarosan, akár még idén a teljes pakett átruházásra kerül. A bejelentést követően az Indotek kiemelte, hogy nem tervezi a vállalat tőzsdei kivezetését, ez pedig abba az irányba mutat, hogy három vagy akár több stratégiai vagy pénzügyi befektető is megjelenhet a cégben. A piac az Indotek megjelenésének hírét kitörő örömmel fogadta, a Waberer’s pedig élete legforgalmasabb napját abszolválhatta a BÉT-en, legalábbis a kereskedett részvények darabszáma alapján.

A vételi kedv ugyanakkor egyelőre tiszavirág életűnek bizonyult, ami nem teljesen alaptalan. Azzal, hogy az Indotek nem szándékozik a vállalatot kivezetni a tőzsdéről, egy jelentős felfelé mutató kockázat tűnt el. A vállalat kivezetése ugyanis jóval magasabb kivásárlási árat indukált volna a jelenlegi árhoz képest, mivel a cég egy részvényére jutó saját tőke értékén, közel 2100 forinton kellett volna a kisebbségi tulajdonosoknak kötelező vételi ajánlatot tenni.

A vállalatcsoport jövőjével kapcsolatban számos kérdés maradt. A cég már most is átalakulóban van, ugyanakkor arra számítunk, hogy stratégiai beleszólása lesz az Indoteknek, ami további átalakuláshoz vezethet. Nem zárható ki, hogy a cég egy karcsúbb üzleti modellel fog működni 1-2 éven belül, és egy, vagy akár két üzletágától is megszabadul majd, hogy a fókuszt teljes mértékben a regionális logisztikára helyezze. Amíg azonban nem zárul le az értékesítés, és az új tulajdonosok kiléte is ismeretlen, a koronavírus miatt kialakult bizonytalanság és az általános részvénypiaci hangulat mutathat utat a Waberer’s kereskedésében.

Az új szakmai befektető megjelenése nem jelenti azt, hogy innentől fogva a sikerhez vezető út ki van kövezve, ugyanakkor a tranzakciónak két szempontból is nagy jelentősége van. Egyrészt a kisebbségi részvényesek számára megnyugtató, hogy egy komoly szakmai befektető érkezett, aki a pénzügyi stabilitást biztosíthatja. Másrészt érdemes foglalkozni azzal, hogy az Indotek a hazai ingatlanpiacon jeleskedik, a regionális logisztikában élenjáró Waberer’s pedig a raktározási tevékenységét és jelenlétét erősítheti tovább.

Ha Nyugat-Európában belátható időn belül nem lesz emelkedés a fuvarozási díjakban, a néhány éve még Európa legnagyobb saját flottáját irányító társaságot maga alá gyűri a piac. Ebből a szempontból nem lennénk meglepve, ha a Waberer’s csoport fő tevékenysége, a veszteségekért egyedüliként felelős nemzetközi fuvarozás egyre inkább háttérbe szorulna, vagy bezárnák, leválasztanák, miközben az RSZL továbbra is kétszámjegyű növekedést mutatna. (Gazdaságilag további vágásokra nem kerülhet sor, mert alacsonyabb flottaméret mellett a fix költségek felemésztenék a cégcsoport tartalékait.) A Magyarországon jó kapcsolati hálóval rendelkező Indotek új szerződéseket, megbízásokat hozhat a regionális piacon, ami természetesen egyre eredményesebbé teheti a Waberer’s-t a jövőben.

Hasonló lehet a helyzet a biztosító esetében is, idén várhatóan ismét rekord profitot szállít a szegmens. A járműbiztosításra specializálódott Wáberer Hungária Biztosító folyamatosan növekvő bevételről riportált az utóbbi években, és jelenleg nem látszik, hogy a trend megtörne.

Wáberer Hungária



A Wáberer Hungária, noha a Waberer’s csoporthoz tartozó gépjárművek, kamionok és pótszerelvényeinek biztosításáért is felel, bevételeinek túlnyomó része házon kívülről származik. Emiatt bár a Waberer’s flottája csökken, a biztosító eredményeit alig befolyásolja. Hiába zsugorodik a vállalat, idén a biztosító több mint 3 milliárd forint profittal járulhat hozzá a Waberer’s csoport konszolidált eredményeihez. Ennek köszönhetően a Waberer’s-ben a biztosító részleg egy értékes vagyonelem, mely akár 20 milliárd forintot érő rejtett értéket testesíthet meg. Figyelembe véve, hogy a piaci kapitalizáció is hasonló szinten van, az RSZL és a nemzetközi szegmens kvázi ingyen van.

Érdemes kivárni

Az Indotek új, jóval profitorientáltabb szemléletet valósíthat meg a MEP lelépése után, a vállalatcsoport újragondolása pedig a valódi értékeket a felszínre hozhatja. Emiatt véleményem szerint az elmúlt években hányattatott sorsú papír kisrészvényeseinek az árfolyam rövid távú ingadozásával nem érdemes foglalkozni.

Igaz, még mindig zord a piaci környezet, a Waberer’s kisbefektetői jól járhatnak, ha egy csónakban eveznek az új tulajdonosokkal. Annak ellenére, hogy még nem derült ki, kik lehetnek az Indotek társtulajdonosai a jövőben, várhatóan olyan üzleti partnerek érkeznek, akik szakmailag jelentősen hozzájárulhatnak a társaság sikerességéhez. Bár nem ismert, hogy a MEP és az Indotek az opciókban milyen időpontot határozott meg a teljes tulajdonrész átadásának lezárására, nem lennénk meglepődve, ha a megmaradt közel 48 százalék megvásárlására még idén bejelentkeznének az új tulajdonosok.

A fordulat jeleit mutató Waberer’s-nél a profitabilitás gyors javulása jelentős felértékelődési potenciállal kecsegtet. A biztosítóról már korábban említést tettünk, a kimagasló jövedelmezőség a fair értékét akár 20 milliárd forintra is taksálhatja, míg a nemzetközi szegmens masszívan rombolja a cégértéket. A regionális logisztika értékeltségéhez kiváló proxy lehet a STEF 1 éves előretekintő 11,6-szoros P/E árazása. Várakozásunk szerint jövőre az RSZL profitja 6 millió euró körül alakulhat, ami részvényenként 0,34 eurót jelent. A STEF piaci értékeltségét felhasználva ezáltal a Waberer’s regionális szerződéses logisztika szegmensének értéke meghaladhatja részvényenként a 3,9 eurót, azaz nagyjából 1400 forintot. A DCF-alapú értékelésünket ez a megközelítés alátámasztja, a Budapesti Értéktőzsde honlapján elérhető legutóbbi elemzésünkben is hasonló eredményre jutottunk.

